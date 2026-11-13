Mit der queeren Janine zurück ins Dorf der Reichsbürger

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Heute, 06:57h 8 Min.

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Jan Eilhardt kehrt als Alter Ego Janine ins niedersächsische Heimatdorf zurück. Als Janine dort Peter begegnet, einem ungeouteten Mann aus einem sozial ganz anderen Lebensumfeld, wird sie mit den eigenen Privilegien konfrontiert  und damit, wie ungleich die Voraussetzungen queeren Lebens sein können. Entstanden ist der campy Film "Janine zieht aufs Land" über gegenseitige Vorurteile, Klassismus und familiären Rückhalt. Er ist im Salzgeber Club abrufbar und im November auch im Filmmuseum Potsdam zu sehen.



Wir sprechen mit Jan Eilhardt, nichtbinär und für Regie und Hauptrolle verantwortlich, über Crossdressing in der Kindheit, die Überschneidungen von sexistischer und queerfeindlicher Gewalt in der Familiengeschichte und die queere Rückeroberung des niedersächsischen Provinzdorfs.

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Jan Eilhardt (Bild: Johanna_Meyer)

Man kriegt den Menschen aus dem Dorf, aber nicht das Dorf aus dem Menschen: Wie sehr trifft dieser Satz den Ausgangspunkt von "Janine zieht aufs Land"?



Auf jeden Fall. Die Idee zum Film ist vor zehn Jahren entstanden, als ich meine Mutter gepflegt habe. Im Laufe unserer Gespräche stellten wir fest, dass sich bestimmte Gewalterfahrungen, die sie als Frau gemacht hatte, in meinem Leben als queere Person wiederholt hatten. Meine Mutter war während meiner Teenagerjahre ausgesprochen unterstützend, was meine Queerness anging.



Mit zwölf kaufte sie mir sogar eine Videokamera. Sie hatte wohl erkannt, dass es zu gefährlich war, wenn ich ständig als mein feminines Alter Ego Janine, vollständig herausgeputzt, durch das Dorf lief. Die Kamera gab mir die Möglichkeit, mich auszuprobieren und selbst zu finden  mein Kinderzimmer verwandelte sich in ein kleines Filmstudio.



Gibt es diese frühen Aufnahmen noch?



Ja, die gibt es noch. Einige davon tauchen auch im Film auf. Nach dem Tod meiner Mutter fuhr ich immer wieder zu Recherchezwecken in die Gegend zurück. Dabei stellte ich fest, wie sehr sich die Situation verändert hatte. Ich bin im Westharz aufgewachsen, und gerade die klimatischen Veränderungen sind dort inzwischen unübersehbar. Die Wälder sind teilweise abgestorben, der Tourismus ist eingebrochen, die wirtschaftliche Situation hat sich verschlechtert. Früher war die Gegend ein beliebtes Ausflugs- und Skigebiet, heute fehlt der Schnee, und die Landschaften wirken stellenweise geradezu dystopisch.



Auch politisch hat sich einiges verschärft: In meinem Heimatdorf Tettenborn haben sich beispielsweise Reichsbürger eingenistet. Ich glaube, meine Mutter könnte heute nicht mehr so unbeschwert mit meiner Queerness umgehen wie damals, als ich ein Kind oder Teenager war. Im Nachbardorf Wulften, in dem wir ebenfalls gedreht haben, waren die Menschen etwas offener. Dort hatte ich auch bessere Möglichkeiten, weil Freund*­innen Häuser zur Verfügung stellten, die wir als Drehorte nutzen konnten.



Die Grundidee war, dass ich als Janine in das Dorf zurückkehre, das ich damals verlassen hatte. Auch ästhetisch sollte diese Rückkehr sichtbar werden: Kostüm und Erscheinung erinnern an die Janine der 1980er und 1990er Jahre. Das Setting ist zugleich experimentell und sehr konkret in der Realität verankert. Ich habe mit professionellen Schauspieler*­innen, aber auch mit Laien aus der Gegend gedreht. Meine Freund*­innen vor Ort waren wichtige Expert*­innen: Sie kennen die Lebensrealität und die politische Situation und haben mir geholfen, sie zu verstehen und die Geschichte zu entwickeln.



