Zahl der HIV-Neuinfektionen steigt in Deutschland an



Das RKI stellt seine Schätzung von HIV-Neuinfektionen vor (Bild: freepik.com

Heute, 16:16h 4 Min.

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Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag in seinem "Epidemiologischen Bulletin" (PDF) die Schätzung für die Häufigkeit von HIV-Neuinfektionen für 2025 veröffentlicht. Demnach haben sich 2.400 Personen mit HIV infiziert, etwa 100 mehr als im Jahr zuvor. Der Anstieg lässt sich auf Infektionen bei Menschen mit injizierendem Drogengebrauch und Menschen mit heterosexuellem Übertragungsweg zurückführen.



Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), sind aber weiterhin am stärksten von HIV-Neuinfektionen betroffen. In dieser Gruppe kam es 2025 zu etwa 1.300 HIV-Neuinfektionen und damit zu ähnlich vielen wie im Jahr zuvor. Ihr Anteil an allen Neuinfektionen sinkt damit von 57 auf 54 Prozent.



Etwa 700 Menschen haben sich im Jahr 2025 in Deutschland auf heterosexuellem Weg mit HIV infiziert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 85 Fälle. Rund 370 Menschen infizierten sich durch injizierenden Drogengebrauch mit HIV, 30 mehr als 2024. In dieser Gruppe steigen die geschätzten Neuinfektionszahlen seit 2010 langsam, aber kontinuierlich an.

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Mehr als 100.000 Menschen leben mit HIV

Da HIV durch die guten Therapiemöglichkeiten in der Regel nicht mehr zum Tod führt, stieg bis Ende 2025 die geschätzte Anzahl der Menschen, die in Deutschland mit einer HIV-Infektion leben, auf etwa 100.600. Bei etwa 8.700 von ihnen ist die HIV-Infektion noch nicht diagnostiziert. Während die Zahl der nicht diagnostizierten HIV-Infektionen bei Männern, die Sex mit Männern haben, den Schätzungen leicht von etwa 5.100 auf 5.000 zurückging, stieg sie in den anderen Gruppen leicht an.



Der Anteil der Menschen mit diagnostizierter HIV-Infektion, die eine antiretrovirale Therapie erhalten, liegt seit dem Jahr 2020 sehr hoch und wird auf etwa 94 Prozent im Jahr 2025 geschätzt. Damit hat Deutschland das UNAIDS-Ziel von 95 Prozent im letzten Jahr fast erreicht.



Etwa 96 Prozent dieser Therapien verliefen laut Robert-Koch-Institut erfolgreich. Das heißt, es wurde eine Viruslast von weniger als 200 Viruskopien pro Milliliter Blut erreicht. HIV ist dann nicht mehr sexuell übertragbar.

Stärkerer Rückgang bei schwulen und bisexuellen Männern in großen Städten

Erstmals gibt es im Rahmen der diesjährigen Schätzung eine Beschreibung der HIV-Neuinfektionen in Städten über 500.000 Einwohner*innen und außerhalb davon. In den großen Städten ist der Rückgang der HIV-Neuinfektionen bei schwulen und bisexuellen Männern seit dem Jahr 2015 deutlich ausgeprägter als außerhalb dieser Städte. Gleichzeitig war der Anstieg der Neuinfektionen bei Personen mit heterosexuellem Übertragungsweg außerhalb großer Städte ausgeprägter als innerhalb großer Städte. Die unterschiedliche Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, dass Präventionsangebote innerhalb der größeren Städte stärker vorhanden sind und angenommen werden.



"Aus den Zahlen lässt sich schließen: Wo es ausreichende Angebote gibt, wirken sie", erklärte Sylvia Urban, Vorstandsmitglied der Deutschen Aidshilfe. "Wo es sie nicht gibt, passieren vermeidbare Infektionen und Erkrankungen. Der Bericht lässt nur einen Schluss zu: Wir müssen die erfolgreichen Maßnahmen gegen HIV stärker in die Fläche bringen."



Der DAH-Einschätzung schloss sich das RKI an: "Der Anstieg der HIV-Neuinfektionen zeigt, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, vor allem um die zielgruppenspezifischen Testangebote und den Zugang zu Therapie und Prophylaxe in der Fläche zu verbessern", erklärte das Robert-Koch-Institut zu den neuen Zahlen. "Die aktuellen Daten weisen darauf hin, dass der Zugang zu HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) für alle Menschen mit einem substantiellen HIV-Infektionsrisiko in der Fläche weiter ausgebaut werden muss". Der Zugang zu HIV-Therapie müsse für alle in Deutschland mit HIV lebenden Menschen gewährleistet werden.



Das RKI schätzt die Zahl der HIV-Neuinfektionen jedes Jahr neu. Die Zahl ist nicht zu verwechseln mit HIV-Neudiagnosen, von denen es laut RKI im vergangenen Jahr 3.152 gab. Da HIV über Jahre keine auffälligen Beschwerden verursacht, kann der Infektionszeitpunkt bei diesen Zahlen länger zurückliegen. Das RKI berechnet daher die geschätzte Zahl der Neuinfektionen durch eine Bestimmung des Infektionsalters, berücksichtigt auch die geschätzte Dunkelziffer und rechnet im Ausland erworbene Infektionen heraus. Da mit jedem Jahr neue Diagnosen hinzukommen, die Rückschlüsse auf frühere Infektionsjahre zulassen, berechnet das RKI die gesamte Zeitreihe jedes Jahr neu. (pm/cw)