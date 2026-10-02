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Deutschland hat eine Erklärung der Equal Rights Coalition (ERC) gegen die Verfolgung queerer Aktivist*innen nicht unterzeichnet  und selbst die Queerbeauftragte der Bundesregierung kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. "Warum dieses das Auswärtige Amt nicht für die Bundesrepublik Deutschland mitunterzeichnet hat, ist mir unverständlich", sagte Sophie Koch (SPD) gegenüber queer.de. Sie begrüße das Statement ausdrücklich. "Die Bundesregierung tut gut daran, sich gerade auch international deutlich und unmissverständlich für die Rechte queerer Menschen einzusetzen."



Die Equal Rights Coalition ist ein zwischenstaatliches Bündnis von 42 Staaten, das sich für die Rechte von LGBTI einsetzt. Auch Deutschland ist Mitglied. In ihrer Erklärung vom 7. Oktober verurteilt die ERC die willkürliche Festnahme, Verfolgung und Kriminalisierung von LGBTI-Aktivist*innen, Menschenrechtsverteidiger*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die weltweit "unter dem Vorwand des Schutzes von Kindern, Jugendlichen oder der Familie" stattfinden. Für die Verfolgung von Menschenrechtsverteidiger*innen gebe es "keinen akzeptablen Grund". Zudem fordert das Bündnis, legitime zivilgesellschaftliche Arbeit, internationale Zusammenarbeit und rechtmäßige Finanzierung aus dem In- und Ausland nicht zu kriminalisieren.



Unterzeichnet haben bislang 22 Staaten, darunter die Niederlande, Kanada, Dänemark, Frankreich, Spanien, Großbritannien und die Schweiz. Deutschland fehlt auf der Liste.

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Auswärtiges Amt verweist auf "außenpolitischen Kontext"

Die Türkei wird in der Erklärung nicht namentlich genannt. Der zeitliche Zusammenhang und die Formulierungen legen jedoch nahe, dass sie sich vor allem auf das Vorgehen der türkischen Regierung bezieht, die ihre Razzien gegen die queere Community als Operationen unter dem Titel "Meine Familie ist sicher" führt.



Der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Maik Brückner, wollte deshalb für die Fragestunde am Mittwoch wissen: "Aus welchen Gründen hat Deutschland das Statement der Equal Rights Coalition, in dem die Verfolgung queerer Menschen weltweit als Verletzung der Menschenrechte verurteilt wird, nicht unterzeichnet?" Die Antwort von Staatsministerin Serap Güler (CDU) aus dem Auswärtigen Amt fiel knapp aus: "Die Bundesregierung entscheidet über eine Beteiligung an gemeinsamen internationalen Erklärungen im Einzelfall unter Berücksichtigung des Inhalts, der Zielsetzung und des konkreten Anlasses. Dabei wird der außenpolitische Kontext berücksichtigt."



Brückner reagierte empört. "Ich habe die Faxen langsam dicke: Die Bundesregierung missachtet wiederholt das parlamentarische Fragerecht und blockiert damit Oppositionsarbeit", erklärte der Linken-Politiker. "Die Bundesregierung liefert keinen einzigen Grund dafür, warum sie sich nicht einmal mehr hinter diesen Minimalkonsens stellt. Hat sie solche Angst, den Diktator in Ankara zu verärgern?" Von der Queerbeauftragten forderte er eine Erklärung.



Schwerste Repressionswelle seit Jahren



Seit dem 12. September geht die türkische Regierung landesweit gegen LGBTI-Organisationen und Aktivist*innen vor. Bei Razzien wurden zahlreiche Menschen festgenommen, die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem "Obszönität" und Prostitution vor. Proteste gegen die Razzien wurden von der Polizei aufgelöst (queer.de berichtete). Am 23. Oktober und 3. November folgten weitere Verhaftungswellen.



Zudem sperrten die Behörden die Nachrichtenseite "T24" wegen angeblicher "LGBT-Propaganda" (queer.de berichtete). Dem schwulen Sänger Mabel Matiz drohen wegen "Obszönität" drei Jahre Haft (queer.de berichtete). Erst am Mittwoch wurde eine Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem LGBTI-Verein Kaos GL von der Staatsanwaltschaft verhört. Sie ist wieder frei, darf die Türkei aber nicht verlassen (queer.de berichtete).



Istanbuler LGBTI-Verein SPoD soll aufgelöst werden



Inzwischen will die Istanbuler Staatsanwaltschaft auch den LGBTI-Verein SPoD (Verein für Studien zu Sozialpolitik, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung) auflösen lassen. In der Anklageschrift vom 2. November werden für vier Mitglieder zudem Haftstrafen zwischen einem und drei Jahren wegen Verstößen gegen das Vereinsgesetz gefordert. Zwei von ihnen sitzen seit dem 16. September in Untersuchungshaft. Der erste Prozesstag ist für den 18. November angesetzt.



