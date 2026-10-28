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Selbstbestimmungsgesetz

SBGG: Neue Zahlen aus Rheinland-Pfalz

Unmittelbar nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes gingen in Rheinland-Pfalz viele Anträge zur Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen ein. Warum die Zahlen inzwischen sinken.


Archivbild: Demo für das Selbst­bestimmungesetz im Juni 2022 in Berli (Bild: innn.it e.V. / flickr)

Die Anfragen zur Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen gehen in Rheinland-Pfalz wieder zurück. Das zeigt die Bilanz mehrerer Städte rund zwei Jahre nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes am 1. November 2024.

So beurkundete das Standesamt in Trier seit der Einführung des neuen Gesetzes bis Ende Oktober 2026 insgesamt 149 Änderungen. 120 dieser Beurkundungen fielen nach Angaben einer Pressesprecherin in den Zeitraum zwischen November 2024 und Ende Oktober 2025, also in das erste Jahr nach Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes.

Mainz verzeichnete nach eigenen Angaben seit November 2024 insgesamt 136 Änderungsanträge. Im Gegensatz zu Trier blieben die Zahlen in der Landeshauptstadt auch im zweiten Jahr fast konstant: Nach 72 Anträgen im ersten Jahr kamen bis Ende Oktober dieses Jahres noch einmal 64 Anträge dazu.

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Rückgang nicht überraschend

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in anderen rheinland-pfälzischen Städten. In Speyer erfolgten von den insgesamt 86 Erklärungen zur Änderung des Geschlechtsantrags bereits 68 bis Ende Oktober 2025. Ludwigshafen verzeichnete ebenfalls 64 der bislang 78 Anträge im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes ein. Und auch in Koblenz nahm die Zahl der Anträge kontinuierlich ab: Während 2024 noch insgesamt 29 Anträge eingingen, sank die Zahl 2025 bereits auf 24 Anträge. 2026 stellten nach Angaben der Stadt bis Ende Oktober nur elf Personen einen Antrag.

Der Rückgang der Anträge kommt für die befragten Städte nicht überraschend. "Die recht hohe Zahl von Beurkundungen im ersten Jahr lässt sich natürlich damit erklären, dass viele betroffene Personen auf das Inkrafttreten des Gesetzes gewartet und direkt in den ersten Wochen/Monaten Termine vereinbart haben", so eine Pressesprecherin der Stadt Trier. In den kommenden Jahren rechne man mit einem weitestgehend gleichbleibenden Niveau.

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Antragstellende Personen gut informiert

Durch das Selbstbestimmungsgesetz können der Geschlechtseintrag und der Vorname einfach per Erklärung im Personenstandsregister geändert werden. Die Erklärung muss mindestens drei Monate vorher angemeldet und von dem Standesamt des Geburtsortes vorgenommen werden. Im Gegensatz zu dem vorher geltenden Transsexuellengesetz sind weder medizinische und psychologische noch richterliche Beschlüsse für eine Änderung nötig.

Sowohl in Trier als auch in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Speyer seien die antragstellenden Personen in der Regel gut über die Rechtslage und einzuhaltende Fristen informiert. Aus Mainz hieß es, Neugier, aber auch Ängste seien mit der Zeit weniger geworden. Meist müssten lediglich noch Detailfragen geklärt werden.

Mit Blick auf die Verteilung der Geschlechter geben Trier und Koblenz an, dass die meisten Änderungen hin zu männlich erfolgen. In Speyer gäbe es eine recht gleichmäßige Verteilung von Änderungen hin zu weiblich und hin zu männlich. In Mainz hingegen lag die Mehrheit der Anträge bei Änderungen von männlich zu weiblich. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen führt nach eigenen Angaben keine Statistik zu der Verteilung der Änderungsanträge nach Geschlecht. (dpa/cw)

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