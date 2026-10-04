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Heute, 05:43h 5 Min.

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An der Seite von Katharina Thalbach, die eine 101-Jährige (!) spielt, verkörpert Bardo Böhlefeld einen jungen queeren Iraner, der in einer ungewöhnlichen Mehrgenerationen-WG ein neues Zuhause findet. "Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir" erzählt von dieser besonderen Wohngemeinschaft  und ihrem utopischen Potenzial.



Zur Berlin-Premiere der Komödie von Helena Hufnagel schaute am Mittwoch auch Altkanzlerin Angela Merkel vorbei (queer.de berichtete). Regulärer Kinostart ist am 19. November.



Mit Hauptdarsteller Bardo Böhlefeld sprachen wir über generationenübergreifende Freundschaft und die gesellschaftlichen Visionen des Films.

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Poster zum Film: "Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir" startet am 19. November 2026 im Kino

Katharina Thalbach ist eine Berliner Ikone. Sowohl die Regisseurin als auch das Produktionsteam haben eure besondere Chemie beim Casting hervorgehoben. Wie hast du eure Zusammenarbeit erlebt?



Für mich, der seit zehn Jahren am Theater unterwegs ist, war das natürlich etwas Besonderes. Beim Casting haben wir schnell gemerkt, dass wir gut miteinander können. Kati improvisiert unglaublich gerne und gut. Diese Spiellust, diese Spielwut, die Katharina hat, hat in mir einen Partner gefunden. Sie ist als Spielerin eine Wucht, hat einen starken Humor und gleichzeitig viel Wärme.



Was hat dich an der Geschichte besonders berührt?



Da sind zwei Menschen, die auf ihre eigene Art einsam und von der Gesellschaft entkoppelt sind: Er wurde durch seine Fluchtgeschichte von seiner Identität weggerissen und versucht nun, sich in Deutschland, in dieser neuen Gesellschaft, zurechtzufinden. Agnes ist komplett vereinsamt in ihrer Wohnung.



Dass die beiden sich finden und einander bedingungslose Liebe schenken, finde ich wahnsinnig packend. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein: zwei Generationen, zwei Kulturen, unterschiedliche Probleme und Interessen. Und trotzdem wachsen sie zusammen und haben Spaß miteinander. Allein das treibt einem die Tränen in die Augen. Dass Amir ihr in ihren letzten Jahren Lebensfreude schenkt und sie ihm dafür ein Zuhause gibt, ist das eigentlich Herzergreifende.



Wie bist du an die reale Figur Amir Farahani herangegangen?



Ich durfte ihn einmal treffen. Er hat mir alles erzählt, was ich wissen wollte. Ab einem gewissen Punkt muss man trotzdem einen eigenen Amir erschaffen. Regisseurin Helena Hufnagel und mir war wichtig, eine Figur aus vielen Anteilen zu formen: aus ihm, aus mir und aus dem, was man selbst hinzufügt. Ich konnte schließlich keine Kopie von ihm erstellen.



Was kann eine solche Freundschaft über Liebe erzählen, was eine klassische Liebesgeschichte vielleicht nicht könnte?



Es ist jedenfalls keine klassische Rom-Com. Diese Freundschaft ist viel geerdeter und beinhaltet eine bedingungslose Liebe, die beide verändert.



Dahinter stehen zwei einsame Figuren mit großen politischen Problemen, die all das für einen Moment hinter sich lassen und zueinanderfinden. Allein so eine generationenübergreifende Freundschaft sieht man nicht alle Tage.

Wie schätzt du die Darstellung der queeren Lebensrealität im Iran ein? Was können wir in Deutschland tun, um solidarisch zu sein?



Ich weiß nicht, ob ich das als Schauspieler beantworten kann. Ich glaube auch nicht, dass dieser Film die Debatte lösen kann. Aber gerade das ist vielleicht das Erfrischende: Er hebt nicht den moralischen Zeigefinger, sondern macht zunächst einmal die Not dieser queeren Figur spürbar. Er zeigt, dass es in einem anderen Land ein Problem gibt, weswegen Amir überhaupt hier ist.



