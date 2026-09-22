Markus Lanz: Ehe für alle passte nicht zu den "echten Problemen"

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ZDF-Moderator Markus Lanz hat die Einführung der Ehe für alle im Jahr 2017 nachträglich als Ausdruck einer Entfremdung zwischen Politik und Bevölkerung bezeichnet. Die Öffnung der Ehe sei damals "gefeiert" worden, "als wäre das jetzt plötzlich das wichtigste Ereignis überhaupt in der Geschichte dieses Landes", sagte Lanz in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Lanz + Precht", den er gemeinsam mit dem Philosophen Richard David Precht betreibt.



Ausgangspunkt war eine Bemerkung Prechts über die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Er habe ihr "immer vorgeworfen", dass sie "auf Sicht fährt", sagte Precht. Damit meine er, dass sich Merkel während ihrer Amtszeit stets "nach Meinungsumfragen" gerichtet habe. "Hat ja auch für sie funktioniert", ergänzte Lanz und nannte als "ein Ereignis, das sozusagen prototypisch für diese Art des Regierens" stehe, den Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle.



"Man dachte: Wahnsinn, Angela Merkel, die CDU, wie die sich da bewegt haben  der Aufbruch in eine neue Zeit! Das wurde gefeiert, als wäre das jetzt plötzlich das wichtigste Ereignis überhaupt in der Geschichte dieses Landes", sagte Lanz. "Da steckten wir schon tief in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wenn du dich erinnerst. Und da gab es auch so eine Entfremdung."

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"Gönne ich jedem, alles wunderbar, gar kein Problem"

Der Moderator beschrieb seinen damaligen Eindruck so: "Man hatte so als Bürger von außen das Gefühl: Klar, wichtige Sache, gönne ich jedem, alles wunderbar, gar kein Problem. Diese Toleranz bringt man ja auch locker auf. Aber man hatte das Gefühl, das passt nicht." Die "Wertigkeit, die man diesem Ereignis gibt", habe nicht "zu den echten Problemen, insbesondere wirtschaftlicher Natur" gepasst. "Und da fand ja für mich die Entfremdung statt", sagte Lanz.



"Es sah so aus, als hätte jetzt jemand da mutig Führung übernommen", fuhr er fort. Tatsächlich habe sich Merkel aber von der Stimmung in der Bevölkerung leiten lassen: "Sie hat es genau in der Sekunde gemacht, als in den Meinungsumfragen plötzlich zum ersten Mal 72, 75 Prozent aller Deutschen sagten, wir haben nichts gegen die Homo-Ehe." Precht pflichtete ihm bei: "Genau. Vorher war sie dagegen. Dann hat sie sich lange indifferent gehalten. Und als die Mehrheit entsprechend war, war sie dafür."



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Mehrheit in Umfragen schon seit vielen Jahren



Die Darstellung der beiden hält einem Blick auf die Fakten in mehreren Punkten nicht stand. Eine Mehrheit der Bevölkerung befürwortete die Öffnung der Ehe nicht erst 2017, sondern schon lange zuvor. Bereits 2006 sprachen sich in einer Umfrage fast zwei Drittel der Befragten (64,9 Prozent) dafür aus. In einer Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2016 waren es 82,6 Prozent. Auch YouGov ermittelte schon 2015 eine Zustimmung von 65 Prozent  selbst unter Anhänger*innen der Union gab es damals eine Mehrheit.



Auch Prechts Aussage, Merkel sei schließlich "dafür" gewesen, trifft nicht zu. Die damalige Kanzlerin hatte am 26. Juni 2017 bei einer Gesprächsveranstaltung im Berliner Maxim-Gorki-Theater überraschend erklärt, sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissensentscheidung" gehe. Zuvor hatten SPD, Grüne und FDP die Ehe für alle zur Bedingung für eine Koalition nach der Bundestagswahl im September erklärt. SPD, Grüne und Linke setzten daraufhin gegen den Willen der Union eine Abstimmung noch in derselben Woche durch.



Merkel stimmte mit Nein



Am 30. Juni 2017, dem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause, stimmte der Bundestag in namentlicher Abstimmung über den Gesetzentwurf des Bundesrats ab. 393 Abgeordnete votierten mit Ja, 226 mit Nein, vier enthielten sich. SPD, Grüne und Linke stimmten geschlossen dafür, aus der Unionsfraktion kamen 75 Ja-Stimmen. Merkel selbst stimmte dagegen (queer.de berichtete). "Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau", sagte sie unmittelbar nach der Abstimmung. Am 1. Oktober 2017 trat das Gesetz in Kraft, seither können gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten und gemeinsam Kinder adoptieren. Zuvor stand ihnen seit 2001 nur die eingetragene Lebenspartnerschaft offen.



Auch die von Lanz beschriebenen "tiefen wirtschaftlichen Schwierigkeiten" lassen sich für das Jahr 2017 nicht belegen: Die deutsche Wirtschaft wuchs damals um mehr als zwei Prozent und befand sich in einer anhaltenden Aufschwungphase.

Merkel: "Ich würde heute dafür stimmen"

Merkel selbst hat ihre Haltung inzwischen korrigiert. In dem am Freitag veröffenbtlichten Podcast "Kaffee und Fluchen" von Albert Preußen und Louise Velsen-Zerweck wurde die Altkanzlerin gefragt, ob sie heute anders abstimmen würde als 2017. Ihre Antwort: "Ich würde heute dafür stimmen, ja." Es war ihre erste ausdrückliche Zustimmung zur Ehe für alle. Zur Begründung ihrer damaligen Neinstimme verwies sie auf Bedenken etwa bei Fragen der Leihmutterschaft und zu Kindern. Wichtig sei ihr vor allem gewesen, dass die Abgeordneten frei nach ihrem Gewissen entscheiden konnten. Sie habe zudem viele homosexuelle Menschen gekannt, die sich die Ehe für alle gewünscht hätten (queer.de berichtete).



Bereits in ihrer 2024 erschienenen Autobiografie "Freiheit" hatte Merkel Selbstkritik geübt. Sie habe niemanden diskriminieren wollen, mit ihrer Neinstimme aber das Gegenteil bewirkt, schrieb sie sinngemäß. Lesben und Schwule, die lange für die Öffnung der Ehe gekämpft hatten, hätten sich von ihr im Stich gelassen gefühlt. Zugleich beklagte sie einen "Rechtfertigungsdruck" nach einer Abstimmung, die doch eine Gewissensentscheidung gewesen sei. Von ihrer damaligen Position rückte sie in dem Buch aber noch nicht ausdrücklich ab (queer.de berichtete). (mize)