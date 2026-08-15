Hannover macht queere Stadtgeschichte per App erlebbar

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Die Stadt Hannover macht ihre queere Geschichte mit einem digitalen Rundgang sichtbar. Die kostenlose Stadttouren-App hanno.guide wurde um die Tour "Queere Geschichte Hannovers" erweitert, die zu zehn Orten im Stadtgebiet führt.



Der Rundgang beleuchtet bedeutende Orte, Ereignisse und Persönlichkeiten der queeren Stadtgeschichte und verbindet historische Entwicklungen mit aktuellen Perspektiven auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Er ist ein gemeinsames Projekt des Fachbereichs Kultur, des Historischen Museums Hannover und der Queer­beauftragten der Landeshauptstadt. Kuratiert hat die Tour Annika Wellmann, die die historischen Hintergründe recherchiert und für die digitale Aufbereitung zusammengestellt hat.



"Geschichte findet nicht nur im Museum statt, sondern auch im Stadtraum. Mit dem queeren Stadtrundgang machen wir Geschichten sichtbar, die lange Zeit wenig Beachtung gefunden haben. Der Rundgang eröffnet neue Perspektiven auf Hannover und zeigt, wie vielfältig die Geschichte unserer Stadt tatsächlich ist", sagte Anne Gemeinhardt vom Fachbereich Kultur.

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"Ein selbstverständlicher Teil der Stadtgeschichte"

Der Queerbeauftragte der Stadt, Maximilian Horn, betonte: "Queere Menschen haben Hannover über Generationen hinweg geprägt und mitgestaltet. Ihre Geschichten verdienen Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Der neue Stadtrundgang macht deutlich, dass queere Geschichte ein selbstverständlicher Teil der Stadtgeschichte ist. Gerade im Jubiläumsjahr des Runden Tisches setzen wir damit ein wichtiges Zeichen für die Anerkennung von Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt."



Gemeint ist der Runde Tisch "Emanzipation und Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Landeshauptstadt Hannover", der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Das Gremium bringt Verwaltung, Politik, Verbände, Vereine und Community zusammen und hat nach Angaben der Stadt zahlreiche Projekte für mehr Akzeptanz und gegen Diskriminierung angestoßen. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern wird die neue Tour vorgestellt und begangen.

QR-Codes am Ballhof und am Landtag

Um auf das Angebot aufmerksam zu machen, bringt die Stadt an zwei zentralen Orten Bodensticker mit QR-Codes an: am Ballhof und an der Rückseite des Niedersächsischen Landtags. Wer den Code scannt, kann direkt vor Ort in die digitale Führung einsteigen.



Die App hanno.guide hat der Fachbereich Kultur gemeinsam mit dem Historischen Museum Hannover entwickelt. Unter dem Motto "Das Museum in der Hosentasche" sollen Stadtgeschichte, Kultur und Erinnerung direkt im Stadtraum erlebbar werden. Verschiedene Einrichtungen und Fachbereiche können eigene Touren einbringen, so entstehen fortlaufend neue Rundgänge. Nutzer*innen können die Stadt individuell und im eigenen Tempo erkunden.



"Mit hanno.guide schaffen wir die Möglichkeit, Kultur, Geschichte und Erinnerung digital und niedrigschwellig zugänglich zu machen. Die neue queere Tour erweitert das bestehende Angebot um eine wichtige Perspektive und zeigt, wie vielfältig die Themen sind, die über die Plattform vermittelt werden können. Sie steht beispielhaft für die erfolgreiche Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche und Institutionen innerhalb der Stadtverwaltung", sagte Lars Baumann, Dezernent für Personal, Digitalisierung und Recht.



Die Anwendung ist kostenlos als Web-App sowie in den gängigen App-Stores erhältlich. (cw)