In einer Vorstellung in Biberach (Baden-Württemberg) haben beispielsweise 800 Menschen den Film gesehen, darunter viele ältere Menschen und Angehörige einer eher bürgerlichen Gesellschaftsschicht. Sie sehen: Das ist die Lebensrealität einer queeren Person in einem anderen Land. Im besten Fall machen sie sich Gedanken darüber  das schafft Offenheit.



Der Film füllt wichtige Repräsentationslücken. Gleichzeitig kann er unterschiedliche Generationen wieder ins Gespräch bringen. Was läuft gesellschaftlich falsch, und was möchtest du mit dem Film erreichen?



Wir tendieren dazu, stärker in Schwarz-Weiß zu denken: Bist du für mich oder gegen mich, links oder rechts? Ich vermisse die Grauzonen, in denen man nach Kompromissen und Offenheit suchen kann.



Wenn wir uns Berlin anschauen, leben viele Menschen in ihren eigenen Kiezen und Realitäten: bürgerliche Familien hier, Bezirke mit hohem Ausländeranteil dort, andere Gegenden, in denen sich besonders viele junge oder queere Menschen wohlfühlen. Diese gesellschaftliche Separierung ist ein Problem. Verschiedene Generationen müssen wieder mehr Zeit miteinander verbringen und ins Gespräch kommen.



Ich merke das auch in meiner Familie: Wenn eine ältere Person eine konservative Ansicht vertritt, bin ich sofort angefasst und gehe auf 180. Aber ich hoffe, dass dieser Film zeigt, dass man unterschiedliche Ansichten haben und trotzdem aufeinander zugehen, einander zuhören und Gemeinsamkeiten finden kann.



Und plötzlich steht da eine Agnes, die sagt: Es ist doch scheiße, dass dieser Mensch, vor dem ich anfangs Angst hatte, weil er Migrant ist, und der jetzt mein wertvollster Mensch geworden ist, vielleicht abgeschoben wird. Sie hat diese Zeit als die schönsten Jahre ihres Lebens bezeichnet.



| Direktlink | Trailer zum Film

Das utopische Potenzial des Films liegt für mich auch darin, dass er nicht in die homophobe Falle tappt und queere Menschen zur Lachnummer macht. Was ist diese Utopie für dich  gesellschaftlich, aber auch im filmischen Erzählen?



Sie liegt darin, dass es letztlich egal ist, welche Hautfarbe, Kultur oder sexuelle Orientierung du hast: Die Nöte sind immer dieselben. Es geht darum, andere nicht zu belehren, sondern auf sie zuzugehen und Unterschiede auszuhalten, ohne jemanden kleinzumachen. Man muss die Erfahrungen anderer ernst nehmen.



Und das schafft der Film mit Humor. Agnes kann auch über einen Humor lachen, der manchmal grenzwertig ist. Weil die beiden Verständnis füreinander haben, entsteht diese Liebe. Sie können sich sogar über ihr Alter lustig machen, etwa wenn Amir sagt, sie sehe mit Make-up aus wie eine angemalte Leiche.



Ich glaube, die Welt braucht wieder ein bisschen mehr Pathos und Liebe. Man muss auch mal übereinander lachen können, solange eine grundlegende Toleranz besteht und Grenzen respektiert werden. Queere Liebe kann ganz selbstverständlich zur Normalität gehören, ohne dass sich jemand davon bedroht fühlen muss.

Infos zum Film



Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir. Deutschland 2026. Regie: Helena Hufnagel. Cast: Katharina Thalbach, Bardo Böhlefeld, Ulrike Kriener, Noah Saavedra, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Jannik Schümann, Sara Fazilat. Laufzeit: 108 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 6. Verleih: X Verleih. Kinostart: 19. November 2026