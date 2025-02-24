Indonesien: US-Kürzungen und Razzien gefährden HIV-Versorgung von queeren Menschen

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Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat am Mittwoch in Jakarta einen 33-seitigen Bericht vorgelegt, der dramatische Folgen der internationalen Kürzungen bei der HIV-Bekämpfung dokumentiert. Durch den Abbau der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) durch die Trump-Regierung im Jahr 2025 seien unverzichtbare Präventions- und Versorgungsangebote für queere Menschen in Indonesien abrupt beendet worden. Weltweit führten die Mittelstreichungen im Bereich HIV/AIDS innerhalb eines Jahres zu schätzungsweise mehr als 170.000 zusätzlichen Todesfällen.



"Durch den Abbau von USAID durch die Trump-Regierung wurden Dienste gestrichen, die LGBT-Personen in Indonesien halfen, in einem Umfeld aus Stigmatisierung, Diskriminierung und Angst lebensrettende Hilfe zu erhalten", erklärte Julia Bleckner, leitende Gesundheitsforscherin bei Human Rights Watch. "Indonesien und internationale Geber sollten die Versorgung wiederherstellen, bevor noch mehr Menschen aus der Behandlung fallen, es zu noch mehr vermeidbaren Todesfällen kommt und jahrzehntelange Fortschritte im Kampf gegen HIV zunichte gemacht werden."

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Kahlschlag bei Community-Projekten

Laut Daten der US-Regierung sanken die für HIV-Programme in Indonesien gebundenen US-Mittel von 11,9 Millionen US-Dollar im Haushaltsjahr 2024 auf 7,9 Millionen US-Dollar im Haushaltsjahr 2025. Von den Streichungen waren sämtliche durch USAID finanzierten Angebote für LGBT-Zielgruppen betroffen.



Dabei trifft die Epidemie queere Menschen in dem südostasiatischen Land überproportional stark: Während die HIV-Prävalenz in der Gesamtbevölkerung bei rund 0,4 Prozent liegt, sind laut HRW 22 Prozent der Männer, die Sex mit Männern haben, und 25 Prozent der trans Personen betroffen. Dennoch stammten 98 Prozent der Mittel für entsprechende Programme bislang von internationalen Gebern. Den jüngsten umfassenden Haushaltsdaten aus dem Jahr 2020 zufolge flossen lediglich 0,1 Prozent der inländischen staatlichen HIV-Ausgaben Indonesiens in Angebote für schwule und bisexuelle Männer  und null Prozent speziell in Programme für trans Personen.



Für den Bericht befragte HRW zwischen November 2025 und Juni 2026 in Jakarta, Depok und Serang insgesamt 35 HIV-positive Menschen sowie Sozialarbeiter*innen, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen.



Mobile Sozialarbeiter*innen hatten zuvor Kondome und Informationen zur Präexpositionsprophylaxe (PrEP) verteilt, vertrauliche Tests organisiert, Fahrt- und Laborkosten übernommen, Klinikpersonal geschult und Patient*innen zu Arztterminen begleitet. Seit dem Wegfall der Gelder sei der Kontakt zu vielen Klient*innen abgerissen, Medikamente würden verspätet abgeholt oder ausgelassen, und lokale Organisationen könnten Neuinfektionen kaum noch erfassen.



"Als trans Person ist es schon beängstigend, einfach nur das Haus zu verlassen", berichtete ein selbst mit HIV lebender trans Sozialarbeiter gegenüber HRW. "Ohne mobile Sozialarbeit sind die Betroffenen auf sich allein gestellt und erhalten keine Versorgung." Ein schwuler Aktivist, der mit HIV lebt, fasste die Lage der Community drastisch zusammen: "Wenn man LGBT ist und mit HIV lebt, dann war's das. Man ist dem Untergang geweiht."

Verschärfte Kriminalisierung seit Januar

Die Versorgungslücke fällt mit einer massiven Verschärfung der Rechtslage zusammen. Seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt in Indonesien ein neues Strafgesetzbuch, das jeglichen einvernehmlichen Sex außerhalb der heterosexuellen Ehe unter Strafe stellt, sofern nahe Familienangehörige Anzeige erstatten. Damit ist gleichgeschlechtlicher Sex erstmals landesweit effektiv kriminalisiert.



Laut Human Rights Watch führt die Polizei Razzien bei privaten Treffen durch und zieht den Besitz von Kondomen sowie mutmaßlichen HIV-Medikamenten als Beweismittel für Straftaten heran. Dies schrecke Betroffene davon ab, Präventionsmittel bei sich zu tragen, sich testen zu lassen oder medizinische Hilfe aufzusuchen. Trans Personen, deren Ausweisdokumente nicht ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, müssen in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen zudem damit rechnen, mit ihrem ehemaligen Namen angesprochen und öffentlich gedemütigt zu werden  eine Hürde, bei der sie ohne die Begleitung durch Sozialarbeiter*innen nun allein gelassen werden.



Kritik auch an Deutschland  Forderungen an Geberstaaten



Neben den USA zogen sich laut HRW auch weitere Geberländer wie Deutschland, Frankreich und Japan aus der Finanzierung der globalen HIV/AIDS-Bekämpfung zurück. Laut HRW hat Deutschland seine Gelder im Kampf gegen HIV um mehr als ein Viertel gekürzt. Winnie Byanyima, Exekutivdirektorin der UN-Organisation UNAIDS, hatte die weltweiten Mittelkürzungen bereits im Juni als historischen Rückschlag gewertet: "Es steht außer Frage, dass dies der schwerste Schlag für die HIV-Bekämpfung ist, seit sich die Welt zusammengeschlossen hat, um diese Krankheit zu bekämpfen."



Human Rights Watch fordert die indonesische Regierung auf, HIV-Dienste für queere Gruppen aus eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren, unrechtmäßige Razzien zu beenden, Kondome und Medikamente nicht länger als Strafbeweise zu werten und diskriminierende Strafrechtsnormen aufzuheben. Die US-Regierung müsse zudem die Kontinuität des Hilfsprogramms PEPFAR sichern und eine Richtlinie zurücknehmen, die unter anderem Gelder zum Schutz der Rechte von trans Personen einschränkt. Internationale Geber ruft HRW dazu auf, ihre Beiträge zum Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria aufzustocken und lokale LGBT-Organisationen direkt zu unterstützen.



Schriftliche Anfragen von Human Rights Watch vom September an das US-Außenministerium sowie an das indonesische Gesundheits- und Innenministerium blieben bislang unbeantwortet. "Indonesien sollte aufhören, LGBT-Personen ins Visier zu nehmen, und stattdessen in gemeindebasierte Dienste investieren, die nachweislich HIV vorbeugen und Menschen in der Behandlung halten", forderte Bleckner. "Die Vereinigten Staaten und andere Geber sollten dabei helfen, diese lebensrettenden Strukturen wieder aufzubauen, anstatt die Menschen im Stich zu lassen, die auf sie angewiesen sind." (cw)