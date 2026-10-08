Regenbogen trotz Razzien: Tausende demonstrieren in Türkei

Gestern, 16:03h 4 Min.

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Zur Halbzeit der Klimakonferenz in Antalya hat einer der größten Proteste zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Türkei seit Monaten stattgefunden. Mehr als 10.000 Menschen gingen nach Angaben der Organisierenden friedlich für Klimaschutz und Menschenrechte auf die Straße. "Seit langer Zeit hat es in der Türkei keinen Protest mit solcher Beteiligung mehr gegeben", sagte Nil Ormanli vom Veranstaltungskomitee der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die türkischen Behörden machen in der Regel keine Angaben zu Teilnehmendenzahlen.



Neben internationalen Organisationen waren auch zahlreiche türkische Vereine, Gewerkschaften und Oppositionsparteien vertreten, die die seltene Gelegenheit nutzten, um auf die Situation im Land aufmerksam zu machen. In der Türkei werden vor allem regierungskritische Versammlungen immer wieder verboten. Erst beim Nato-Gipfel in Ankara im Juli hatten die Behörden ein umfassendes Demonstrationsverbot verhängt und Dutzende Menschen festgenommen.



Zu Beginn der Weltklimakonferenz auf frühere Festnahmen angesprochen, hatte der türkische Umweltminister und Konferenzpräsident Murat Kurum betont, dass man friedlich demonstrieren dürfe. Die Türkei sei in dieser Hinsicht eines der gerechtesten Länder der Welt. "Deshalb gibt es in der Türkei bei einer friedlichen Demonstration keine Verhaftungen", sagte er.

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Banner vor Demonstrationsstrecke kontrolliert

Die Demonstrant*innen versammelten sich am Eingang des Aydin Kanza Parks und zogen zum etwa einen Kilometer entfernten Platz der Republik. Polizeikräfte kontrollierten am Eingang der abgesperrten Strecke Taschen, Plakate und Banner.



Der 15-jährige Deniz sagte, er habe seine Regenbogenflagge versteckt, weil er aus Erfahrung wisse, dass die Polizei sie ihm ohnehin abnehmen würde. Außerdem hatte er eine Palästinaflagge dabei. "Wir sind hier, um an der Seite der Unterdrückten zu stehen, egal ob an der Seite der queeren Menschen in der Türkei oder der Palästinenser*innen", sagte er. Trotz der Bedenken waren mehrere Regenbogenflaggen bei der Demonstration zu sehen.



Queere Menschen stehen in der Türkei derzeit besonders unter Druck: Im September hatte es landesweite Razzien gegeben, unter anderem bei LGBTI-Vereinen (queer.de berichtete). Die Pride-Paraden in Istanbul sind seit 2015 verboten, regelmäßig werden dabei Teilnehmende festgenommen.



Die grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Roth zeigte vor Beginn des Protests selbstbewusst ihre Socken in Regenbogenfarben. Die frühere Kulturstaatsministerin rief die türkischen Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung auf. Es dürfe keine Übergriffe und Verhaftungen geben. "Davor kann ich nur warnen", sagte die Grünen-Politikerin der dpa. Zu einer Klimakonferenz gehörten Proteste der Zivilgesellschaft immer dazu.



Neubauer spricht von "Unterdrückungsmaschinerie"



Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future sagte, man stehe solidarisch an der Seite der türkischen Zivilgesellschaft, die leidenschaftlich kämpfe, zugleich aber massive Repressionen erlebe. Mit der Demo wolle man zeigen, dass man nicht stumm zusehe, wenn die Türkei als Gastgeberland ihre Menschenrechtsbilanz schönfärben wolle.



Man habe auf Schilder und Banner mit sehr kontroversen Botschaften verzichtet, um niemanden zu gefährden. "Das funktioniert schon sehr gut, so eine Unterdrückungsmaschinerie", sagte sie mit Blick auf die umfassenden Polizeikontrollen und Sicherheitshinweise. Neubauer warnte, dass einheimische Demonstrierende nach der Konferenz möglicherweise Konsequenzen zu spüren bekämen, sobald internationale Aktivist*innen und Journalist*innen abgereist seien. Daher nehme man mit "gemischten Gefühlen" teil.



Erst am Dienstag war eine Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in der Türkei wegen Spionagevorwürfen vorübergehend festgenommen worden. Gegen sie wurde eine Ausreisesperre verhängt (queer.de berichtete).

Kritik an der Regierungspartei AKP

Viele Demonstrant*innen ließen sich dennoch nicht einschüchtern und verschafften ihren Anliegen Gehör: Türkische Gruppen riefen bekannte Slogans der türkischen Opposition wie "Schulter an Schulter gegen den Faschismus" oder, mit Blick auf die Regierungspartei: "Der Tag wird kommen, an dem die AKP dem Volk Rechenschaft ablegen muss."



Der 61-jährige Halil Dönmez kritisierte, dass die Türkei die Klimakonferenz ausrichtet. Er kämpfe seit Jahren gegen den Ausbau der Kohle in der Türkei und die daraus resultierende Umweltzerstörung. Es sei "tragisch-komisch", dass ausgerechnet eine solche Regierung den Gipfel ausrichte.



Eine umgekippte Freiheitsstatue in Begleitung von Eisbären



Colette Markus aus Dänemark nahm mit ihrer Künstler*innen-Gruppe im Eisbärkostüm an der Demonstration teil. Sie wolle damit auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam machen, sagte sie der dpa. "Der Klimawandel ist ein großes Problem. Es ist zu heiß für die Eisbären", sagte sie.



Die Eisbären schoben eine große umgekippte Freiheitsstatue mit der Aufschrift "Freedom to Pollute" ("Freiheit zu verschmutzen") sowie eine kleine Trump-Figur durch Antalya. Die USA sind unter Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Teilnehmende aus dem Globalen Süden forderten eine gerechtere Verteilung bei der Finanzierung von Schäden durch die Klimakrise.



Parallel zum Weltklimagipfel beginnt im Zentrum Antalyas außerdem der "Gipfel der Völker" mit Hunderten zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der Türkei und dem Ausland. Dort soll es in den nächsten Tagen unter anderem um Umweltzerstörung, den Ausstieg aus fossilen Energien und um Demokratie gehen. (dpa/cw)