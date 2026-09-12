Merkel zur Ehe für alle: "Ich würde heute dafür stimmen"

Heute, 10:06h 3 Min.

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Angela Merkel hat sich erstmals ausdrücklich für die Ehe für alle ausgesprochen. Im Podcast "Kaffee und Fluchen" wurde die frühere Bundeskanzlerin von den Moderierenden Albert Preußen und Louise Velsen-Zerweck gefragt, ob sie heute anders abstimmen würde als 2017. Ihre Antwort: "Ich würde heute dafür stimmen, ja."



Merkel hatte am 30. Juni 2017 im Bundestag gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare votiert. Zuvor hatte sie selbst den Weg für die Abstimmung freigemacht, indem sie wenige Tage vorher eine Entscheidung ohne Fraktionszwang für denkbar erklärt hatte. Die Ehe für alle wurde schließlich mit großer Mehrheit beschlossen  gegen die Stimme der Kanzlerin (queer.de berichtete).



"Ich hatte damals verschiedenste Sorgen", erklärte Merkel nun im Podcast und verwies auf komplizierte Fragen etwa im Zusammenhang mit Leihmutterschaft und Kindern. Damals sei es ihr besonders wichtig gewesen, eine freie Abstimmung im Bundestag zu ermöglichen. Sie habe selbst viele homosexuelle Menschen gekannt, die sich die Ehe für alle gewünscht hätten.



| Direktlink | Der Podcast mit Angela Merkel

In Memoiren hatte Merkel ihr Nein bereits bedauert



Bereits in ihrer 2024 erschienenen Autobiografie "Freiheit" hatte sich Merkel selbstkritisch mit ihrer damaligen Entscheidung auseinandergesetzt, ohne jedoch ihre Position ausdrücklich zu ändern. "Ich hatte niemanden diskriminieren wollen, aber nun mit meiner Neinstimme das glatte Gegenteil erreicht", schrieb sie darin. Sie räumte ein, dass sich Homosexuelle, die lange für die Ehe für alle gekämpft hatten, von ihr im Stich gelassen und "geradezu verraten" gefühlt hätten. Zugleich beklagte sie, nach der Abstimmung unter "Rechtfertigungsdruck" gesetzt worden zu sein, obwohl es um eine Gewissensentscheidung gegangen sei (queer.de berichtete).

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Merkel: "Begründete Zweifel" an Vereinbarkeit des AfD-Programms mit Artikel 1

Deutliche Worte fand Merkel im Podcast auch zur AfD. Junge Menschen fragten sich zu Recht, ob das Wohlstandsversprechen für sie noch gelte. Die AfD beantworte diese Frage mit Ausgrenzung und vermittle den Eindruck, dass es für eine bestimmte Gruppe reiche, wenn andere weniger bekämen. Mit Blick auf die Ausgrenzung von Migrant*innen, Andersdenkenden und anders aussehenden Menschen sagte Merkel: "Ich habe begründeten Zweifel daran, dass der Artikel eins unseres Grundgesetzes durch das Programm der AfD abgedeckt ist."



Die Parteien der Mitte nahm sie in die Pflicht: Sie müssten über ihre Visionen für das Wohlstandsversprechen reden und dürften sich nicht "wie das Kaninchen vor der Schlange" nur noch von den anderen abgrenzen. Über ihren Nachfolger Friedrich Merz (CDU) sagte Merkel, er habe, "was man als Bundeskanzler haben muss, nämlich den unbedingten Willen zur Macht". Wichtig sei aber, "dass jeder seine Worte sehr, sehr gut wählt".

Überraschungsgast bei queerer Filmpremiere

Bereits am Mittwochabend hatte Merkel mit einem Überraschungsauftritt bei einer queeren Filmpremiere für Aufsehen gesorgt. Die Altkanzlerin besuchte die Berliner Premiere von "Lieblingsmenschen" im Kino in der Kulturbrauerei. Der Film erzählt nach einer wahren Geschichte von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen der 101-jährigen Berlinerin Agnes und Amir, einem 31-jährigen schwulen Geflüchteten aus dem Iran (queer.de berichtete). (mize)