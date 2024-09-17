Von

Heute, 07:26h 4 Min.

Heute, 07:26h 4 Min.

Während wir immer noch darauf warten, dass endlich  endlich!  klar ist, wer der nächste James Bond wird, hat Q-Darsteller Ben Whishaw bereits die nächste Staffel des actiongeladenen Spionagedramas "Black Doves" abgedreht. Und wer die erste gemocht hat (unsere Kritik gibt es hier), wird auch an der zweiten seinen Spaß haben.



Diesmal gerät die britische Geheimorganisation Black Doves selbst ins Visier höherer Mächte  und diese rekrutieren keinen Geringeren als Sam (Ben Whishaw), um zentrale Agent*innen auszuschalten. Wobei "rekrutieren" nicht ganz zutrifft: Sie erpressen ihn dazu. Denn als Sam nach einem erledigten Auftrag den Tatort verlassen will, ist er plötzlich von der Polizei umstellt und findet sich kurz darauf im Gefängnis wieder. Dort erhält er Besuch von einem angeblichen Anwalt, der ihm erklärt, dass er sofort freikommen könne  vorausgesetzt, er nimmt einen neuen Auftrag an: vier Morde, keine Fragen und vor allem kein Rückzieher, egal um wen es sich handelt. Zähneknirschend lässt er sich auf den Deal ein.

- Werbung -



Mehr als nur ein One-Night-Stand mit dem netten Concierge

Sams gute Freundin, die Black-Doves-Agentin Helen (Keira Knightley), ist derweil gerade im Begriff, mit ihrer Familie in die Downing Street Nr. 10 einzuziehen, denn ihr Gatte Wallace (Andrew Buchan) ist vom Verteidigungsminister zum neuen britischen Premierminister aufgestiegen. Das macht Helens Dienste als Undercover-Agentin innerhalb der britischen Regierung noch wertvoller  erst recht, weil in London gerade ein großer Friedensgipfel geplant wird, zu dem viele prominente Staatsgäste anreisen werden.



Als dann jedoch Helens Chefin Reed (Sarah Lancashire) spurlos verschwindet, bittet Helen Sam um Unterstützung. Der wiederum bekommt nach jedem erledigten Auftrag einen neutralen Umschlag mit der nächsten Zielperson in sein Hotelzimmer geliefert. Meist bringt ihn Concierge Jerry (Samuel Barnett), mit dem Sam regelmäßig im Bett landet  so regelmäßig, dass sich die beiden sogar zu einem richtigen Date verabreden. Das kommt jedoch unter tragischen Umständen nicht zustande.

Viel Action, viele Tote, viel Hadern

Weil Sams Aufträge nicht immer leicht zu erledigen sind, holt er sich wie schon in der ersten Staffel Hilfe beim unbekümmerten Killerinnen-Duo Williams (Ella Lily Hyland) und Eleanor (Gabrielle Creevy), zwischen denen sich mitten im wilden Action-Geballer ebenfalls zarte Gefühle entwickeln.



Auch zwischen Williams (Ella Lily Hyland, l.) und Eleanor (Gabrielle Creevy) entwickeln sich zarte Gefühle (Bild: Netflix)

Nach und nach wird Sam klar, dass sämtliche Opfer seines mysteriösen Auftraggebers mit den Black Doves verbandelt sind oder waren. Helen wiederum findet heraus, dass Reeds Verschwinden mit Ereignissen im Ost-Berlin des Jahres 1988 zu tun hat. Und natürlich hängt beides miteinander zusammen.



Die zweite Staffel von "Black Doves" liefert noch mehr Action und noch mehr Tote als die erste, hat aber auch einige bemerkenswert ruhige Momente. Meist geht es dabei um Sam, der immer wieder mit seinem Job hadert. Dazu gehört etwa eine Rückblende, in der er sich eine Zeit lang in ein kleines italienisches Dorf zurückzieht und ernsthaft darüber nachdenkt, sein Leben als Auftragskiller aufzugeben. In dem malerisch gelegenen Ort hatte er einst im Auftrag von Reed einen Priester erschossen. Mit der Zeit freundet er sich dort mit einem Barbesitzer an, wird jedoch von seiner Vergangenheit eingeholt, als sich herausstellt, dass dieser und der Priester heimlich ein Paar waren. So findet er sich in der seltsamen Situation wieder, den Barbesitzer über einen Mord hinwegtrösten zu müssen, den er selbst begangen hat.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zur zweiten Staffel

Was Whishaw an der Rolle reizt



"Es macht immer Spaß, Leute zu spielen, die schreckliche Dinge tun", sagte Ben Whishaw dem Magazin "People". "Mir gefällt außerdem, dass Sams Homosexualität im Kontext der Serie nicht wirklich wichtig ist. Gleichzeitig sind Spionagethriller und Actionfilme traditionell sehr macho und hetero  dass dieser Auftragskiller schwul ist, ist deshalb besonders reizvoll."



Obwohl Whishaw offenbar auf den Geschmack gekommen ist, was Agententhriller betrifft, wird er seine Rolle als Q in den James-Bond-Filmen wohl nicht behalten. "Ich denke, dass die Reihe komplett neu erfunden werden muss", sagte er kürzlich in einem Interview mit der "Sunday Times". Angesichts der positiven Reaktionen von Kritik und Publikum auf die neue Staffel von "Black Doves" stehen die Chancen dagegen gut, dass Netflix grünes Licht für eine dritte Staffel gibt. Sam will (probably) return.