Mir war wichtig, die Dorfbewohner*­innen trotz der übergriffigen und feindseligen Situationen nicht als eindimensionale Figuren zu zeichnen. Ich wollte keine Schwarz-Weiß-Konstellation schaffen, sondern gebrochene Charaktere zeigen. Auch Menschen, die Janine zunächst ablehnend begegnen, sollten das Potenzial haben, sich zu verändern.



Wie viel war beim Dreh tatsächlich inszeniert, und wie viel entstand aus unvorhergesehenen Begegnungen?



Als ich das Drehbuch schrieb, wusste ich zunächst selbst nicht, wie viel Material aus meiner Kindheit ich später verwenden würde. Während des Drehs war die Vorstellung noch stärker von der Inszenierung geprägt. Die Cutterin Verena Neumann hatte später die Idee, stärker mit den alten Videos und Fotografien aus meiner Kindheit zu arbeiten und den Film in eine autobiografischere Richtung zu entwickeln.



Der Film vermittelt vielleicht den Eindruck, dass manche Szenen sehr spontan und authentisch entstanden sind. Tatsächlich war die Drehsituation aber weitgehend durchgeplant, und die Szenen waren geskriptet.



Poster zum Film: "Janine zieht aufs Land" kann exklusiv im Salzgeber Club gestreamt werden

Du hast betont, dass du die Dorfbewohner*­innen nicht als Schwarz-Weiß-Karikaturen zeigen wolltest. Hat der Film inzwischen tatsächlich einen Dialog ermöglicht  auch mit Menschen außerhalb der queeren Community, die ihm vielleicht zunächst skeptisch begegnen?



Der Film lief neulich beispielsweise in Göttingen, wo auch Menschen aus meinem früheren Umfeld ins Kino kamen. Seine Dramaturgie ist sehr offen, vieles wird nicht erklärt. Wenn ich vor einer Vorstellung etwas zum Film sage, betone ich oft, dass ich mit ihm lieber richtige Fragen stellen möchte, als falsche Antworten zu liefern. Das machen die Rechten schließlich schon genug.



Dadurch entstehen teilweise erstaunliche Reaktionen  sowohl innerhalb der queeren Community als auch weit darüber hinaus. Der Film wird durchaus auch von Menschen wahrgenommen, die nicht Teil dieser Community sind.



Natürlich ist es ein kleiner Independent-Film mit experimenteller Note und einem bewusst gewählten Stil. Er wurde mit wenig Budget realisiert. Ich würde sagen, es ist durchaus ein Love-or-Hate-Film: Manche feiern ihn, andere können wenig mit ihm anfangen. Das ist völlig in Ordnung.



Ich glaube, dass der Film einige Menschen auch beunruhigt. Andere schätzen gerade das, was du Dialog genannt hast und was dadurch entstehen kann. Das funktioniert auch deshalb über die LGBTI-Community hinaus, weil das queere Thema nicht isoliert dasteht, sondern neben anderen gesellschaftlichen Fragen verhandelt wird.



Du hast erzählt, dass die Gewalterfahrungen deiner Mutter und deine eigenen ein wichtiger Ausgangspunkt des Projekts waren. Was hast du durch die Gespräche mit ihr rückblickend besser verstanden? Und wie wird sich diese Auseinandersetzung in den weiteren Teilen deiner geplanten Trilogie fortsetzen?



Es war geradezu erschreckend zu erkennen, dass meine Mutter ähnliche Gewalterfahrungen gemacht hatte wie ich  wenn auch in anderen Zusammenhängen und als Frau, während ich sie als queere Person erlebt habe. Vielleicht hat uns das auch besonders verbunden und erklärt, warum sie mir so viel erzählt und anvertraut hat. Allerdings wurde mir erst gegen Ende ihres Lebens bewusst, wie viele Parallelen es tatsächlich gab und wie viel ich unbewusst von ihr übernommen hatte.



Der Film über meine Mutter wird deutlich dokumentarischer und näher an der Realität sein als "Janine zieht aufs Land", der ja ein fiktionaler Film ist. Bei der Arbeit an diesem Projekt wurde mir auch klar, wie wichtig die Unterstützung durch die eigene Familie ist. Jede queere Person, die von einem Elternteil oder anderen Familienmitgliedern unterstützt wird, weiß, wie viel das ausmacht  gerade im Vergleich zu einem Leben ohne diesen Rückhalt.



