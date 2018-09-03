Verdacht auf Vermögensverschleierung: US-Gericht setzt Kim Davis Frist



Der berühmte Mugshot von Kim Davis aus dem Jahr 2015 (Bild: Carter County Detention Center)

Heute, 14:35h 3 Min.

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Im langjährigen Rechtsstreit um eine Entschädigungszahlung von 565.000 US-Dollar (510.000 Euro) an das schwule Ehepaar David Ermold und David Moore gerät die ehemalige US-Standesbeamtin Kim Davis aus Kentucky erneut unter Druck. Ein Bundesrichter ordnete am vergangenen Freitag an, dass die 61-Jährige ihre Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen korrigieren muss. Bis zum kommenden Montag hat sie Zeit zu erklären, warum gegen sie keine Sanktionen wegen Missachtung des Gerichts verhängt werden sollten.



Hintergrund des Rechtsstreits ist die Weigerung von Davis im Jahr 2015, den beiden schwulen Männern eine Eheurkunde auszuhändigen, obwohl der Supreme Court die Ehe zuvor bundesweit geöffnet hatte (queer.de berichtete). Ein Bundesgericht hatte dem Paar bereits vor rund drei Jahren 360.000 Dollar zugesprochen (queer.de berichtete). Die Summe ist jetzt höher, weil Zinsen und weitere Anwaltskosten dazukamen.

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Rechnete sich Kim Davis arm?

Hintergrund ist das laufende Zwangsvollstreckungsverfahren. Um zu klären, wie Davis die gerichtlich festgelegte Summe begleichen kann, hatten die Anwälte von Ermold und Moore Auskunft über Immobilienbesitz, Nachlässe und größere Vermögensübertragungen verlangt. Davis gab daraufhin an, keinerlei Grundeigentum zu besitzen, keine Vermögens- oder Eigentumsübertragungen im Wert von über 2.000 Dollar getätigt zu haben und nicht Begünstigte eines Erbes zu sein.



Recherchen der Kläger in öffentlichen Grundbuchregistern des Rowan County ergaben jedoch ein anderes Bild: Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2025 erbte Davis 50 Prozent des Nachlasses  darunter drei Grundstücke im Gesamtwert von mehr als 400.000 Dollar  und übertrug die Eigentumsurkunden noch im selben Jahr an Familienmitglieder. Bundesrichter Edward B. Atkins stellte in seiner Verfügung fest, dass Davis die Existenz dieser beglaubigten Dokumente nicht bestreite und keinerlei Erklärung für ihre unvollständigen Angaben geliefert habe. Die Anwälte des Paares beantragten beim Gericht, die Grundstücksübertragungen für nichtig zu erklären und das Erbe zur Begleichung der Schulden heranzuziehen.

Kim Davis wurde zur Symbolfigur der konservativen Homo-Hasser*innen  und dann fallengelassen

Kim Davis war 2015 zu einer zentralen Symbolfigur des religiös-konservativen Widerstands gegen die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare in den USA geworden. Kurz nachdem der Oberste Gerichtshof im Grundsatzurteil Obergefell v. Hodges die Ehe für alle im gesamten Land legalisiert hatte, weigerte sich die damalige Standesbeamtin im ländlichen Rowan County, Eheurkunden an gleichgeschlechtliche Paare auszustellen  darunter Ermold und Moore. Davis, selbst viermal (heterosexuell) verheiratet, berief sich dabei auf ihren evangelikalen Glauben und erklärte, sie handle "unter Gottes Autorität".



Nachdem sie gerichtliche Anordnungen ignoriert hatte, saß Davis im September 2015 fünf Tage wegen Missachtung des Gerichts in Haft. Während ihrer Abwesenheit stellten ihre Stellvertreter*innen die Dokumente aus. Obwohl der damalige republikanische Gouverneur von Kentucky, Matt Bevin, Davis zunächst öffentlich als "Inspiration" lobte, klagte der Bundesstaat später erfolgreich dagegen, ihre Prozesskosten übernehmen zu müssen.



Vertreten wurde Davis von Liberty Counsel, einer extrem konservativen christlichen Organisation, die von der Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center (SPLC) als Hassgruppe eingestuft wird. Juristisch scheiterte Davis' Verteidigungsstrategie endgültig: Das Bundesgericht, das dem schwulen Ehepaar Schadensersatz und Anwaltskostenerstattung zugesprochen hatte, hatte bereits 2022 entschieden, dass sie sich als gewählte Amtsträgerin nicht auf ihre eigene Religionsfreiheit berufen könne, um die verfassungsmäßigen Rechte anderer Bürger*innen zu verletzen. (dk)