Klopp zu Nmecha: "Ich hatte kein Problem mit dem Torjubel"

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Jürgen Klopp stört sich persönlich nicht am umstrittenen Kronen-Jubel von Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha. Dies sagte der Bundestrainer unmittelbar vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien in Belgrad im RTL-Interview. "Ich hatte kein Problem mit dem Torjubel", sagte Klopp. Es gehe darum, was er aus der Sicht mancher Leute bedeute. "Ich weiß mittlerweile, was es für Felix nicht bedeutet hat. Damit habe ich auch kein Problem mit dem Torjubel."



Der 59-Jährige hatte schon tags zuvor bei der DFB-Pressekonferenz erklärt, dass er mit Nmecha eine Übereinkunft zum Torjubel bei Länderspielen getroffen habe. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund würde nicht mehr den Kronen-Jubel zeigen, der in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hatte (queer.de berichtete).



"Wenn da draußen Diskussionen entstehen, dann müssen wir reagieren auf Dinge, über die wir vorher gar nicht nachgedacht haben. Das haben wir versucht, das haben wir gemacht", sagte Klopp vor dem Anpfiff. "Felix hat zu mir gesagt: Er wird so nicht mehr jubeln, einfach weil da draußen Diskussionen sind", so der Bundestrainer weiter. "Mir hat Felix Nmecha ganz klargemacht, das alles, was darüber gesagt wurde, nicht seinem Gedankengut entspricht. Dann ist es für mich in Ordnung."

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BVB-Präsident Watzke: Club verbietet Nmecha nichts

Auch Borussia Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke bemühte sich in einem Interview mit RTL/Sky, ebenfalls die Diskussion um Nmecha nicht zu groß werden zu lassen. "Ich hätte den Wunsch, dass er diesen Jubel, den er macht, ein bisschen kürzt", sagte er. Aussagen, der Verein verbiete ihm das Gebet, bezeichnete er als "Quatsch".



"Natürlich freue ich mich darüber, dass er sich zum Christentum bekennt. Wenn er die Zeigefinger zum Himmel streckt, das ist doch großartig. Ich finde das richtig toll", meinte Watzke. Niemand wolle ihm etwas verbieten. "Es ist nur alles in allem auch ein bisschen lang. Und es spaltet so ein bisschen. Aber nur der zweite Teil, weil der erklärungsbedürftiger ist." Was für eine Diskussion daraus gemacht worden sei, sei seiner Meinung nach "ein bisschen zu sehr ausgeufert".

Symbolik wird von queerfeindlichem Netzwerk genutzt

Nmecha demonstrierte zuletzt mit dem umstrittenen Jubel beim BVB-Spiel gegen Elversberg (2:1) nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird aber von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.



In der Vergangenheit hatte Nmecha auch selbst wiederholt queerfeindliche Inhalte auf Social Media verbreitet: 2023 teilte der Spieler etwa das Video eines amerikanischen Rechtsextremisten, der sich über ein trans Kind und dessen Vater lustig machte (queer.de berichtete). Später teilte er sogar noch ein weiteres Posting auf Instagram, das die queere Community und den Begriff "Pride" mit dem Teufel verglich (queer.de berichtete). (dpa/cw)