Pete Buttigieg liegt in neuer US-Umfrage vorn

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In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Nachrichtenagentur Reuters liegt der ehemalige US-Verkehrsminister Pete Buttigieg gemeinsam mit Senator Jon Ossoff an der Spitze möglicher demokratischer Präsidentschaftskandidat*innen für das Jahr 2028.



Jeweils 29 Prozent der befragten Personen, die Mitglied der Demokratischen Partei sind, bewerteten Buttigieg und Ossoff als "exzellente Kandidaten". Dahinter folgen die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris sowie der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom mit jeweils 23 Prozent. Auch Senator Mark Kelly (18 Prozent) und Pennsylvania-Gouverneur Josh Shapiro (16 Prozent) gelten als aussichtsreich. Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die als Hoffnungsträgerin des linken Parteiflügels gilt, erhielt 15 Prozent.



Obwohl Buttigieg und Ossoff bei der Spitzenbewertung gleichauf liegen, schneidet Buttigieg in der Gesamtwahrnehmung der Befragten laut einer Reuters-Einordnung besser ab. Ausschlaggebend dafür ist vor allem sein deutlich höherer landesweiter Bekanntheitsgrad: Durch seine eigene Präsidentschaftskampagne im Jahr 2020 und seine vierjährige Amtszeit im Kabinett von Joe Biden ist Buttigieg einem breiten Publikum präsent.

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Buttigieg ist Kandidat des gemäßigten Lagers

Laut den Daten gab lediglich etwa ein Fünftel der befragten demokratischen Anhänger*innen an, noch nie von Buttigieg gehört zu haben  bei Senator Ossoff traf dies hingegen auf rund ein Drittel zu. Zudem werden beide Politiker innerhalb der Partei als Vertreter eines gemäßigten Kurses wahrgenommen, was laut Reuters bei großen Teilen der Wählerschaft auf Zustimmung stößt, die schrittweise politische Veränderungen gegenüber tiefgreifenden Umbrüchen bevorzugen.



Als erster offen schwuler US-Minister und ehemaliger Vorwahl-Kandidat bleibt Buttigieg eine der prominentesten queeren Figuren in der US-Bundespolitik. Ob er 2028 erneut für das Weiße Haus kandidiert, hat er bislang offengelassen. In Medienauftritten betonte er jedoch wiederholt seine Überzeugung, dass die USA bereit für einen schwulen Präsidenten seien.



Die Frage der Wählbarkeit wegen seiner sexuellen Orientierung dürfte noch von großer Bedeutung sein: Kamala Harris hatte nach der verlorenen Präsidentschaftswahl 2024 erklärt, es wäre "zu riskant" gewesen, den schwulen Buttigieg zu ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten zu machen, weil man der Wählerschaft ja bereits eine schwarze Frau zugemutet habe (queer.de berichtete). Gleichzeitig erklärten einige demokratische Strateg*innen, dass ein weißer Mann in den USA wohl besser abschneiden würde, nachdem die Demokraten mit Hillary Clinton und Kamala Harris zweimal mit einer Frau bei der Präsidentschaftswahl gescheitert waren.

Noch mehr als 14 Monate bis zur ersten Vorwahl

Die Aussagekraft der jetzigen Zahlen dürfte noch begrenzt sein: Die demokratische Strategin Elaine Kamarck erklärte gegenüber Reuters, dass die Vorwahlen 2028 noch weit entfernt seien und frühe Umfragen in diesem Stadium vor allem den aktuellen Bekanntheitsgrad widerspiegelten, während sich das Feld der Bewerber*innen bis zur ersten Präsidentschaftsvorwahl am 22. Januar 2028 in South Carolina noch stark verändern dürfte.



Auch auf republikanischer Seite wurde die Umfrage durchgeführt. Hier stuften 45 Prozent der Befragten den derzeitigen US-Außenminister Marco Rubio als "exzellenten Kandidaten" ein. Damit liegt er knapp vor Vizepräsident JD Vance mit 43 Prozent und Floridas scheidendem Gouverneur Ron DeSantis mit 32 Prozent.



Für die repräsentative Studie befragte Ipsos landesweit 1.705 Erwachsene in den USA, darunter 538 registrierte demokratische und 477 republikanische Wähler*innen. Die statistische Fehlertoleranz für die beiden Parteien liegt damit bei ±5 Prozentpunkten. (dk)