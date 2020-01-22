David Walliams: Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Sexualdelikte

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Die Londoner Metropolitan Police hat Ermittlungen wegen mutmaßlicher schwerer Sexualdelikte eingeleitet. Wie die BBC und der "Guardian" berichten, richten sie sich gegen den britischen Comedian und Kinderbuchautor David Walliams (55). Die Polizei nennt grundsätzlich keine Namen von Beschuldigten. In ihrer Mitteilung vom Freitag spricht sie von einem "Mann, der heute in seinen 50ern ist".



In den vergangenen Tagen seien mehrere Meldungen wegen länger zurückliegender schwerer Sexualdelikte eingegangen, teilte die Met mit. Dem "Guardian" zufolge reichen einige der Vorwürfe bis in die 2000er Jahre zurück. Ein Teil der mutmaßlich Betroffenen soll sich erst in dieser Woche an die Polizei gewandt haben. Schon ihre ersten Aussagen hätten für ein umfassendes Ermittlungsverfahren ausgereicht. Die Federführung hat eine Spezialeinheit für komplexe Sexualdelikte.

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Ermittler*innen prüfen auch Medienberichte

Nach Angaben der Polizei haben die neuen Vorwürfe nichts mit den Vorwürfen zu tun, die ITV News und der "Guardian" Anfang der Woche veröffentlicht hatten. Die Ermittler*innen würden diese Berichte aber ebenfalls auswerten, um festzustellen, ob sich daraus Hinweise auf Straftaten ergeben.



Zu den mutmaßlichen Taten, zu Tatorten und Tatzeiten äußert sich die Polizei nicht. So sollen die Personen geschützt werden, die sich mit den Vorwürfen an die Polizei gewandt haben. Laut "Guardian" gab es bislang keine Durchsuchungen. Walliams sei nicht festgenommen worden und befinde sich in einer medizinischen Einrichtung.



David Walliams (r.) in seiner Paraderolle als Emily Howard in "Little Britain" (Bild: BBC)

"Habe kein Gesetz gebrochen"



Am Dienstag hatten ITV News und der "Guardian" gemeinsame Recherchen veröffentlicht. Darin wird Walliams vorgeworfen, seine Macht und Prominenz ausgenutzt zu haben, um junge Frauen und Jugendliche für Sex ins Visier zu nehmen (queer.de berichtete). Für die Recherche sprachen die Journalist*innen mit 30 Quellen, die sein Verhalten aus erster Hand schildern. Zuvor war Walliams vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, die Veröffentlichung zu verhindern.



Laut "Guardian" haben zwei Frauen, die heute in ihren 30ern sind, Walliams im Alter von 15 Jahren kennengelernt. Beide hätten das Gefühl, von ihm damals gezielt manipuliert worden zu sein. Eine von ihnen bezeichnet die Begegnung nach BBC-Angaben inzwischen als sexuellen Übergriff. Walliams bestritt entschieden, mit dem Mädchen sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Weitere Vorwürfe betreffen die Castingshow "Britain's Got Talent" und seinen früheren Verlag HarperCollins. Dort soll er eine sexuelle Beziehung mit einer jungen Mitarbeiterin gehabt haben.



In einem Brief an die beteiligten Journalist*innen räumte Walliams ein, sich gegenüber Menschen, mit denen er lockere sexuelle Beziehungen gehabt habe, zuweilen gedankenlos verhalten zu haben. Das bedauere er. Wenn eine Seite berühmt sei, lasse sich ein Machtgefälle nicht vermeiden. Diese Macht zu missbrauchen, sei aber etwas völlig anderes, "und das habe ich nie getan". Weiter schrieb er: "Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe kein Gesetz gebrochen." Es erschüttere ihn jedoch, dass einige Frauen, die er vor zehn bis 20 Jahren kennengelernt habe, ihm gegenüber nun Verletzung oder Wut äußerten.

Erste Konsequenzen

Beruflich zeigen die Vorwürfe bereits Folgen. Nach Angaben des "Guardian" hat sich seine Literaturagentur von ihm getrennt. Die BBC begann, seine Sendungen aus ihrem Streamingangebot zu entfernen. Auch die Labour-Partei setzte seine Mitgliedschaft aus.



Bekannt wurde Walliams Anfang der 2000er Jahre mit der BBC-Sketchshow "Little Britain". Später saß er in der Jury von "Britain's Got Talent" und schrieb eine Reihe von Kinderbüchern, die zu Bestsellern wurden. (spot/cw)