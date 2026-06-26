Nach Druck von BVB und DFB: Nmecha verzichtet auf Kronen-Jubel

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Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha eine Übereinkunft zum Torjubel bei Länderspielen getroffen. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund werde am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Nations-League-Spiel gegen Serbien nicht mehr den umstrittenen Kronen-Jubel zeigen, der in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hatte.



"Wie machen wir das denn mit dem Torjubel?", hatte Klopp nach eigener Aussage in einem Gespräch den Spieler gefragt. Denn dieser werde "draußen auf eine bestimmte Art und Weise" interpretiert. "Das will er nicht und deswegen wird er so nicht mehr jubeln."



Nmecha demonstrierte zuletzt mit dem umstrittenen Jubel beim BVB-Spiel gegen Elversberg nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Geste stammt allerdings aus der Kampagne "The King's Return" des evangelikalen Netzwerks "Ballers in God". Es steht wegen queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik. Das WDR-Magazin "Monitor" hatte im Sommer interne Chats der Gruppe öffentlich gemacht, in denen Homosexualität pauschal als Sünde galt.

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Fans und BVB-Spitze kritisierten den Jubel

Bereits am Sonntag hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund das Netzwerk scharf kritisiert: Es verbreite ein Weltbild, in dem Menschen abgewertet oder ausgegrenzt würden (queer.de berichtete). Der Verein forderte den Spieler anschließend auf, auf die Geste zu verzichten. Zudem wollte der BVB "Ballers in God" auffordern, Nmecha nicht mehr zu Werbezwecken zu nutzen (queer.de berichtete).



BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke, zugleich DFB-Vizepräsident, führte mit Nmecha eine rund einstündige Videokonferenz und legte ihm nahe, den Jubel zu lassen, wenn er die Fans spalte. Der Grundwertekodex des BVB und die Grundeinschätzung von "Ballers in God" seien nicht kompatibel, sagte Watzke im Podcast "Ausgerechnet". "Und das wollen wir auch nicht in unserem Wohnzimmer." Verbieten wolle man aber nichts: "Wir setzen da eher auf Einsicht." Watzke hatte sich nach eigenen Angaben mit Klopp und DFB-Sportdirektor Rudi Völler abgestimmt, die ebenfalls mit Nmecha sprachen (queer.de berichtete).



Klopp über Nmecha: Herzlicher, offener junger Mann



Auch beim DFB ist Nmecha darum ein großes Thema, wie Klopp in Belgrad einräumte. "Ich habe am vergangenen Wochenende Fußball gesehen, habe zwei wundervolle Tore von Felix Nmecha gesehen und erst den Jubel und dann die Geste. Und ich habe mir absolut nichts dabei gedacht", sagte Klopp bei der Pressekonferenz rückblickend auf Nmechas zwei Tore für den BVB gegen Elversberg.



"Und dann ging es los", führte der Bundestrainer aus. Über Nmecha äußerte Klopp: "Felix kenne ich seit ein paar Monaten, ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher, offener junger Mann, der nichts anderes als gute Vibes verströmt."



Er habe ihn aber "mit allem konfrontiert, was manche Menschen draußen denken  nicht ich". Und Nmecha habe ihm versichert, er liebe alle Menschen und diskriminiere niemanden: "Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt."



Klopp war zuletzt selbst ungewollt in die Debatte geraten: "Ballers in God" hatte in sozialen Netzwerken Aussagen des Bundestrainers über seinen christlichen Glauben verbreitet, unter anderem rund um seine Berufung beim DFB. Laut DFB geschah dies ohne Klopps Zustimmung und Wissen (queer.de berichtete).

Nmecha teilte wiederholt queerfeindliche Inhalte auf Social Media

Nmecha selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Jubel solle seine christliche Überzeugung ausdrücken. Er wolle damit weder eine Organisation unterstützen noch Intoleranz oder Diskriminierung fördern. In der Vergangenheit hat er aber wiederholt auf Social Media queerfeindliche Inhalte verbreitet: 2023 teilte der Spieler etwa das Video eines amerikanischen Rechtsextremisten, der sich über ein trans Kind und dessen Vater lustig machte (queer.de berichtete). Später teilte er sogar noch ein weiteres Posting auf Instagram, das die queere Community und den Begriff "Pride" mit dem Teufel verglich (queer.de berichtete). (dpa/cw)