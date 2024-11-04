Mit Jannik Schümann: Serie über Fake-Jude kritisiert Klischees und Kulturszene

Von Gregor Tholl, dpa

Heute, 12:44h 6 Min.

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Dieser Pitch klingt cringe und fast antisemitisch: Ein bislang erfolgloser Schauspieler in Berlin gibt sich als Jude aus, um eine wichtige Filmrolle zu ergattern. Als wäre es in Deutschland gerade heutzutage ein Riesenvorteil, Jude zu sein. Als führte Jüdischsein selbstverständlich zu Erfolg und nicht etwa dazu, dass man Angst haben muss vor Angriffen und Diskriminierung.



Doch darauf will die Miniserie "Jossi" mit Jannik Schümann und Nilam Farooq in den Hauptrollen natürlich nicht hinaus. Zu sehen ist "Jossi"  6 Folgen von jeweils circa 30 Minuten  bei Arte.tvund in der ARD-Mediathek. Man muss diese groteske Culture-Clash-Comedy mit viel Sinn für Widersprüche aber wohl etwas erklären  und dafür ausholen.

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Wovon handelt die Serie "Jossi"?

Um an eine große Rolle zu kommen  nämlich an die Titelrolle im Hollywood-Film "Jossi" über einen jüdischen Widerstandskämpfer -, gibt der junge Russland-deutsche Schauspieler Wanja vor, Jude zu sein, denn gesucht wird beim Casting aufgrund hoher, woker Diversity-Richtlinien ein Deutsch und Russisch sprechender Schauspieler, der gleichzeitig jüdisch sein soll.



Mit seinem spontanen Flunkern tritt Wanja (Jannik Schümann) eine Lawine von Unwahrheiten los. Karrieregeil verstrickt er sich in lauter Lügen, aus denen er nicht mehr rauskommt, oder jedenfalls glaubt, nie mehr herauszukommen.



Vor allem gegenüber der Kollegin Dana Gold (Nilam Farooq), die die weibliche Hauptrolle im "Jossi"-Film spielt, wird die Sache immer fieser. Dana ist tatsächlich Jüdin und vertraut dem Fake-Juden Wanja.



Die Eltern von Wanja, die vor drei Jahrzehnten als Russland-deutsche Migranten nach Berlin gekommen sind, führen ein mäßig laufendes Restaurant. Der gewiefte Vater betreibt es mal als moldauisch, mal als georgisch und ist nebenbei auch Kaviarfälscher.

Worum geht es der Serie im Kern?

Die satirisch zugespitzte Comedy-Serie dreht sich um Vorurteile und Fragen kultureller Aneignung, sie spielt mit Klischees, politischer Korrektheit und den heißen Eisen unserer Zeit wie Identitätspolitik, Migration und Antisemitismus.



Headautor Jonas Zimmermann betont: "Ich denke, in der Serie geht es viel mehr um die Leute, die von außen etwas in eine Identität rein projizieren als um die Identität selbst. Meine Absicht zumindest war es, sich genau darüber lustig zu machen. Etwa über den Regisseur, der sagt: "Das muss ein Jude spielen!" Der sich aber nie hinterfragt, dass er ja auch selbst keine Expertise mitbringt und sichtlich auch nur auf Klischees aus ist." Man wolle jedoch gar nicht so viel Haltung vorgeben, sondern die Bewertung den Zuschauer*innen überlassen.



Was ist der Hintergrund dieser Serie?



Lange lebte man in Deutschland wohl in der Illusion, die richtigen Lehren aus den Jahren des Nationalsozialismus und dessen Antisemitismus gezogen zu haben. Aktuell scheint Judenfeindlichkeit aber mit Wucht zurückzukehren  und zwar von vielen Seiten. Das ist Anlass genug, dieses Thema zu behandeln. "Jossi" tut das, zum Glück auch ganz anders, als viele erwarten würden.



Eine Schlüsselszene: Ein Rabbiner, bei dem Wanja vorspricht, um sich aus seinem Schlamassel zu befreien und womöglich zum Judentum zu konvertieren (was natürlich nicht mal eben schnell geht), fragt ihn, warum er denn unbedingt als Teil einer globalen Verschwörung gelten und für alles Böse in der Welt verantwortlich sein wolle.



Wer sind die Macher*innen dieser Serie?



Die Idee zu "Jossi" hatte der Russland-deutsche, nichtjüdische Schauspieler und Autor Dimitrij Schaad ("Die Känguru-Chroniken", "Kleo", "Kacken an der Havel"). Er ist Creator zusammen mit dem Produzenten Philip Voges.



Die Drehbücher schrieb ein jüdisch-deutsch-russisches Team  ein sogenannter Writers' Room bestehend aus Jonas Zimmermann, Leo Khasin und Andrej Sorin. Regie führte Wolfgang Groos ("Enkel für Anfänger", "Enkel für Fortgeschrittene").



