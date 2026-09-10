Bundestag debattiert AfD-Gesetzentwurf zur Bestrafung von Wunscheltern



Die AfD lässt den Bundestag über die Kriminalisierung von Leih­mutter­schaften debattieren (Bild: Parlamentsfernsehen)

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Heute, 11:18h 4 Min.

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Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstagabend in erster Lesung einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion debattiert, der die Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft für Menschen aus Deutschland oder deutsche Staatsbürger künftig auch dann unter Strafe stellen will, wenn diese im Ausland legal durchgeführt wird (PDF). In der 30-minütigen Debatte stieß der Entwurf bei den übrigen Fraktionen auf Ablehnung.



Bislang ist die Lage in Deutschland so: Nach dem Embryonenschutzgesetz und dem Adoptionsvermittlungsgesetz macht sich strafbar, wer eine Leihmutterschaft ärztlich durchführt oder vermittelt  nicht aber die Wunscheltern selbst. Der AfD-Antrag sieht vor, Wunscheltern künftig mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Das geltende Anzeigenverbot soll zudem zu einem umfassenden Werbe- und Förderungsverbot ausgeweitet werden. Hier soll eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr verhängt werden können. Vorbild ist dabei das von der Meloni-Regierung in Italien 2024 verhängte Verbot von Auslandsleihmutterschaften (queer.de berichtete).



In ihrer Begründung führt die AfD-Fraktion an, das nationale Verbot werde durch kostspielige Leihmutterschaften im Ausland von wohlhabenden Personen umgangen. Mit dem Entwurf wollen man die "körperliche Selbstbestimmung von Frauen" sowie das "Kindeswohl" schützen.



Anlass für die Debatte ist aber wohl in erster Linie der Streit um Ex-Unionsfraktionschef Jens Spahn. Der offen schwule CDU-Politiker musste im Sommer von seinen Ämtern zurücktreten, weil er in den USA legal eine Leihmutter in Anspruch genommen hatte (queer.de berichtete). Dabei hatte er sich zuvor öffentlich gegen eine Leihmutterschaft ausgesprochen.

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AfD umgarnt die Union

AfD-Redner Torben Braga machte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs keinen Hehl daraus, dass sich die Partei damit an die Union wendet, mit der die Rechtsextremen endlich zusammenarbeiten wollen: "Lassen wir bei dieser Frage alle Brandmauer-Debatten mal beiseite", so Braga. Er kritisierte, dass die Leihmutterschaft vor allem von Personen genutzt werde, "die wohlhabend und prominent sind".



Sein Parteifreund Tobias Ebenberger berichtete in der Debatte von dem Besuch einer Kinderwunschmesse in Köln  und sprach abwertend von "Profiagenturen", die Leihmutterschaften anbieten würden. "Kinder sind keine Bestellware", so Ebenberger, der einer von zwei offen schwulen Abgeordneten der rechtsextremen Fraktion ist. Der Abgeordnete aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatte sich zuvor immer wieder von der queeren Community distanziert und deren Agenda als "Regenbogenideologie" abgetan, die viele schwule und lesbische Menschen nicht repräsentiere.



(Bild: Parlamentsfernsehen)

Die beiden Redner der Union beschrieben den Entwurf hingegen als zu kurz gedacht. Christoph Naser (CDU) forderte etwa zunächst eine "breite gesellschaftliche Debatte" zum Thema. Konrad Körner (CSU) betonte, dass seine Fraktion zwar Leihmutterschaften ablehne. Das Gesetz aus Italien habe aber bislang keinerlei Ergebnisse gebracht. Er wies auch darauf hin, dass die italienische Ärzteschaft das neue Verbot als "Denunziationsgesetz" bezeichnet hatte. Tatsächlich hatte die italienische Ärztekammer insbesondere gegen die Aushebelung der ärztlichen Schweigepflicht protestiert, ebenso wie gegen die Rolle, die Medizinerinnen und Medizinern bei der Strafverfolgung zukommt. Wunscheltern würden dann ihr Kind nicht mehr in die Kinderarztpraxis bringen  und das gefährde das Wohl des Kindes.



Die SPD-Politikerin Carmen Wegge zweifelte an, dass es der AfD wirklich um Kinder gehe: "Kinder brauchen keine AfDler, die sich als ihre vermeintlichen Beschützer aufführen", so die Abgeordnete. Sie kritisierte "demoralisierende Kommentare von der Seitenlinie zu individueller Familienplanung". Die Entscheidung für oder gegen ein Kind "sollte nicht im Strafgesetzbuch sanktioniert werden".



(Bild: Parlamentsfernsehen)

Sieht die AfD ihren Helden Peter Thiel als Kriminellen an?



Helge Limburg von den Grünen brachte das Szenario ins Spiel, dass Eltern bei der Rückkehr mit ihrem Kind nach Deutschland "am Flughafen festgeommen werden". Das AfD-"Werbeverbot" würde auch dazu führen, dass Menschen, die auf Instagram darüber berichten, von einer Leihmutter geboren worden zu sein, sich strafbar machten. Das sei "schäbig". Zudem warf er der AfD "Doppelzünigkeit" vor, da die Partei ihre größten Idole damit praktisch zu Straftätern mache: "Fakt ist, Ihre superreichen Freunde in den USA von Peter Thiel bis Elon Musk haben selbst die kommerziellen Dienste von Leihmüttern in Anspruch genommen". Da Multimilliardär und Trump-Spezi Thiel neben der amerikanischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wäre er wohl nach AfD-Sicht ein Krimineller.



Die Linkspolitikerin Kathrin Gebel deutete an, dass die AfD es vor allem darauf abgesehen habe, queere Menschen oder Alleinerziehende zu diskriminieren  auch mit diesem Entwurf: "Familie ist, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, und nicht, wo das der AfD gerade in den Kram passt", so Gebel. "Aber einer Partei, die bestimmen will, wer Familie ist und wer nicht, die dabei Regenbogenfamilien, aber auch meine alleinerziehende Mutter und mich ausschließt, der kaufe ich das  ehrlich gesagt  nicht ab."

Gebel: AfD schert sich sonst nicht um Schutz von Frauen

Sie kritisierte auch, dass die AfD zwar vorgebe, Frauen schützen zu wollen, gleichzeitig aber aus der Istanbul-Konvention austreten wolle. Das Abkommen schützt Frauen vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt  die AfD hat das jedoch als "Gender-Ideologie" kritisiert und beklagt, dass damit Männer unter Generalverdacht gestellt würden. In ihrer Rede sprach sich Gebel gleichzeitig gegen kommerzielle Leihmutterschaft aus und erklärte, auch bei altruistischer Leihmutterschaft gebe es Probleme.



Nach der halbstündigen Aussprache wurde der AfD-Entwurf zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen. Dass er dort eine Mehrheit findet, gilt als ausgeschlossen.