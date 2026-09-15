Kehrtwende in Budapest: Ungarn will Istanbul-Konvention ratifizieren

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Der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat den Beitritt seines Landes zur Istanbul-Konvention angekündigt. Es gelte, "die Ära des Nichtstuns zu beenden", die sein Amtsvorgänger Viktor Orbán geprägt habe, sagte Magyar laut der Nachrichtenagentur AFP in einem Video auf Facebook.



Die 2011 vom Europarat erarbeitete Konvention stuft Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung ein. Mit der Ratifizierung verpflichten sich Staaten auf einen europaweit einheitlichen Rahmen für Prävention, Opferschutz und Strafverfolgung. Das Abkommen umfasst auch rechtliche Maßnahmen, die die Sicherheit von Migrant*innen gewährleisten sollen.



Ungarn hatte die Istanbul-Konvention 2014 zwar unterzeichnet, eine Ratifizierung aber als eines von fünf EU-Ländern abgelehnt. 2020 verabschiedete das ungarische Parlament sogar eine Erklärung gegen das Abkommen. Orbán warnte, die Konvention unterstütze "Gender-Ideologie". Seine Regierung störte sich vor allem an der Definition von Geschlecht als sozialer Kategorie.

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Auch für queere Menschen von Bedeutung

Die Istanbul-Konvention ist auch für LGBTI relevant: Laut Artikel 4 müssen die Schutzmaßnahmen ohne Diskriminierung umgesetzt werden  ausdrücklich auch unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. In den Erläuterungen werden lesbische, schwule, bisexuelle und trans Personen als Gruppen genannt, die besonders von Gewalt betroffen sein können. Zudem können Vertragsstaaten den Schutz in Asylverfahren auf sexuelle und geschlechtliche Minderheiten ausweiten.



Gerade deshalb ist das Abkommen bei rechtspopulistischen und religiös-konservativen Kräften verhasst. Die Türkei war 2021 als erstes Mitglied des Europarats aus der Konvention ausgetreten (queer.de berichtete). Die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan begründete den Schritt damit, das Abkommen sei von Leuten "gekapert" worden, die Homosexualität normalisieren wollten. Dies sei "inkompatibel mit den gesellschaftlichen und Familienwerten der Türkei".



In Ungarn ging die Ablehnung der Konvention mit einer Reihe queerfeindlicher Gesetze einher: Unter Orbán wurde die rechtliche Anerkennung von trans Personen abgeschafft, 2021 folgte ein Gesetz nach russischem Vorbild gegen sogenannte "Homo-Propaganda", 2025 ein Verbot des Budapester CSD. Das "Homo-Propaganda"-Gesetz wurde im vergangenen Monat von der neuen Regierungspartei wieder abgeschafft (queer.de berichtete).

Magyar verspricht liberaleres Abtreibungsrecht

Auch für ungewollt Schwangere will Magyar die Rechtslage verbessern. Er kündigte etwa an, eine 2022 beschlossene Regelung abzuschaffen, die vor einem Schwangerschaftsabbruch das Anhören der Herztöne des Fötus vorschreibt. Außerdem soll die Pille danach künftig ohne ärztliches Rezept erhältlich sein.



Gewalt gegen Frauen ist in Ungarn weitverbreitet. Das legt eine EU-Erhebung von 2024 nahe: 54 Prozent der Frauen gaben darin an, von einem Partner körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt erfahren zu haben  mehr als in jedem anderen EU-Land. Auch das Vertrauen der Frauen, Hilfe von Behörden zu bekommen, lag mit weniger als 16 Prozent auf einem Tiefstwert. (AFP/cw)