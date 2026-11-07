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Das Jubiläum wurde am 6. November gefeiert

Der Queere Arbeitskreis in Herne hat sein fünfjähriges Bestehen gefeiert und zugleich die Gründung des Vereins Queer in Herne e.V. begangen. Unter dem Motto "Ein Blick zurück  ein Schritt nach vorn!" kamen die Beteiligten am vergangenen Freitag im Stadtteilzentrum H2Ö zusammen, wie die Stadt Herne mitteilte.



Stadträtin Stephanie Jordan erinnerte in ihrer Begrüßung daran, dass die Belange queerer Menschen in den städtischen Strukturen kaum präsent gewesen seien, als sie 2018 die Leitung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie übernommen habe. Erst nach politischem Ringen sei das Thema unter anderem im Jugendförderplan verankert und mit Geld ausgestattet worden. Die Vereinsgründung begrüßte sie ausdrücklich: "Das Thema in feste Strukturen zu gießen, um Fördergelder abrufen zu können und fester Bestandteil der Akteurslandschaft zu werden, ist das beste Signal."



Arbeitskreis-Sprecherin Nadine Grichel richtete den Blick nach vorn: "Wir haben zwar schon viel erreicht, aber auf der anderen Seite gibt es ganz bestimmt noch einiges, was zu tun bleibt." Auf einer Ideenwand sammelten die Gäste Wünsche für die künftige Arbeit. Zu den bestehenden Angeboten gehört die Reihe "Sichtbar", bei der regelmäßig kostenlose Kinofilme im Stadtgebiet gezeigt werden.



Der neue Verein will sich nach eigenen Angaben langfristig für Sichtbarkeit, Akzeptanz und die Interessen queerer Menschen in Herne einsetzen. Zum Abschluss der Feier legte DJ und Dragqueen Miss Tique auf. (cw)