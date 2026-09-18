Umstrittener trans Film "Oskars Kleid" jetzt bei Netflix

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Die Tragikomödie "Oskars Kleid" ist seit Donnerstag bei Netflix verfügbar. Der Film von Regisseur Hüseyin Tabak nach einem Drehbuch von Florian David Fitz war im Dezember 2022 in die deutschen Kinos gekommen  als erster deutscher Mainstream-Film über ein trans Kind.



Im Mittelpunkt steht der Münchner Polizist Ben (Fitz), der seit der Trennung von seiner Frau Mira (Marie Burchard) allein lebt und mit Schlaflosigkeit und Alkohol kämpft. Als die hochschwangere Mira ins Krankenhaus muss, ziehen die Kinder vorübergehend bei ihm ein. Dabei stellt er fest, dass sein Kind sich längst als Mädchen versteht, Kleider trägt und Lili (Laurì) genannt werden will  an der neuen Schule ist sie bereits als Lili angemeldet. Ben will davon zunächst nichts wissen: Das Kleid landet in der Mülltonne. In weiteren Rollen sind unter anderem Senta Berger, Burghart Klaußner, Kida Khodr Ramadan, Ava Petsch und Georgette Dee als trans Frau zu sehen.

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Kritik am Titel und an der Vaterperspektive

Schon vor dem Kinostart war der Film umstritten. Aus der trans Community gab es vor allem Kritik daran, dass der Titel die Protagonistin bei ihrem abgelegten Namen nennt  also ein Deadnaming darstellt. Bemängelt wurde zudem, dass der Film vor allem aus Sicht des ablehnenden Vaters erzählt wird und Lilis eigene Perspektive zu kurz kommt.



Für Irritation sorgte auch die Entstehungsgeschichte: Die Idee kam Fitz nach eigenen Angaben durch Alice Schwarzer, die immer wieder mit transfeindlichen Äußerungen auffällt. Nach einer Begegnung in einer Talkshow habe sie ihm ein Paket mit der "Emma" geschickt  darin fand er das Bild eines Vaters und eines Kindes, beide im Kleid (queer.de berichtete).

Kein Meilenstein, aber sehenswert

Die queer.de-Kritik fiel 2022 dennoch positiv aus. Rezensent Fabian Schäfer nannte den Titel zwar unglücklich und unnötig, die Debatte darüber greife aber zu kurz. Das Drehbuch sei berührend und realistisch, verzichte auf belehrende Toleranzbotschaften und plötzliche Sinneswandel. Zwar komme Lili in ihrem inneren Erleben zu kurz, gerade die Szenen mit ihr im Mittelpunkt seien aber die stärksten. Fazit: kein Meilenstein, aber sehenswert.



| Direktlink | Trailer zum Film

Fitz wurde für seine Rolle 2023 mit dem Bayerischen Filmpreis als bester Darsteller ausgezeichnet, "Oskars Kleid" erhielt zudem den Bambi als bester deutscher Film (queer.de berichtete). (cw)

Infos zum Film



Oskars Kleid. Tragikomödie. Deutschland 2022. Regie: Hüseyin Tabak. Cast: Florian David Fitz, Lauri, Ava Petsch, Senta Berger, Burghart Klaußner, Kida Khodr Ramadan, Marie Burchard, Juan Lo Sasso Lauffzeit: 102 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 6. Warner Bros. Pictures Germany. Seit 12. November 2026 auf Netflix