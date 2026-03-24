Erstmals seit 40 Jahren: San Francisco erhält wieder eine schwule Sauna

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Mit einem einstimmigen Votum von 7:0 hat die Planungskommission von San Francisco in der vergangenen Woche die Genehmigungen für "Sanctum Baths" erteilt. Damit wird in der kalifornischen Metropole erstmals seit über vier Jahrzehnten wieder eine schwule Sauna zugelassen. Im Behördenamerikanisch wird die Einrichtung als "Adult Sex Venue" bezeichnet.



Entstehen soll die rund 700 Quadratmeter große Sauna in einem zweistöckigen Gebäude in unmittelbarer Nähe zum historischen Leather and LGBTQ Cultural District, dem queeren Stadtviertel in SoMa. Die Betreiber prüfen derzeit einen 24-Stunden-Betrieb nach dem Vorbild des bekannten schwulen Badehauses "Steamworks" im benachbarten Berkeley. Die Eröffnung wird für Ende nächsten Jahres angepeilt.



Die Kommission knüpfte die Genehmigung an Auflagen zum Lärmschutz und zur Außenbeleuchtung. Zugleich erhielten die Betreiber eine Ausnahmegenehmigung von den Gestaltungsvorschriften, damit die Fenster zur Wahrung der Privatsphäre nicht vollständig einsehbar sein müssen.



"Wir glauben, dass das Projekt die LGBT-Geschichte San Franciscos würdigen und gleichzeitig ein zeitgemäßes, modernes Konzept in Bezug auf Gesundheit, Professionalität und Verantwortung gegenüber der Nachbarschaft vorweisen kann", sagte "Sanctum Baths"-Chef Kevin Born gegenüber dem "San Francisco Chronicle" (Bezahlartikel).



Aus dem Viertel selbst kommt deutlicher Zuspruch. Jonathan Ojinaga, Inhaber der nahegelegenen "Azucar Lounge" und Vorstandsmitglied des Leather and LGBTQ Cultural District, sprach sich in der öffentlichen Anhörung für das Vorhaben aus. Es werde ein "dunkles, ungenutztes Gebäude" in einen lebendigen Ankerpunkt verwandeln und Laufkundschaft sowie wirtschaftliche Impulse in das Viertel bringen. "Dieses Projekt ist notwendig, verträglich und äußerst wünschenswert", betonte Ojinaga vor der Kommission. "Es ist genau das, was unsere Nachbarschaft braucht."

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Saunen in Aids-Krise der Achtzigerjahre verboten

Die Neuzulassung markiert eine Zäsur. Auf dem Höhepunkt der aufkommenden HIV/AIDS-Krise in den frühen 1980er-Jahren gerieten schwule Saunen und Sex-Clubs in den USA ins Visier der Gesundheitsbehörden. In San Francisco eskalierte der Konflikt im Jahr 1984: Die Stadtverwaltung verklagte die Betreiber kommerzieller Sex-Clubs und Badehäuser und stufte die Treffpunkte als "öffentliches Ärgernis" ein. In der Folge mussten fast alle traditionsreichen Häuser der Stadt schließen, da unter anderem verschließbare Privatkabinen verboten wurden.



Innerhalb der schwulen Community sorgte das Vorgehen damals für tiefe Gräben. Während Befürworter die Schließungen als notwendige Notfallmaßnahme zum Schutz der öffentlichen Gesundheit verteidigten, sahen viele Aktivisten darin eine kurzsichtige, strafende Politik, die queere Schutzräume zerstörte, statt auf Aufklärung und Safer Sex vor Ort zu setzen.



San Francisco stand mit dieser Verbotspolitik nicht allein, nahm aber eine Vorreiterrolle ein: Im Herbst 1985 ließ etwa der New Yorker Bürgermeister Ed Koch legendäre Institutionen wie die "St. Marks Baths" im East Village und den Leder-Club "Mineshaft" im Meatpacking District zwangsschließen. Auch in New York blieben die Verbote jahrzehntelang bestehen.



Paradoxerweise überlebten Badehäuser im direkten Umland von San Francisco die Verbotswelle. Da jede Kommune eigene Gesundheitsvorschriften erließ, blieben das "Steamworks" in der Universitätsstadt Berkeley sowie das (später aus wirtschaftlichen Gründen geschlossene) "Watergarden" in San Jose über Jahrzehnte hinweg zentrale Anlaufstellen für schwule und bisexuelle Männer aus der gesamten Region.

Stadtrat beschloss Legalisierung der Saunen

Der politische Weg zurück zu legalen Badehäusern in San Francisco begann vor fünf Jahren, als der Stadtrat auf Initiative des schwulen Stadtrats Rafael Mandelman für die Aufhebung des Verbots stimmte (queer.de berichtete). Mandelman äußerte damals die Hoffnung, dass Badehäuser nach der Corona-Pandemie zur wirtschaftlichen Erholung und zur Wiederbelebung verlorener queerer Räume beitragen könnten. Das Gesundheitsdezernat von San Francisco setzte in einem dreiseitigen Regelkatalog schwulen Saunabetreibenden enge Grenzen, etwa mit einem Alkohol- oder Prostitutionsverbot. Im Mai 2022 unterzeichnete die damalige Bürgermeisterin London Breed schließlich die entsprechende Verordnung, die traditionelle schwule Saunen in historisch geprägten queeren Vierteln wie dem Castro und South of Market wieder zuließ.



Begünstigt wurde dieser Schritt durch die grundlegend veränderte medizinische Lage bei der HIV-Prävention und -Therapie, insbesondere durch die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) und den Schutz durch wirksame antiretrovirale Therapien. Laut Daten der Gesundheitsbehörde verzeichnete San Francisco im Jahr 2025 nur noch 136 HIV-Neudiagnosen  im Jahr 2006 waren es noch 545 gewesen, Mitte der Neunziger jährlich zwischen 1.500 und 2.000.



Für die Stadtverwaltung hat das Projekt daher auch eine hohe symbolische Bedeutung. "Die Förderung legaler, sicherer und privater Sex-Treffpunkte für Erwachsene wird von der LGBTQ-Community als ein Weg gesehen, das anhaltende Stigma eines schmerzhaften Kapitels in der Geschichte der queeren Gemeinschaft der Stadt zu überwinden, indem diese sicheren und identitätsstiftenden Räume wieder in unserer Stadt willkommen geheißen werden", sagte Stadtplaner Vincent Page bei der Vorstellung des Projekts vor der Planungskommission. (cw)