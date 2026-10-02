Olivia Jones will Joko Winterscheidt die Show stehlen

Heute, 14:18h 2 Min.

2 Min.

Olivia Jones gehört zum prominenten Rateteam der 13. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Wie ProSieben am Montag in Unterföhring mitteilte, haben in Berlin bereits die Dreharbeiten für die sechs neuen Folgen begonnen, die im Frühjahr 2027 auf ProSieben sowie beim Streamingdienst Joyn ausgestrahlt werden sollen. Neben der Hamburger Drag-Ikone treten Schauspielerin Jessica Schwarz, "Tatort"-Darsteller Edin Hasanović sowie pro Ausgabe eine per Wildcard ausgewählte Person aus dem Publikum gegen Original-Moderator Joko Winterscheidt an.



Für Olivia Jones ist die Teilnahme eine Premiere: In den bisherigen zwölf Staffeln des seit 2021 laufenden Formats war sie weder als Kandidatin noch als Gast zu sehen. Sie ist damit die erste Dragqueen im festen Ratepanel der Sendung. Mit Joko Winterscheidt und dessen Showpartner Klaas Heufer-Umlauf arbeitete Jones allerdings schon mehrfach zusammen  etwa bei Auftritten in "Circus HalliGalli" (2013), "Das Duell um die Geld" (2016) und "Joko & Klaas gegen ProSieben" (2020).



In früheren Ausgaben von "Wer stiehlt mir die Show?" hatten aus der queeren Community unter anderem bereits Riccardo Simonetti (Staffel 3) und Bill Kaulitz (Staffel 5) um die Moderation gekämpft. Zudem absolvierte Conchita Wurst in der dritten Staffel einen Gastauftritt.



| Direktlink | Conchita Wurst zu Gast bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Winterscheidt kommentierte die neue Konkurrenz in der Mitteilung gewohnt ironisch kalauernd: "Dass Olivia Jones, Jessica Schwarz und Edin Hasanović bei der neuen Staffel 'Wer stiehlt mir die Show?' dabei sind, habe ich zur Kenntnis genommen." Unter Verweis auf eine vermeintliche lateinische Wortwurzel von "Quiz" ("Qui es"  "Wer seid ihr?") fügte er hinzu: "Und daran anschließend die Frage: 'Was wollt ihr?' und: 'Ich schicke euch ins Quizpital.'"

- Werbung -



Am Konzept der von Florida Entertainment in Berlin produzierten Sendung ändert sich nichts: Nach drei Quiz-Gewinnstufen entscheidet ein Halbfinale, wer im von Katrin Bauerfeind moderierten Finale gegen Winterscheidt spielt. Wer dort gewinnt, darf die nächste Folge nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Derzeit läuft auf ProSieben noch die zwölfte Staffel: Nach ihrem Finalsieg am vergangenen Sonntag präsentiert Komikerin Carolin Kebekus am 15. November (20:15 Uhr) eine Musical-Edition der Show. (cw)