Angesichts der möglichen Fettnäpfchen bei der ganzen Thematik war es offensichtlich eine hohe Kunst, Ernsthaftigkeit und Komik auszubalancieren und das Fremdschämpotenzial gering zu halten.



Wer spielt in "Jossi" mit?



Jannik Schümann, der sich 2020 als schwul geoutet hatte, genießt sichtlich das Spektrum seiner Hochstaplerrolle: "Ich bin weder Russland-deutsch noch jüdisch, deshalb war es für mich wahnsinnig spannend und gleichzeitig eine große Herausforderung", sagt der 34-Jährige. "Ich wollte diese beiden Welten so authentisch wie möglich verstehen und darstellen. Dafür habe ich unter anderem Russischunterricht von unserem Autor Leo Khasin bekommen, der selbst jüdisch ist. Er war außerdem als Berater am Set und eine wichtige Unterstützung für mich."



Nilam Farooq verkörpert Dana als kluge, warme Person zum Verlieben. "Ich finde bei Dana den Blick, den sie auf die Branche hat, ganz toll  weil ich den zu großen Teilen auch teile", sagt die 37-Jährige. "Sie brennt zwar dafür, aber sie verbrennt nicht daran und das finde ich sehr gesund."



Hervorragend besetzt ist auch Wanjas Familie: Rezo Tschchikwischwili und Marina Weis spielen die sowjetisch geprägten Eltern Boris und Sveta Germann, Irina Kurbanova mimt die Schwester Mascha, die Jura studiert. Ljuba Krbová ist als Wanjas Tante Luba zu sehen, die vor judenfeindlichen Ressentiments nur so strotzt.



Hollywood-Großkotz und unberechenbarer Narzisst



Thomas Loibl spielt den cholerischen Hollywood-Großkotz und unberechenbaren Narzissten Sam Rosenberg. Der Filmemacher ist besessen davon, "authentisch" zu besetzen  eine Parodie auf Psychoterror-Klischees der Künstlerszene.



Maria Simon spielt die Filmproduzentin Bettina Schmitt, die sich bei Wanja mit einem simpel gefälschten Nachweis von dessen Jüdischsein zufriedengibt, Uwe Preuss mimt einen Verehrer von Wanjas Mutter, die Tschaikowsky-Liebhaberin ist.



Eine tolle Rolle hat Garry Fischmann, der Wanjas Freund Assaf spielt, einen aus Israel stammenden Betreiber des Berliner Escape-Rooms "Escape The Reich", in dem Wanja jobbt. Wanja stellt dort in Pappkulissen einen Juden dar, der sich vor den Nazis versteckt  und den Besucherinnen und Besuchern dann heldenhaft aus seiner Falle befreien können.



Fischmann ist eine Art Treppenwitz der ganzen Produktion, denn der gebürtige Dortmunder erfüllt alle Voraussetzungen, die in "Jossi" für die Rolle des Jossi gesucht werden. Er sagt selbst: "Ich bin ja genau die Person, die laut Drehbuch nicht existiert: ein Russisch sprechender jüdischer Schauspieler, der nicht Daniel Donskoy heißt."



Was ist gelungen an der Serie?



Die Serie ist auch eine Mediensatire. Sie nimmt neben vielen gesellschaftlichen Klischees auch die Filmbranche aufs Korn. Am Anfang besucht Wanja eine Schauspielerparty, auf der alle vielbeschäftigt und erfolgreich tun und zu anderen nur nett sind, wenn die was vorzuweisen haben oder bei der Karriere behilflich sein könnten.



Dana sagt hier zu Wanja den für Deutschland, Österreich und die Schweiz vielsagenden Satz: "Kennst doch die Branche, die wollen alle in 'nem "Tatort" mitspielen, aber keiner will die Dinger wirklich gucken."



Was ist an der Serie auszusetzen?



Nachdem Wanja am Ende aus Versehen ein Neonazi-Attentat auf eine Synagoge verhindert hat, wird er gefeiert wie ein Held, ist plötzlich "der berühmteste Jude Deutschlands". Er wird in eine Talkshow eingeladen.



Spätestens hier fällt auf, dass die Serie islamistischen und auch linken Antisemitismus als Thema lieber umgeht. Außerdem ist die Serie gerade für Berlinkenner*innen sehr sichtbar in weiten Teilen eben nicht in der deutschen Hauptstadt gedreht worden, sondern in Prag.



Als die Miniserie in der sechsten Folge endlich an Fahrt und Fallhöhe gewonnen hat, endet sie, als würde eine weitere, wirklich abschließende letzte Folge fehlen. Ob es eine zweite Staffel gibt, ist offen.