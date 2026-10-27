Schwul, arm, obdachlos: Stadtluft macht nicht frei

Von

Heute, 02:26h 4 Min.

Heute, 02:26h 4 Min.

Eine Palme kann bei einem Umzug ganz schön nerven. Vor allem, wenn man keinen Transporter hat, sondern zu Fuß umzieht. Und wenn man gar nicht weiß, wo man einzieht, nachdem man ausgezogen ist, ist so eine Zimmerpflanze besonders unhandlich.



Deshalb will Tue sie auch seiner Vermieterin hinterlassen. Sie hat ihn rausgeschmissen, ein Souvenir des ehemaligen Mitbewohners kann sie nicht gebrauchen. Zum dritten Mal innerhalb von fünf Monaten zieht Tue aus, nur dass der 17-Jährige diesmal keine neue Bleibe hat.



Tue verkauft jetzt Zeitungsabos



Die Geschichte von Tue spielt jetzt also in Dänemarks Hauptstadt, und dort wie in so vielen anderen Metropolen leiden die Menschen unter Wohnungsnot. Tue, das erzählten die ersten beiden Romane "Hof" und "Stadt", ist in einer armen und homophoben Familie auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ein Ort ohne Liebe, ohne Geld, ohne Möglichkeiten. Ein Ort, von dem Tue flüchten musste.



Das hat er geschafft. Doch anders, als es das Klischee will, erwartet die Großstadt den schwulen Teenie nicht mit offenen Armen. Er könnte hier ein glückliches und befreites neues Leben beginnen, wenn die soziale Realität nicht so hart wäre. Mit seinem Job als Verkäufer von Zeitungsabos kann er sich nicht viel leisten.

- Werbung -



Keine automatische Erfolgsgeschichte



Korsgaards Roman "Paradies" ist am 12. November 2026 im Kanon Verlag erschienen

Es ist die große Stärke von "Paradies" (Amazon-Affiliate-Link ), dem letzten Band der Tue-Trilogie, dass der Roman die Ankunft in Kopenhagen nicht als Erfolgsgeschichte erzählt. Allzu oft wird der Umzug queerer Menschen von der Provinz in die Stadt zu simpel dargestellt  und damit auch falsche Hoffnungen geweckt. Doch eine queere Befreiung funktioniert nur, wenn die sozioökonomischen Umstände passen. Einfache Gegensatzpaare entsprechen selten der Realität.



Denn Tue wird auch in der Hauptstadt mit schwulenfeindlichen Sprüchen konfrontiert. Er findet kein Zimmer und schläft in der Redaktion der Zeitung, die er verkauft. Schließlich kann er bei einer Kollegin einziehen: Victoria ist ein bisschen älter als er. Bevor sie an die Düsseldorfer Kunstakademie geht, soll sie ein bisschen Geld verdienen, so wünscht sich das ihre Mutter. Merete ist eine erfolgreiche Architektin, entsprechend geschmackvoll ist die Wohnung eingerichtet, das Umfeld von Tues Not- und Wahlfamilie kunstsinnig und versnobt.



Tue ist dreist und undankbar



Leider beginnt "Paradies" spätestens ab diesem Moment, berechenbar und klischeehaft zu werden. Tue war schon in den ersten beiden Romanen ein Anti-Held, den man nicht immer mögen konnte und sollte, doch dieser Eindruck verstärkt sich noch: Der Teenager verhält sich unbeholfen und trottelig, das kann man ihm noch verzeihen. Aber gegenüber Merete und Victoria zeigt er sich auch dreist und undankbar.



Man könnte sagen, der Roman verhandele Klassengegensätze. Doch die erschöpfen sich vor allem darin, dass ständig beschrieben wird, wie Merete und Victoria Seide oder Satin tragen. Und natürlich wird Tue zum Hochstapler, der seinem Date Laurits vorspielt, er lebe ganz allein in der Wohnung. Dass die Silvester-Party völlig eskaliert, während Merete und Victoria in Paris weilen, versteht sich von selbst. Abgedroschene, in Variationen schon oft gesehene Szenen reihen sich aneinander  überraschend, originell oder unerwartet ist da leider kaum etwas. Und eine Figur wie Iben, bei der Tue im zweiten Band wohnte, findet überhaupt keine Erwähnung mehr.

In seiner Heimat ein Literaturstar

Die schon in "Hof" und "Stadt" knappen Kapitel geraten in "Paradies" noch kürzer, viele haben kaum mehr als drei Seiten. Statt einer durchgängigen Handlung setzt Thomas Korsgaard erneut eher Episoden aneinander, die ausschließlich aus Beschreibungen und Begegnungen bestehen. Reflexionen finden so gut wie nicht statt  was man einem jungen Ich-Erzähler noch verziehen hatte, wirkt jetzt oft eher stumpf. Auch stilistisch ist "Paradies" schwächer: Vom treibenden Ton, den präzisen Beschreibungen, der Tragikomik und dem emotionalen Sog bleibt wenig übrig.



Der Autor Thomas Korsgaard, 1995 geboren, schrieb sein Debüt "Hof" mit gerade einmal 21 Jahren. In seiner Heimat machte ihn der Roman zum Literaturstar und zum bekannten Vertreter autofiktionaler, sozialkritischer Literatur, der mit dem Franzosen Édouard Louis verglichen wurde.



Aus Tue wird Thomas



Wie so häufig bei dieser Form der Literatur wurde auch Thomas Korsgaard gefragt, was an seinen Romanen er selbst erlebt hat. Tue sei wie ein Stuntman, antwortete er  eine Umschreibung, die er vom norwegischen Autor Per Petterson entlehnt: Seine Figur teile Charakterzüge und Erfahrungen mit ihm selbst, agiere aber frei.



Auf der allerletzten Seite von "Paradies"  und das ist eher kein Spoiler  treibt der Autor das Verwirrspiel rund um Faktentreue gekonnt auf die Spitze: Der Ich-Erzähler, der gerade seinen ersten Roman veröffentlicht hat, wird nach seinem Namen gefragt. "Thomas", antwortet er. Tue ist also Geschichte, die Trilogie abgeschlossen.

Infos zum Buch



Thomas Korsgaard: Paradies. Roman. Die Tue-Trilogie, Band 3. Aus dem Dänischen von Justus Carl und Kerstin Schöps. 252 Seiten. Kanon Verlag. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 24  (ISBN 978-3-98568-143-3). E-Book: 18,99 