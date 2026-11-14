Fulda: Sozialausschuss lehnt Aktionsplan für queere Menschen ab

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Der Sozialausschuss der Fuldaer Stadt­verordneten­versammlung hat einen Aktionsplan für queere Menschen abgelehnt. Mit 8 zu 3 Stimmen scheiterte am Mittwochabend ein Änderungsantrag der Linken-Stadtverordneten Emily Charlotte Rödel zum Haushalt 2027, wie die Linke und der queere Verein foll bunt am Freitag mitteilten.



Der Antrag der trans Kommunalpolitikerin und LGBTI-Aktivistin sah 45.000 Euro, vorrangig aus Fördermitteln, für einen Aktionsplan Akzeptanz und Vielfalt vor. Dazu sollten eine Bedarfsanalyse mit der Hochschule Fulda erstellt und eine feste Ansprechperson für queere Menschen in der Verwaltung benannt werden.



Laut Linke stimmten CDU, Grüne und AfD dagegen, SPD, Volt und die Fraktion aus FDP, Fulda Gemeinsam Gestalten und Freien Wählern dafür. CDU, Grüne und diese Fraktion arbeiten seit der Kommunalwahl im März in Fulda zusammen, ohne eine formale Koalition gebildet zu haben. Rödel hat als Einzelmandatsträgerin im Ausschuss kein Stimmrecht.

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Bürgermeister verweist auf Footballvereine

Nach Angaben von Emily Charlotte Rödel und foll bunt sagte der Bürgermeister in der Debatte, es gebe auch für andere Vereine, etwa Footballvereine, keine 30.000 Euro. Von Verwaltungsseite habe es geheißen, die Fachstelle für Vielfalt und Teilhabe sei ausgelastet und die Verantwortung liege bei der Zivilgesellschaft. Aus der CDU sei argumentiert worden, der Bedarf sei zu unklar.



"Es geht um Beratung, Jugendarbeit, Gesundheit und Schutz vor Gewalt, nicht um ein Hobby", erklärte foll-bunt-Vorstandsmitglied Vero laut Mitteilung. "Dass wir an diesem Abend mit einem Sportverein verglichen wurden, hat viele im Raum getroffen und verstört."



Der Verein wandte sich zudem gegen den Eindruck, er vertrete bereits die gesamte queere Community und eine städtische Struktur sei deshalb nicht nötig. "Wir sind ein junger, ehrenamtlicher Verein mit rund 50 Mitgliedern und vertreten bei Weitem nicht alle queeren Menschen in dieser Stadt", sagte Pascal, ehrenamtlich im Verein aktiv. "Das kann ein Ehrenamt zwar begrenzt leisten, solange es nötig ist, aber es darf kein Dauerzustand sein."

CDU vertröstet auf das kommende Jahr

Nach Angaben von foll bunt und Rödel kündigte die CDU in der Sitzung an, im kommenden Jahr etwas für queere Menschen in Fulda zu tun. Auch der Bürgermeister habe Gespräche mit Betroffenen in Aussicht gestellt. "Wir strecken die Hand aus und nehmen die CDU beim Wort", sagte Rödel. "2027 muss es heißen: Politik auch für queere Menschen in Fulda, mit Geld, mit Verbindlichkeit und mit den Menschen, um die es geht."



Unmittelbar nach der Sitzung wurde die Gruppe der Besucher*innen nach Angaben des Vereins von einer unbekannten Person als "scheiß Schwuchteln" beleidigt. Die Person sei zunehmend aggressiv aufgetreten, die Betroffenen hätten die Situation aus Sorge vor einer Eskalation verlassen. Der Vorfall unterstreiche die Notwendigkeit, dass die Stadt handle, so foll bunt. (cw)