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Polizeibericht

Frankfurt: Böller-Angriff auf queere Kneipe "Zum Schwejk"

Jugendliche haben am Samstagabend mehrere Böller in das Frankfurter Szenelokal "Zum Schwejk" geworfen. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Die queere Kneipe zeigt sich "erschüttert und fassungslos"  und kämpferisch.


Archivbild "Zum Schwejk"-Truck beim Frankfurter CSD 2018 (Bild: fb)


Zum Schwejk

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagabend mehrere Böller in das queere Szenelokal "Zum Schwejk" in der Frankfurter Innenstadt geworfen. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei dem Hessischen Rundfunk (hr) mitteilte. Die Polizei geht von einem queer­feindlichen Motiv aus.

Nach Angaben der Polizei flogen die Böller gegen 18:35 Uhr aus der Gruppe heraus in das Lokal in der Schäferstraße nahe der Zeil. Anschließend seien die Jugendlichen geflüchtet. Die Hintergründe seien noch unklar, es spreche aber viel für ein queer­feindliches Motiv, sagte ein Polizeisprecher laut "hessenschau". Die Ermittlungen laufen, nach den Verantwortlichen wird gefahndet.

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"Wir lassen uns nicht unterkriegen!"

Das "Schwejk" gilt als einer der bekanntesten Treffpunkte der queeren Community in Frankfurt. Das Team des Lokals veröffentlichte noch am Abend eine Stellungnahme in den sozialen Medien. "Wir sind erschüttert und fassungslos", hieß es darin. Ziel sei es, einen Safe Place zu schaffen, an dem sich alle willkommen, respektiert und sicher fühlen könnten. "Leider können auch wir nicht jede Situation und das Verhalten einzelner Menschen kontrollieren."

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Das Team entschuldigte sich bei den Gästen, die den Angriff miterleben mussten, und kündigte an, alles zu tun, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole. Zugleich gab es sich kämpferisch: "Wir lassen uns nicht unterkriegen!" Weder Rücksichtslosigkeit noch Angst würden daran etwas ändern. "Das Schwejk bleibt ein Ort der Vielfalt, der Liebe und des Zusammenhalts!"

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Zu einem weiteren queerfeindlichen Angriff kam es am Samstag im Frankfurter Stadtteil Kalbach. Dort nahm die Polizei einen 65-jährigen Mann fest, der an einer Bushaltestelle zwei junge Menschen beleidigt und eine Person geschlagen haben soll (queer.de berichtete). (cw)

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