WorldPride 2030 findet in Barcelona statt

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Barcelona wird Gastgeberin des WorldPride 2030. Das gab InterPride, der internationale Dachverband der Pride-Organisationen, am Donnerstag bekannt. Die katalanische Metropole setzte sich im Finale gegen Bangkok durch. Pride Barcelona erhielt den Zuschlag zunächst unter einer vorläufigen Lizenz.



"Wir danken dem Bangkok Pride aufrichtig für seine Vision, sein Engagement und seine Arbeit während der gesamten Bewerbung", erklärte InterPride auf Instagram. An der Abstimmung bei der Mitglieder­versammlung beteiligten sich nach Angaben des Verbands 73 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder  ein Rekord.



Ursprünglich hatten sich auch Montreal und London um die Ausrichtung beworben. Im Sommer waren Barcelona und Bangkok als die beiden Finalistinnen bekannt gegeben worden.



Was ist der WorldPride?



Der WorldPride gilt als größtes internationales Treffen queerer Communitys. Die Rechte an dem Titel liegen bei InterPride, deren Mitglieder die Ausrichtung per Abstimmung an eine Pride-Organisation vergeben. Neben Paraden und Demonstrationen gehören in der Regel eine Menschenrechtskonferenz sowie ein umfangreiches Kultur- und Festivalprogramm dazu.



Erstmals wurde der WorldPride im Jahr 2000 in Rom ausgerichtet. Es folgten Jerusalem (2006), London (2012), Toronto (2014), Madrid (2017), New York (2019), Kopenhagen und Malmö (2021), Sydney (2023) sowie Washington (2025). In diesem Jahr war Amsterdam Gastgeberin. 2028 findet der WorldPride vom 28. September bis 14. Oktober in Kapstadt und damit erstmals auf dem afrikanischen Kontinent statt.

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Berlin bewirbt sich für 2032

In Deutschland gab es bislang noch keinen WorldPride. Das will Berlin ändern und bewirbt sich um die Ausrichtung im Jahr 2032. Der Berliner CSD e.V. fordert dafür ein klares Bekenntnis der künftigen Landesregierung: Bei seiner Mitgliederversammlung Anfang November verabschiedete der Verein einen Leitantrag, nach dem das neue Regierungsbündnis die Bewerbung politisch und finanziell unterstützen und dies im Koalitionsvertrag verbindlich festschreiben soll (queer.de berichtete).



Motto: "Let's think, let's answer, let's change"



Mit Barcelona ist Spanien zum zweiten Mal Austragungsland. Zum WorldPride 2017 in Madrid kamen nach Schätzungen rund drei Millionen Menschen.



Die Bewerbung Barcelonas steht unter dem Motto "Let's think, let's answer, let's change" (Lasst uns nachdenken, antworten, verändern). Sie wurde nach Angaben der Organisator*innen von mehr als 40 LGBTI-Organisationen gemeinsam erarbeitet und von der Stadt Barcelona, der katalanischen Regionalregierung sowie dem spanischen Gleichstellungsministerium unterstützt.



"Angesichts des Erstarkens der Hass-Agenda und von Diskursen, die unsere Rechte infrage stellen, bietet Barcelona eine kollektive Antwort, um das Erreichte zu schützen und Veränderung dort voranzutreiben, wo sie am dringendsten gebraucht wird", heißt es in der Bewerbung. Geplant sei ein "sicherer, barrierefreier WorldPride", der sich der Verteidigung, Sichtbarkeit und Feier der Menschenrechte verschreibe.



Pride Barcelona bezeichnete den Zuschlag als "nicht nur einen Sieg für eine Stadt", sondern als "Beginn eines neuen Kapitels, um weiterhin die Menschenrechte zu verteidigen, unsere globale Bewegung zu stärken und einen WorldPride zu gestalten, der ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt".

Spanien Spitzenreiter in "Rainbow Map"

Spanien gilt derzeit als eines der queerfreundlichsten Länder Europas. In der diesjährigen "Rainbow Map" des Dachverbands ILGA-Europe belegte das Land mit 89 Prozent erstmals den ersten Platz und löste damit Malta ab, das ein Jahrzehnt lang an der Spitze gestanden hatte (queer.de berichtete). ILGA-Europe verwies unter anderem auf die Entpathologisierung von trans Identitäten im Gesundheitswesen, neue rechtliche Schutzmaßnahmen sowie nationale LGBTI- und Trans-Strategien. Im Sommer fanden bereits die Gay Games im spanischen Valencia statt (queer.de berichtete). (cw)