Am 78. Geburtstag: Charles scherzt mit Elton John über sein Alter

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Den 78. Geburtstag feiert König Charles III. weniger offiziell, als man es vom britischen Monarchen erwarten könnte. Musik-Superstar Elton John (79) empfängt den König am Samstag in einem aufgezeichneten Gespräch in dem die beiden über das Alter scherzen. Auch der Palast und der Thronfolger gratulieren mit einem Bild von Charles und dem schwulen "Rocket Man".



Charles III. war zu Gast in Johns Sendung "Rocket Hour", die via Apple Music verbreitet wird. Die Folge wurde am 14. November, an Charles' Geburtstag, veröffentlicht. Darin sprechen die beiden Männer unter anderem über Musik und den King's Trust anlässlich dessen 50-jährigen Bestehens. In dem entspannten Gespräch bezeichnet der König John unter anderem als "national treasure", also als nationale Ikone.

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"Willkommen im Club"

In diesem Zusammenhang kommt das ungewöhnliche Duo auch auf das Alter zu sprechen. "Als nächstes bin ich bei 'Antiques Roadshow'", scherzt Elton John, was der König mit den Worten kommentiert: "Willkommen im Club!"



"Antiques Roadshow" ist eine BBC-Sendung, in der schon seit vielen Jahrzehnten Privatpersonen alte Gegenstände und Kostbarkeiten einordnen und schätzen lassen. Das Ganze ist grob mit dem ZDF-Erfolg "Bares für Rares" vergleichbar. Die beiden nutzen die Antiquitäten-Anspielung allerdings nur als Witz über ihr Alter, nicht als mögliche Ankündigung.

Auf Instagram veröffentlicht der Palast ein aktuelles Bild, das den Monarchen neben Elton John zeigt. Der Sänger schaut auf der Aufnahme lachend hinüber zu Charles, der in Richtung Kamera lächelt. "Alles Gute an Seine Majestät, den König!", schreibt der offizielle Royal-Account dazu. In den Kommentaren schließt sich Elton John an.



Auch Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) nutzen den besonderen Auftritt von Charles, um zu gratulieren. In einer Story auf dem Instagram-Account des Thronfolgers und seiner Gattin veröffentlicht der Palast dasselbe Bild. Dazu heißt es: "Wir wünschen Seiner Majestät, dem König, alles Gute zum Geburtstag!" (spot/cw)