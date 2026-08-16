"Alle schwulen Personen" erschießen: Hassaufruf beim ESC bleibt ohne Folgen

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Ein Mann, der während des Eurovision Song Contests 2025 in Basel einen Polizisten aufgefordert hat, "alle schwulen Personen" zu erschießen, ist für diese Äußerung nicht bestraft worden. Wie die Basler Regionalzeitung "bz" berichtet, erließ die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegen den heute 45-Jährigen lediglich einen Strafbefehl wegen Hinderung einer Amtshandlung. Er hatte sich nach dem Vorfall einer Personen­kontrolle widersetzt.



Der Vorfall ereignete sich laut dem Bericht am Abend des 13. Mai 2025, als in der St. Jakobshalle das erste ESC-Halbfinale lief. Kurz vor 21 Uhr sprach der Mann aus der Basler Nachbargemeinde Birsfelden an einer Bushaltestelle vor der Halle einen Objektschutz-Beamten der Polizei an und forderte ihn auf, Schwule zu erschießen.

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Polizei brachte den Mann "kontrolliert zu Boden"

Die anschließende Kontrolle gestaltete sich schwierig: Der Mann weigerte sich, seinen Ausweis zu zeigen, und lief davon. Wegen seines "renitenten Verhaltens" sei er schließlich "kontrolliert zu Boden" gebracht worden, zitiert die "bz" aus dem Polizeiprotokoll, das im Strafbefehl wiedergegeben wird.



Ermittelt wurde zunächst wegen Diskriminierung und Aufrufs zu Hass. Für eine Bestrafung nach diesem Tatbestand war die Äußerung nach Einschätzung der Zeitung jedoch wohl nicht öffentlich genug. Die Staatsanwaltschaft verhängte stattdessen eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 30 Franken, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, dazu eine Buße von 60 Franken. Hinzu kommen Verfahrenskosten von 370 Franken. Insgesamt muss der Mann damit 430 Franken bezahlen. Er legte keinen Einspruch ein, der Strafbefehl ist damit rechtskräftig.

Öffentlich geäußerter Homo-Hass ist in der Schweiz eine Straftat

In der Schweiz stellt Artikel 261bis des Strafgesetzbuchs seit Juli 2020 auch Hass und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung unter Strafe. Die Stimmberechtigten hatten der Erweiterung der früheren Anti-Rassismus-Strafnorm im Februar 2020 in einer Volksabstimmung zugestimmt (queer.de berichtete). Strafbar ist allerdings nur, wer "öffentlich" zu Hass oder Diskriminierung aufruft. Möglich sind dann Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen. Die Geschlechtsidentität ist von der Norm nicht erfasst  trans, inter und nichtbinäre Personen sind dadurch nicht geschützt.



Der ESC war im Mai 2025 in Basel ausgetragen worden, nachdem die nichtbinäre Person Nemo den Wettbewerb im Vorjahr mit "The Code" für die Schweiz gewonnen hatte. (cw)