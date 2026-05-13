Posthumer Weihnachtssong von Bonnie Tyler veröffentlicht

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Bonnie Tyler starb am 8. Juli 2026 in Portugal (Bild: Florian Stangl / wikipedia)

Gut vier Monate nach dem Tod der Sängerin Bonnie Tyler macht die Britin noch einmal Schlagzeilen mit einem posthum veröffentlichten Song. Rechtzeitig vor der Adventszeit erschien ein Weihnachtslied der legendären Sängerin mit dem Titel "Love, Light and Peace".

Der Nachrichtenagentur PA zufolge handelt es sich um den letzten Song, den die im Sommer im Alter von 75 Jahren überraschend gestorbene Waliserin aufgenommen hatte.

Der Song ist eine gefühlvolle Ballade, die erst zum Schluss so richtig an Fahrt aufnimmt, wenn Tyler ihr außergewöhnliches Stimmvolumen zur Geltung bringt. Und als habe sie eine Vorahnung gehabt, singt sie darin über "diejenigen, die in unseren Herzen weiterleben" und sogar eine Art Abschied findet sich in dem Songtext, wenn sie zum Schluss mit ihrer rauchigen Stimme "Gute Nacht allen" haucht.

Tyler, die mit Hits wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero" Pophymnen für die Ewigkeit geschaffen hatte, starb im Juli in einem Krankenhaus in Portugal, nachdem sie wegen einer akuten Erkrankung am Darm operiert werden musste (queer.de berichtete). In diesem Jahr hatte sie noch mehrere Auftritte in Deutschland geplant. (dpa/cw)

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