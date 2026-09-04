Fast 97 Prozent der trans Jugendlichen bereuen Hormontherapie nicht

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Nur ein verschwindend geringer Anteil junger trans und nichtbinärer Menschen bereut eine im Jugendalter begonnene geschlechtsangleichende Hormontherapie. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag im Fachjournal "JAMA Pediatrics" veröffentlichte Kohortenstudie eines Forschungsteams um die Psychologin Laura Kuper vom University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas. Mit 376 Teilnehmenden handelt es sich nach Angaben der Forschenden um die bislang größte Untersuchung, die gezielt Zufriedenheit, Bedauern und wahrgenommenen Schaden nach einer Hormontherapie im Jugendalter erhebt.



Für die Studie wurden zwischen Oktober 2023 und Oktober 2025 ehemalige Patient*innen einer interdisziplinären Gender-Klinik in den USA befragt, die als Jugendliche eine Behandlung mit Testosteron (70 Prozent) oder Östrogen (30 Prozent) begonnen hatten. Im Durchschnitt waren die Teilnehmenden beim Start der Therapie 16,0 Jahre alt  knapp 92 Prozent waren zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre oder jünger. Zum Zeitpunkt der Befragung lag der Therapiebeginn im Schnitt 4,9 Jahre zurück; die Befragten waren zwischen 14 und 28 Jahre alt.



Von den 372 Teilnehmenden, die einen standardisierten Fragebogen vollständig ausfüllten, gaben 360 Personen (96,8 Prozent) an, dass die Entscheidung für die Hormontherapie richtig gewesen sei. Lediglich zehn Befragte (2,7 Prozent) berichteten von Bedauern, sieben von ihnen (1,9 Prozent) gaben zudem an, durch die Behandlung Schaden erlitten zu haben. Auf der von 0 bis 100 reichenden Skala für Entscheidungsbedauern lag der Durchschnittswert bei extrem niedrigen 4,3 Punkten. Zum Vergleich: In medizinischen Metaanalysen gelten bei anderen Gesundheitsentscheidungen bereits Durchschnittswerte um 16,5 Punkte als geringes Bedauern.

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Absetzen der Hormone bedeutet meist kein Bedauern

Zum Zeitpunkt der Befragung nahmen 83 Prozent der Teilnehmenden weiterhin Hormone ein, während 17 Prozent (65 Personen) die Therapie beendet hatten. Ein Absetzen der Hormone kam häufiger bei Personen auf dem nichtbinären Spektrum sowie bei ehemaligen Testosteron-Patient*innen vor.



Die Daten zeigen jedoch deutlich, dass ein Therapieabbruch nicht mit Reue gleichzusetzen ist: Auch unter denjenigen, die aktuell keine Hormone mehr einnahmen, bewerteten 83 Prozent den damaligen Beginn der Behandlung rückblickend als richtige Entscheidung.



Gründe für Bedauern im Detail erhoben



In offenen Textfeldern beschrieben die Personen, die in der aktuellen oder einer früheren Befragungswelle Bedauern oder Schaden angegeben hatten, ihre Beweggründe. Diese ließen sich drei Bereichen zuordnen: Sieben Mal wurden mangelnde Vorbereitung auf die Entscheidung aufgrund des Alters, psychischer Belastungen oder unzureichender Unterstützung durch Therapeut*innen und Eltern genannt. Sechs Mal erklärten die Patient*innen, dass sie einst erwünschte körperliche Veränderungen wie Bartwuchs, eine tiefere Stimme oder Brustwachstum jetzt nicht mehr wollten. Vier Personen nannten medizinische Nebenwirkungen als Grund, etwa Stimmungsschwankungen oder Scheidentrockenheit.



Die Forschenden leiteten daraus ab: Man solle Jugendlichen kontinuierlich vermitteln, dass eine Therapie jederzeit pausiert oder beendet werden kann. Politische Forderungen nach pauschalen Verboten von Hormontherapien für Minderjährige seien durch die Daten hingegen nicht gedeckt. Vielmehr stützten die Ergebnisse die bestehenden medizinischen Leitlinien. Als Einschränkung verweist das Team darauf, dass die Stichprobe aus nur einer Klinik stammte und zu 94 Prozent aus weißen Teilnehmenden bestand.

Bestätigung und Erweiterung früherer Forschung

Mit ihren Befunden bestätigt die texanische Untersuchung eine vielbeachtete Langzeitstudie von Kristina R. Olson von der Princeton University, die im Oktober 2024 ebenfalls in "JAMA Pediatrics" erschienen war (queer.de berichtete). Darin hatten 96 Prozent von 220 jungen trans Menschen aus den USA und Kanada angegeben, ihre geschlechtsangleichenden Maßnahmen auch Jahre später nicht zu bereuen.



Gleichzeitig schließt die neue Studie mehrere methodische Lücken der Vorgängerarbeit: Während Olson in der Vorgängerstudie ausschließlich Jugendliche untersucht hatte, die bereits im Kindesalter sozial transitioniert waren, umfasste die neue Studie aus Dallas auch Jugendliche, deren abweichende Geschlechtsidentität erst später einsetzte  und widerlegte damit die häufig geäußerte Annahme, ein späteres Coming-out führe öfter zu Reue. Darüber hinaus nutzte das Team um Laura Kuper eine größere Stichprobe und setzte eine klinisch validierte Skala ein. Außerdem erfasste die neue Studie gezielt auch den wahrgenommenen Schaden sowie die konkreten Gründe dafür und trennte sauber zwischen dem Absetzen von Hormonen und tatsächlichem Bedauern.



Trans Rechte stehen in den USA und anderswo unter Druck



Weitere Studien waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die Behandlung von trans Jugendlichen das Suizidrisiko senkt (queer.de berichtete). Allerdings stehen trans Menschen derzeit insbesondere in den USA politisch unter Druck: Die Republikaner und Trump-nahe Wahlkampforganisationen hatte im Zwischenwahlkampf über 187 Millionen US-Dollar für transfeindliche Werbespots ausgegeben, konnte aber anders als 2024 dadurch keinen Sieg erringen (queer.de berichtete).



Gegenwärtig haben 25 der 50 US-Bundesstaaten die Behandlung von trans Jugendlichen verboten (queer.de berichtete). Rund die Hälfte aller trans Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren in den USA lebt damit in einem Bundesstaat, der geschlechtsangleichende Behandlungen gesetzlich verbietet oder einschränkt. Der von den Trump-Republikanern dominierte Supreme Court in Washington hatte diese politisch motivierten Verbote im vergangenen Jahr für rechtmäßig erklärt (queer.de berichtete).



Auch in Deutschland wird derzeit vermehrt Stimmung gegen trans Menschen gemacht, insbesondere aus der AfD (queer.de berichtete). Auch Alice Schwarzer, die bekannteste Feministin Deutschlands, warnt vor einer Trans-"Welle" und verbreitet Falschinformationen über geschlechtliche Minderheiten (queer.de berichtete). (dk)