SPoD ist damit mindestens der dritte LGBTI-Verein, der binnen zwei Monaten geschlossen werden soll. Bereits im September hatten die Behörden Verfahren zur Auflösung der Vereine Muamma LGBTİ+ und Mersin 7 Renk LGBTİ+ in der südtürkischen Provinz Mersin eingeleitet.



Der 2011 gegründete Verein SPoD bietet rechtliche und psychosoziale Unterstützung an und setzt sich gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität ein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, außerhalb seiner Satzungsziele sowie gegen Gesetz und Moral gehandelt zu haben. Als Belege dienen laut SPoD unter anderem Tätigkeitsberichte, Veranstaltungen und Solidaritätsnetzwerke aus 15 Jahren. Den Einsatz für Chancengleichheit queerer Menschen auf dem Arbeitsmarkt stelle die Anklage als Versuch dar, "Spaltung innerhalb des Staates" zu schaffen.



Der Verein zeigt sich kämpferisch: "Ja, wir haben all das getan. Und wir würden es alles wieder tun!" Sich zu organisieren sei "kein Verbrechen, sondern ein Recht". SPoD rief Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, Berufsverbände und Journalist*innen dazu auf, den Prozess zu beobachten. Bereits im September hatten mehr als 450 zivilgesellschaftliche Organisationen aus 65 Ländern die Türkei aufgefordert, die Kriminalisierung der LGBTI-Bewegung zu beenden.

Koch: "Meine Haltung ist klar und deutlich"

Die Queerbeaufragte Sophie Koch verwies darauf, dass sie ihre Haltung zur Verfolgung queerer Menschen in der Türkei bereits gemeinsam mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Lars Castellucci (SPD), deutlich gemacht habe. Beide hatten sich im September einer Erklärung von Menschenrechts- und LGBTI-Beauftragten aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, den Niederlanden und Schweden angeschlossen, die das Vorgehen in der Türkei als "zutiefst beunruhigend" bezeichnete. "Niemand darf wegen seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität verfolgt werden. Dazu hat sich auch die Türkei mit der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet", erklärten Koch und Castellucci damals (queer.de berichtete).



Auf eine frühere schriftliche Frage Brückners hatte die Bundesregierung erklärt, sie beobachte das Vorgehen gegen die queere Community in der Türkei "mit großer Sorge" und habe das Thema "hochrangig gegenüber der türkischen Regierung" angesprochen. Brückner hatte zudem gefordert, dass deutsche Auslandsvertretungen die Prozesse gegen inhaftierte Aktivist*innen beobachten (queer.de berichtete).



Offener Brief an Außenminister Wadephul



Auch aus der Zivilgesellschaft wächst der Druck auf das Auswärtige Amt. In einem offenen Brief an Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) äußern OII Europe, OII Germany, TGEU, 6x6 Collective, EQUAL PostOst, TransInterQueer und die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit (dgti) ihre "tiefe Besorgnis über die Lage in der Türkei".



Darin heißt es: "78 Personen befinden sich seit zwei Monaten in Haft. Am 23. Oktober wurden im Rahmen einer neuen Verhaftungswelle 45 Personen in sieben Provinzen festgenommen, von denen mehr als 20  darunter 10 trans* Frauen  inhaftiert wurden." Am 3. November seien erneut 22 Personen festgenommen und verhört worden. Grundlage für die Festnahmen im Oktober seien "allein Social-Media-Beiträge der Festgenommenen" gewesen. Die Organisationen sprechen von "unmenschlichen Haftbedingungen" und Folter. Die Maßnahmen stellten "eine erhebliche Eskalation bei der Kriminalisierung des LSBTI+-Menschenrechtsaktivismus in der Türkei dar".



Deutschland habe als "langjähriger strategischer Partner der Türkei" eine besondere Verantwortung. "Als Heimat der größten türkischen Diaspora beherbergt Deutschland zahlreiche Personen, die sich für LSBTI+-Menschenrechte einsetzen, deren Arbeit und die Möglichkeit, sicher in die Türkei zurückzukehren, ebenfalls davon abhängen, dass die Verfolgung von Personen, die sich für LSBTI+-Menschenrechte einsetzen ein Ende findet", heißt es in dem Brief.



Die Organisationen fordern den Minister unter anderem auf, "die sofortige Freilassung aller LSBTI+-Personen und sich für LSBTI+-Menschenrechte einsetzenden Personen zu fordern, die im Rahmen der jüngsten Razzien inhaftiert wurden". Zudem solle Deutschland die LGBTI-Zivilgesellschaft in der Türkei über die deutsche Botschaft in Ankara unterstützen, "unter anderem durch finanzielle Mittel und die Schaffung sicherer Räume für Engagement". Der Brief schließt mit den Worten: "LSBTI+Rechte sind Menschenrechte! Die Verteidigung und der Einsatz für den Schutz dieser Rechte sind keine Verbrechen."



Der Brief kann noch bis Montag, den 23. November online unterzeichnet werden. (mize)