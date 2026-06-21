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Die Polizei hat am Samstagabend in Frankfurt am Main einen 65-jährigen Mann festgenommen, der an einer Bushaltestelle zwei junge Menschen queer­feindlich beleidigt und eine Person geschlagen haben soll. Das teilte das Polizeipräsidium Frankfurt am Sonntag mit.



Nach Polizeiangaben warteten die 25 und 21 Jahre alten Betroffenen gegen 17:05 Uhr an der Haltestelle "Sportzentrum Kalbach" im Norden der Stadt, als der Mann auf sie aufmerksam wurde. Wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes soll er sie wiederholt mit queer­feindlichen Äußerungen beleidigt haben. Außerdem habe er "in Richtung des Gesichts von einer der Geschädigten geschlagen und sie dabei am Handgelenk getroffen", heißt es im Polizeibericht.



Eine kurz darauf eintreffende Streife nahm den 65-Jährigen fest. Die Polizei erstattete Strafanzeige.

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Nur rund anderthalb Stunden später warf eine Gruppe Jugendlicher am selben Abend mehrere Böller in die queere Kneipe "Zum Schwejk" in der Frankfurter Innenstadt, vier Menschen wurden leicht verletzt. Auch hier geht die Polizei von einem queerfeindlichen Motiv aus (queer.de berichtete).



Die Zahl der Ermittlungen wegen queerfeindlicher Straftaten in Frankfurt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: Laut Zahlen der Staatsanwaltschaft, die der Hessische Rundfunk veröffentlichte, waren es 2022 noch 26 Verfahren, 2024 bereits 88. (cw)