"Wetten, dass..?": Hazel Brugger moderiert die Außenwette

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Die Außenwette bei "Wetten, dass..?" liegt in den Händen von Hazel Brugger (32). Verkündet hat das ZDF die Personalie auf Instagram, verpackt in einen Clip, in dem sich vorher eine ganze Riege bekannter Gesichter um den Posten bemüht. Die Show läuft am 5. Dezember im ZDF und ist auch im Stream abrufbar.



Das Bewerberfeld kann sich sehen lassen. Die Wolter-Zwillinge sind dabei, ebenso Carolin Kebekus, Atze Schröder, Motsi Mabuse, Mai Thi Nguyen-Kim und Edin Hasanović. Selbst Horst Lichter und Parshad mischen mit. Der Sender spricht im Begleittext vom "heißesten Job des Jahres". Alle kämpften "mit vollem Einsatz und jeder Menge Charme und Moderationstalent" um die Aufgabe, heißt es dort. Brugger selbst führt die Bewerbungsgespräche zunächst.

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Brugger zieht die Reißleine

Die Frage, wer am Ende das Rennen macht, ließ das ZDF im Begleittext bewusst offen. "Doch wer überzeugt am Ende wirklich?", fragte der Sender in seinem Post und kündigte an, die Auflösung gebe es erst zum Schluss. Dort ist es dann Brugger, die dem Treiben ein Ende setzt. Sie steht auf und unterbricht die Bewerberrunde kurzerhand: "Stopp, danke. Das reicht, das reicht. Ich mach's selber."



Anschließend wendet sich die Komikerin und ESC-Moderatorin von 2025 direkt an das Publikum vor den Bildschirmen. "Am 5.12. moderiere ich die Außenwette. Wenn's wieder heißt: 'Wetten, dass..?' Im Zweiten Deutschen Fernsehen", sagt sie in die Kamera. Brugger schiebt hinterher: "Na das wird doch bestimmt top."



Ganz neu ist die Aufgabe für die Schweizerin nicht: Hazel Brugger moderierte bereits am 25. November 2023 bei Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe die Außenwette in der Schweiz.



Parshad hat schon einen anderen Job



Ganz leer geht zumindest eine der Bewerberinnen nicht aus. Comedienne Parshad ist ohnehin Teil der Show: Sie geht für Bill und Tom Kaulitz backstage auf Stimmenfang. Das hatten die Brüder Anfang November auf Instagram bekanntgegeben (queer.de berichtete). Ihr einziger Auftrag laut dem Beitrag: "so viel Gossip wie möglich".



Die Promi-Gäste auf der Couch hält das ZDF indes noch geheim. Im Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" deuteten die Zwillinge aber bereits an, sie hätten "eine ganz große Zusage" aus Hollywood erhalten. Dabei solle es nicht bleiben, die Brüder stellten "noch mehr" Prominenz aus der Traumfabrik in Aussicht.

Premiere für die Kaulitz-Brüder

Für die Tokio-Hotel-Stars ist es die erste Ausgabe als Gastgeber der Kultshow. Live gesendet wird am 5. Dezember ab 20:15 Uhr live aus der Halle Messe in Halle (Saale), eingeplant sind rund drei Stunden. Schon ab 19:25 Uhr stimmen Janin Ullmann und Marvin Fischer mit "Wetten, dass..?  Der Countdown" auf den Abend ein. (spot/cw)