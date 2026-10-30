Ein Engel in Fellinis Venedig

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Heute, 06:15h 4 Min.

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Viel Italienisch spricht der Londoner Kunststudent Nicholas Wade nicht. Aber "Ich habe abgespritzt" kann er in reinstem Römisch sagen. Danilo bringt das zum Lachen, damit hat der etwa doppelt so alte Kostümbildner nicht gerechnet.



Vor einer Kirche hatte der Italiener den jungen Studenten zum ersten Mal wahrgenommen. "Mit seiner blassen Haut und dem flammenden Haar" sah er aus "wie ein Renaissance-Engel". Nico war überstürzt aus London geflohen, Danilo arbeitet in Venedig für Federico Fellinis Film "Casanova". Zwei Fremde in der Stadt.



Ein Abenteuer mit Folgen



Danilo muss ein Charmeur gewesen sein, denn zuerst gefiel er dem jungen Engländer gar nicht. Zu bedrohlich, korpulent, schläfrige Augen. Aber eben auch: "Ein Machismo, der durch die flotte, divenhafte, fast mokante Eleganz seiner Hände noch verstärkt wird." Und ein fetter Schwanz. Also folgte er dem deutlich Älteren in sein Hotel  ein Abenteuer, das Folgen haben wird. Für beide.



Der Roman "Buch der Träume" (Amazon-Affiliate-Link ) von Olivia Laing, im Original unter dem Titel "The Silver Book" erschienen, vergeudet nicht viel Zeit, bis er seine zwei Hauptfiguren aufeinandertreffen und miteinander schlafen lässt. Man hat nur das Nötigste erfahren, da gehen sie auch schon einen gemeinsamen Weg  und so lernen die Leser*innen die zwei Männer genauso kennen wie sie einander.

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Die Vermischung von Fakt und Fantasie



Der Roman "Buch der Träume" ist im September 2026 im Insel Verlag erschienen

Denn was wie ein unverfängliches One Night Stand hätte enden können, nimmt doch eine für beide unerwartete Richtung an. Nico kann Danilo nämlich helfen. Der Kunststudent soll in Venedig Skizzen zeichnen, die der Kostüm- und Szenenbildner für seine Entwürfe nutzen kann, später nimmt er seinen Geliebten mit nach Rom. Warum nicht einfach in Venedig drehen, fragt Nico  und übernimmt die ahnungslose Perspektive der Leserschaft. Weil der Film nicht in Venedig spiele, antwortet Danilo. "Er spielt in Fellinis Venedig, und das muss von Grund auf erbaut werden."



Neben weltweit erfolgreichen Sachbüchern wie "Die einsame Stadt" erscheint nun mit "Buch der Träume" der zweite Roman von Olivia Laing, nichtbinär. Das Werk verwebt reale Personen und Ereignisse mit einer fiktiven Liebesgeschichte: Danilo Donati, 1926 geboren und 2001 gestorben, arbeitete tatsächlich eng mit den Regisseuren Federico Fellini und Pier Paolo Pasolini, auch viele Umstände der Dreharbeiten entsprechen den Tatsachen.



Eine ambivalente Beziehung



Der Kunststudent Nicholas dagegen entspringt Laings Fantasie. Sehr geschickt wird hier Fakt und Fiktion vermengt: Die authentische Grundierung, die Arbeit vor und während der Dreharbeiten, die langen Tage in Roms Filmstudio Cinecittà, das Gerede und Getratsche rund um die berühmten Regisseure  all das fügt sich nahtlos in die hinreißende Liebesgeschichte von Nico und Danilo.



Das Paar führt eine ambivalente Beziehung, an deren Anfang große Lust stand, die sich im Laufe der Zeit aber weiterentwickelt zu einer respektvollen, leidenschaftlichen, aber nie spannungsfreien Liebes- und Arbeitsbeziehung. Nico wird eifersüchtig, Danilo wird eifersüchtig, die Temperamente tun ihr Übriges. Dazu kommt die Abhängigkeit, die Nico als Praktikant und als Anhängsel von Danilo stetig zu spüren bekommt.

Danilo nennt Nico "fickverliebt"

Olivia Laing erzählt das überaus gelungen, mit hohem Tempo und einem feinen Gespür für die Gefühlslagen der zwei Männer. Vor allem die körperlichen Beschreibungen der beiden stechen dabei heraus, auch die Sexszenen treffen den Ton.



Stilistisch beherrscht Olivia Laing die ganze Bandbreite  da kann Danilo seinen Partner als "fickverliebt" bezeichnen, und wenig später spürt Nicholas "das grelle Licht der Schmach, das Gefühl der Falschheit in seinem Körper". Eine authentische Wortwahl, die "Buch der Träume" zu einem echten Lesevergnügen machen.



Danilos Arbeit am umstrittensten Werk der Filmgeschichte



Neben der Liebe, dem aufregenden Leben zwischen Sex, Kunst und Arbeit, ist im Roman auch die Politik präsent. Danilo arbeitet mit Pasolini an "Die 120 Tage von Sodom". Der Film spielt in Salò, dem Regierungssitz von Mussolinis faschistischer Republik. Ein Werk, das zu den umstrittensten Filmen der Geschichte gehört  und der Pasolinis letzter sein wird, da er 1975, drei Wochen vor der Premiere, ermordet wurde.



"Der Film ist eine Autobiografie des Verlusts; der Film ist eine Geschichte der Gegenwart", heißt es im Roman. Die Gegenwart, in der der Faschismus nicht verschwunden ist  das beschreibt nicht nur die Mitte der 1970er Jahre, die Zeit von Nicholas und Danilo. Das trifft gerade auch auf unsere Zeit zu  was den Roman genau wie Pasolinis Film mit der Gegenwart verbindet.

Infos zum Buch



Olivia Laing: Buch der Träume. Roman. 268 Seiten. Insel Verlag. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 26  (ISBN 978-3-458-64626-6). E-Book: 21,99 