Der geplante Dokumentarfilm ist zugleich ein transgenerationales Projekt: Es geht nicht nur um meine Mutter, sondern auch um meine Großmutter und Urgroßmutter, um eine weibliche Generationenlinie und die Weitergabe von Traumata. Mich interessiert, wie patriarchale und sexistische Unterdrückung über Generationen hinweg weiterwirkt und sich dabei verändert. Vielleicht hat meine Queerness meiner Mutter die Möglichkeit gegeben, anders auf diese Erfahrungen zu schauen und mit ihnen umzugehen.



Ich habe damals auch die Kleider meiner Großmutter und Urgroßmutter angezogen. Inmitten all der tragischen Geschichten entsteht dadurch eine komische Ebene, beinahe ein Comic Relief. Diese queeren Teenagervideos bringen eine gewisse Leichtigkeit und Komik in das Projekt.



Der dritte Teil der Trilogie wird schließlich wieder ein Spielfilm sein. Er beschäftigt sich mit meinen eigenen Teenagerjahren und einem bestimmten Moment des homophoben Missbrauchs sowie damit, wie dieser durch die Kraft meiner Mutter aufgelöst wird.



| Direktlink | Trailer zum Film

Die Rückkehr ins Dorf ist auch eine politische Geste: Du eignest dir als sichtbar queere, nichtbinäre Person einen Ort wieder an, dessen Straßen du früher verlassen musstest. Wo verläuft für dich die Grenze zwischen persönlicher Erinnerung und politischem Erzählen?



Das Private ist immer auch politisch. So habe ich das eigentlich schon immer verstanden, seit ich künstlerisch arbeite. Es musste ein politischer Film mit Ecken und Kanten werden, der sich den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen stellt: der zunehmenden Queer­feindlichkeit und dem Rechtsruck, die ich ganz konkret auch in meinem Heimatdorf Tettenborn beobachten konnte.



Gleichzeitig war meine Rückkehr ins Dorf auch ein sehr persönlicher Schritt. Ich wollte mir meine eigenen Erinnerungen zurückholen und zeigen, dass queere Menschen ebenfalls eine Heimat haben. Wegzugehen war für mich damals eine Befreiung, weil ich mich endlich freier bewegen und als Janine leben konnte. Aber der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, bleibt Teil meiner Geschichte. Mit dem Film wollte ich mich dieser Vergangenheit stellen, ohne das Dorf oder die Menschen dort pauschal zu verurteilen. Mich interessieren die Widersprüche und unterschiedlichen Lebensrealitäten.



Durch die Begegnung mit Peter (Maximilian Brauer) wird Janine beispielsweise auch mit ihren eigenen Privilegien konfrontiert: Sie hatte eine Mutter, die sie unterstützt hat, während Peter unter ganz anderen sozialen Bedingungen aufgewachsen ist. Diese Unterschiede mitzuerzählen, gehört für mich dazu.



Ich würde den Film allerdings nicht als hoffnungslos bezeichnen. Er ist fassungslos angesichts der Situation, aber nicht ohne Hoffnung. Wir haben bewusst einen sehr campy Stil gewählt, um bestimmte Dinge in ihrer Drastik zeigen zu können, ohne die Figuren dabei zu verraten oder in ein einfaches Gut-und-Böse-Schema zu verfallen. Camp war dafür eine gute Möglichkeit.

Infos zum Film



Janine zieht aufs Land. Spielfilm. Deutschland 2025. Regie: Jan Eilhardt. Cast: Janine Lear, Maximilian Brauer, Adrian Wenzel, Kathrin Angerer, Pierre Emö, Susanne Bredehöft, Daniel Zillmann, Dorothea Holzgeber, Beatrice Cordua. Laufzeit: 74 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Als Video on demand exklusiv im Janine zieht aufs Land. Spielfilm. Deutschland 2025. Regie: Jan Eilhardt. Cast: Janine Lear, Maximilian Brauer, Adrian Wenzel, Kathrin Angerer, Pierre Emö, Susanne Bredehöft, Daniel Zillmann, Dorothea Holzgeber, Beatrice Cordua. Laufzeit: 74 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Als Video on demand exklusiv im Salzgeber Club . Kinovorführungen am 21., 22. und 24. November 2026 im Filmmuseum Potsdam