Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60366

"Aus Worten können auch Gewalttaten werden"

Bayern: Beauftragte gegen Hass­kriminalität ernannt


Symbolbild (Bild: jontyson / unsplash)

Die Staatsanwältin Melanie Lichte wird neue Beauftragte der bayerischen Justiz gegen Hass­kriminalität. "Wir nehmen nicht hin, dass Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung angegriffen werden", betonte Justizminister Josef Schmid (CSU) in München. "Egal, ob im Internet oder auf offener Straße: Die bayerische Justiz verfolgt menschenfeindliche Straftaten konsequent."

Hass­kriminalität nimmt auch im Freistaat immer weiter zu. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei mit mehr als 2.000 Straftaten in diesem Bereich einen neuen Höchststand.

Lichte folgt unter dem neuen Titel der Beauftragten gegen Hass­kriminalität auf den bisherigen Hate-Speech-Beauftragten David Beck, der zum Zentralen Antisemitismusbeauftragten ernannt worden ist. Die erfahrene Staatsanwältin übernimmt ihr Amt zum 16. November und ist in der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelt.

Ermittlungsverfahren von besonderer Bedeutung führt Lichte fortan bayernweit selbst, zudem gibt es 22 Hate-Speech-Sonderdezernate bei den örtlichen Staatsanwaltschaften. Allein in München wurden dort 2025 rund 450 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei handelt es sich um besonders herausgehobene Fälle im Bereich der Hass­kriminalität, etwa wegen der Bildung krimineller Vereinigungen oder queer­feindlicher und rassistischer Straftaten.

- Werbung -

Zur effektiven Bekämpfung von strafbarer Hassrede im Internet hat das bayerische Justizministerium spezielle Online-Meldeverfahren eingerichtet. "Aus Worten können auch Gewalttaten werden", betonte Schmid. Diese können selbstverständlich auch bei jeder Polizeidienststelle angezeigt werden. Mehr Informationen gibt es unter bayern-gegen-hass.de. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Bayern
11.11.26 | Justizministerkonferenz
Nach Terroranschlag auf CSD: Bayern fordert Live-Fahndung nach Tatverdächtigen per KI
05.11.26 | Bayerischer Vizeregierungschef
Hubert Aiwanger ist tot
01.11.26 | HIV-Testwochen
Bayern: Gesundheitsministerin ruft zu HIV-Tests auf
30.10.26 | München
Brauchtum im Glockenbachviertel: Rosa Maibaum e. V. offiziell gegründet
29.10.26 | Bayern
Ausschreibung für den Michael-Schmidpeter-Preis startet
05.10.26 | Sexarbeit
Bayern Sozialministerin fordert Sexkaufverbot
-w-
Neu auf queer.de
Bereit für Trödel-Show
Am 78. Geburtstag: Charles scherzt mit Elton John über sein Alter
Für "Rose" und "Vaterland"
Sandra Hüller doppelt für Europäischen Filmpreis nominiert
Hessen
Fulda: Sozialausschuss lehnt Aktionsplan für queere Menschen ab
Rock-Legende
Posthumer Weihnachtssong von Bonnie Tyler veröffentlicht
Neue Tour im hanno.guide
Hannover macht queere Stadtgeschichte per App erlebbar
Video des Tages
Netflix zeigt Basquiat, wie ihn nur seine Familie kannte
Bild des Tages
"Queer, Life, Freedom": Die bewegende Geschichte einer Flucht
Podcast "Lanz + Precht"
Markus Lanz: Ehe für alle passte nicht zu den "echten Problemen"