Ein Viertel weniger queere Serienfiguren im US-Fernsehen



Trotz des kanadischen Imports "Heated Rivalry" haben US-Fernsehzuschauer*­innen viel weniger queere Figuren zu Gesicht bekommen  obwohl das Interesse eher steigt als sinkt (Bild: Sabrina Lantos / HBO Max)

Heute, 12:55h 3 Min.

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Die Zahl queerer Figuren im amerikanischen Fernsehen und Streaming ist in der TV-Saison 2025/2026 um ein Viertel gesunken  obwohl Serien mit queerem Schwerpunkt gleichzeitig zu den gefragtesten Produktionen des Jahres zählten. Das geht aus der 21. Ausgabe des Jahresberichts "Where We Are on TV" hervor, den die US-Medienorganisation GLAAD am Donnerstag veröffentlicht hat.



Für die Studie erfasste GLAAD alle fiktionalen Primetime-Serien im frei empfangbaren Fernsehen, im Kabelfernsehen sowie Produktionen auf Streaming-Plattformen, deren Staffeln zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 31. Mai 2026 angelaufen sind.



Das Ergebnis: Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 369 queere Figuren. Im Vorjahr waren es noch 489, im Jahr 2022 sogar 637. Mehr als ein Drittel der 369 queeren Figuren, insgesamt 141, werden in der kommenden Saison nicht zurückkehren, weil eine Serie abgesetzt oder beendet wurde, es sich um eine Miniserie handelt oder die Figur stirbt oder die Serie verlässt.

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Trans Figuren verschwinden vom Bildschirm

Besonders stark ist der Rückgang bei trans Figuren: Hier wurden in der TV-Saison nur sieben gezählt, davon sechs Frauen und ein Mann  im Jahr zuvor waren es noch 33, 2022 gar 42. Keine der sieben Figuren wird in der nächsten Saison zurückkehren.



Die Vielfalt nimmt auch an anderer Stelle ab: So sank der Anteil der nichtweißen queeren Figuren auf ein Acht-Jahres-Tief. Figuren, die mit HIV leben, kamen in den untersuchten Serien überhaupt nicht vor.



Eigentlich gibt es viel Interesse an queeren Produktionen



Dem Rückgang der queeren Figuren stehen Marktdaten gegenüber, die ein hohes Publikumsinteresse belegen. Laut einer im Bericht zitierten Erhebung des Marktforschungsinstituts MRI-Simmons identifiziert sich fast ein Viertel der Generation Z (also der 14- bis 31-Jährigen) als queer. Mehr als die Hälfte der Menschen in dieser Altersgruppe wünscht sich queere Repräsentation im Fernsehen.



Auf Abruf-Plattformen gehörten queere Formate im Untersuchungszeitraum zu den erfolgreichsten Titeln. Dazu zählten "Heated Rivalry", "Pluribus  Glück ist ansteckend" oder "The Hunting Wives".



"Hollywood streicht LGBTQ-Geschichten und -Figuren zusammen, obwohl die Nachfrage steigt", beklagte GLAAD-Chefin Sarah Kate Ellis. "Das ist eine schlechte Geschäftsentscheidung und einer der Gründe, warum sich das Publikum vom klassischen Fernsehen und von Streaming-Plattformen abwendet."

Trump-Regierung will weniger Queeres im TV

Die sinkende Zahl queerer Figuren dürfte auf Druck der Trump-Regierung zurückzuführen sein. Die von den Republikanern kontrollierte US-Medienaufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC) setzt sich etwa offen für weniger queere Repräsentanz im Fernsehen ein (queer.de berichtete). TV-Sendern, die der Staatsmacht als zu "woke" erscheinen, wurde bereits mit Lizenzentzug gedroht (queer.de berichtete). (dk)