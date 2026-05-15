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Hamburg

"Der Teufel trägt Prada": Erster Blick in die Proben des Musicals

Einen Monat vor der Premiere wird in der Neuen Flora noch gefeilt: Das diverse Ensemble des Elton-John-Musicals "Der Teufel trägt Prada" probt mit Florence Kasumba als Miranda Priestly. Der Probenbesuch zeigt, dass es turbulent und humorvoll wird.


Die Hauptdarsteller:innen (v.l.): Isabel Waltsgott als Andy Sachs, Alexandra-Yoana Alexandrova als Emily, Florence Kasumba als Miranda Priestly und Elindo Avastia als Nigel (Bild: Matt Crockett / Stage Entertainement)

Einen Monat vor der Deutschlandpremiere des Musicals "Der Teufel trägt Prada" sind die Proben im vollen Gange. Am 10. Dezember steht die deutsche Erstaufführung des Stücks mit der Musik von Elton John und Florence Kasumba ("Tatort", Marvel-Universium) in der Hauptrolle in Hamburg an. Der Blick in die Proben im Stage-Theater Neue Flora zeigt, dass es in dem Mode-Musical turbulent und humorvoll zugehen wird.

In den Proberäumen wird getanzt, gesungen und noch einiges verändert. Am Vormittag probt das diverse Ensemble drei verschiedene Szenen. Dabei ist noch längst nicht alles perfekt. Immer wieder finden Feinabstimmungen und Anpassungen statt. Dabei herrscht ein reger Austausch zwischen den Darstellenden und der Produktion. Mehrmals werden Lieder neu angestimmt oder Szenen wiederholt. All das gelingt, ohne dass die gute Stimmung verloren geht.

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Worum geht es in dem Musical?

Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2006, in dem Meryl Streep und Anne Hathaway die Hauptrollen sowie Emily Blunt und Stanley Tucci die Nebenrollen übernommen hatten. In "Der Teufel trägt Prada" ergattert die frischgebackene Journalistin Andy Sachs einen Job beim renommierten Modemagazin "Runway"  und arbeitet fortan für die gefürchtetste Ikone der Modewelt: Chefredakteurin Miranda Priestly. Um deren unmögliche Forderungen zu erfüllen, opfert Andy ihr Privatleben und lässt sich zunehmend von einer glamourösen Welt verführen, die sie einst verachtet hat.

Im Musical in Hamburg übernimmt die Schauspielerin Florence Kasumba die Rolle der "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly. Die angehende Journalistin Andrea Sachs wird gespielt von Isabel Waltsgott.

Die Geschichte vermittelt auf eine humorvolle Art, dass der Weg zum Erfolg oft mit persönlichen Kosten verbunden ist. Zusätzlich spiegelt er die Oberflächlichkeit, den Materialismus und die Machtspiele in der Modebranche wider.

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Zweiter Geburtstag schon vor der Premiere

Das ursprünglich aus London stammende Musical feiert dort am 1. Dezember seinen zweiten Geburtstag. Die beiden Creatives Dominic Shaw und Darren Carnall waren bereits in England Teil des Musicalteams hinter den Kulissen. Mit Elton John als Komponisten der Musikstücke nimmt das Drama auf witzigem Wege seinen Lauf und bietet auch etwas für die Ohren. "Mein Ziel war, dass jeder das Musical mit einem Lächeln verlässt", so der britische Sänger. (dpa/cw)

Direktlink | Elton John zu Besuch in Hamburg
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