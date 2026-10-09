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Hitlergruß, Handgreiflichkeiten, Meldeportale

So bedroht ist queere Bildungsarbeit im Osten

Wer in Ostdeutschland queere Bildungsarbeit betreibt, erlebt Anfeindungen bis hin zu Gewalt. Das geht aus einem neuen Lagebericht hervor. Positiv sei, dass die Bildungsteams überdurchschnittlich viele Menschen erreichten.


Die queere Bildungsarbeit steht in den Neuen Ländern vor vielen Herausforderungen (Bild: alexandra-koch / pexels)

Trotz massiver Anfeindungen und prekärer Strukturen leisten queere Bildungsprojekte in Ostdeutschland überdurchschnittlich wirksame Arbeit  dies zeigt der kürzlich veröffentlichte Lagebericht des Bundesverbands Queere Bildung (PDF). Während die Teams pro Mitglied fast doppelt so viele Menschen erreichen wie im Bundesschnitt, berichten alle befragten Aktiven von teilweise gewalttätigen Übergriffen im Jahr 2025. Angesichts rechtsextremer Mobilisierung und finanzieller Unsicherheit fordert der Verband verlässliche Förderungen sowie wirksame Schutzkonzepte.

Aktuell sind 15 Teams in den ostdeutschen Ländern aktiv. Acht befragte Projekte  getragen von 80 Ehrenamtlichen und 13 Hauptamtlichen  erreichten 2025 in 485 Veranstaltungen 7.481 junge Menschen sowie 1.411 Erwachsene. Mit rund 99 erreichten Personen pro Teammitglied übertreffen sie den Bundesschnitt (56) deutlich. Dennoch sind die Strukturen nicht gefestigt: Außer in Sachsen fehlten Landesnetzwerke, in Mecklenburg-Vorpommern brächen Förderungen weg, und in Thüringen verzögerten sich Bescheide monatelang. Zudem schreckten Lehrkräfte aus Angst vor Meldeportalen und wegen eines eng ausgelegten Neutralitätsgebots oft davor zurück, "so ein Projekt" an die Schule zu holen.

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Queerfeindlichkeit als "Brückenideologie" in den Rechtsextremismus

Laut Bericht fungiert Queerfeindlichkeit als "Brückenideologie" in den Rechtsextremismus, so dass Prävention auf "bewusste und gut vorbereitete Ablehnung" trifft. So zeigten zwei junge Erwachsene einem Teammitglied am Fenster einer Vereinsbibliothek den Hitlergruß und den Mittelfinger: "Seitdem bin ich sehr ungern in den Vereinsräumen, vor allem nicht alleine." An einer Schule packte ein Lehrer einen Moderator am Arm und zischte: "Und lassen Sie Ihre Hände weg von den Kindern!" Nach einem abgebrochenen Workshop stellte eine andere Schule das Projekt komplett ein  laut Bericht ein Fall von: "Schule schützt Täter." Diese aggressive Stimmung führte auch dazu, dass vier Projekte inzwischen Workshops wegen der Bedrohungslage grundsätzlich ablehnen.

Als wirksame Gegenstrategien nennt der Bericht die Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit, professionelle Reflexions- und Unterstützungsangebote für die Teams sowie klare Rückendeckung durch Schulleitungen. Den hohen Bedarf bestätigen sächsische Lehrkräfte: "Wir benötigen dringend mehr Aufklärung und daraus resultierend mehr Akzeptanz für Vielfältigkeit." Um dies zu sichern, fordert der Bundesverband langfristige Finanzierungen und Mittel für Gewalt-Intervention.

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AfD will queere Auflklärung an Schulen verbieten

Gegenwind für queere Bildungsprojekte gibt es derzeit auch vom parlamentarischen Rechtsextremismus: Die AfD-Fraktion im Bundestag forderte erst kürzlich eine Rückbesinnung auf die "biologische Zweigeschlechtlichkeit als verbindlichen Bezugsrahmen der Kinder- und Jugendhilfe" sowie ein "ausdrückliches Verbot der Förderung oder Vermittlung vom biologischen Geschlecht abweichender Geschlechtsidentitätskonzepte durch Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe" (queer.de berichtete).

Trotz der Probleme insbesondere mit Rechtsextremismus im Osten warnte Projektleiterin Kira Splitt davor, die Lage der Antidiskriminierungsarbeit in den ostdeutschen Bundesländern nur als gefährdet und defizitär darzustellen: "Wir beobachten in der Arbeit unserer ostdeutschen Mitgliedsorganisationen Herausforderungen, die sich zunehmend bundesweit zeigen", so Splitt. "Vor allem sehen wir aber, dass die Kolleg*innen ihre Arbeit mit großer Kompetenz und Resilienz aufrechterhalten. Das ist eine Leistung, die wir anerkennen und aus der wir lernen wollen." (cw)

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