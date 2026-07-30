König Charles feiert seinen Geburtstag mit Elton John

Heute, 02:50h 3 Min.

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König Charles (77) wird am 14. November seinen Geburtstag mit einem Auftritt in Elton Johns (79) Apple-Music-Radiosendung feiern. Der britische Monarch und die schwule Musiklegende haben die Sendung Medienberichten zufolge im Oktober in den Apple Music Studios in der Londoner Battersea Power Station aufgezeichnet. Am Samstag wird die besondere einstündige Ausgabe der Radiosendung "Rocket Hour" dann ausgestrahlt.



Das Gespräch soll die wichtige Rolle der Musik für die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation des Königs, "The King's Trust", in den Mittelpunkt rücken. Sie feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Charles bezeichnete die Einladung bei dem Musikstar laut den Berichten als "eine Gelegenheit, die einfach zu gut war, um sie auszuschlagen". Sir Elton John wiederum sagte: "Ich habe aus dem Gespräch mit Seiner Majestät viel gelernt."

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Gemeinsame Liebe für die Musik

In einem Vorschauclip sind der König und der Musiker zu sehen, wie sie während der Aufzeichnung miteinander plaudern und lachen. Elton John kündigt die Sendung mit den Worten an: "Hallo, ich bin Elton John. Willkommen bei meiner 'Rocket Hour'. Diese Woche habe ich einen ganz besonderen Gast  und das meine ich wirklich so. Ich freue mich riesig darauf zu hören, was er über Musik, The King's Trust und gemeinsame Erinnerungen zu erzählen hat."



Die beiden blicken in der Show auf Auftritte einiger großer Stars zurück, die in den vergangenen fünf Jahrzehnten zugunsten der Stiftung des Monarchen stattgefunden hatten. Dazu gehörten Konzerte in der Wembley Arena und im Hyde Park sowie ausverkaufte Benefizveranstaltungen in der Royal Albert Hall.



In der Sendung geht es zudem um Musiker*innen, die in den Anfangsjahren ihrer Karriere von der Stiftung des Königs unterstützt worden waren. Dazu zählt die Band Muse. Sir Elton sagt darüber zum König: "Es zeigt mir noch einmal, wie viel Gutes Sie in all den 50 Jahren bewirkt haben. Davon hatte ich keine Ahnung. Also: Bravo!" Der König erklärte, es sei "wunderbar" zu sehen, welchen Unterschied die Programme der Stiftung bewirken könnten. "Was ich eigentlich erreichen wollte, war, in die Zukunft zu investieren  und dabei ganz besonders in Talente", fügte er hinzu.

Das sagt der Palast zu der Sendung

Ein Sprecher des Buckingham-Palasts kündigte laut "Hello!"-Magazin die Sendung mit einem augenzwinkernden Vergleich an: "Man könnte sagen, dass diese neue Möglichkeit durchaus eine kleine Herausforderung mit sich brachte: Wie lässt sich eine ähnlich große Wirkung erzielen und vermeiden, was manche als das schwierige zweite Album bezeichnen würden?" Die Lösung sei gewesen, einen musikalischen Weltstar als Partner zu gewinnen.



Für Charles ist es das zweite Projekt mit Apple Music. Im vergangenen Jahr hatte er an der Sendung "The King's Music Room" mitgewirkt und dabei 17 seiner Lieblingssongs vorgestellt.



Elton John engagiert sich schon seit vielen Jahren für "The King's Trust". In den 1980er Jahren trat er bei einigen der Galas der Organisation auf. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stiftung spendete er außerdem eine seiner rosafarbenen Brillen für eine Wohltätigkeitsauktion. (spot/cw)