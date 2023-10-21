Jens Harzer für Oscar-Wilde-Solo ausgezeichnet

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Jens Harzer als Oscar Wilde in "De Profundis" (Bild: Jörg Brüggemann)

Jens Harzer ist für sein Solo in Oscar Wildes "De Profundis" am Berliner Ensemble mit dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet worden. Der Schauspieler erhielt den Preis am Samstagabend im Staatstheater Wiesbaden in der Kategorie "Darstellerin/Darsteller Schauspiel", wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte.

"De Profundis" ist ein langer Brief, den Wilde gegen Ende seiner Haft an seinen ehemaligen Geliebten Lord Alfred Douglas schrieb. Der irische Schriftsteller war 1895 wegen "grober Unzucht" mit Männern zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Harzer gelinge "ein furioses Solo mit einem nicht für die Öffentlichkeit und die Bühne gedachten Text", erklärte die Jury in ihrer Begründung. Inszeniert hat den Abend Intendant Oliver Reese, Harzer gab damit im Herbst 2025 sein Debüt als Ensemblemitglied. Das nächste Mal ist das Stück am 17. November im Berliner Ensemble zu sehen.

Insgesamt wurde der "Faust" in zwölf Kategorien an Künstler*­innen vergeben. Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhielt die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Als beste Tänzerin wurde Nora Monsecour für ihren Part in "Façade" am Staatstheater Mainz geehrt. Sie bringe damit ein "intimes, autobiografisches Solo auf die Bühne, das von beeindruckender Genauigkeit, beklemmender Präsenz und innerer wie physischer Kraft zeugt", so die Jury.

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Den "Faust" für die beste Regie im Schauspiel bekam Jan-Christoph Gockel für den "Wallenstein" der Münchner Kammerspiele. In der Kategorie Choreografie wurde Ivan Alboresi für das Tanzstück "Giselle" geehrt, das im Theater Nordhausen gezeigt wurde.

Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda erklärte: "Theater sind Hoffnungsorte, auf ihren Bühnen zeigen sie die Welt als eine veränderbare." Mit dem Deutschen Theaterpreis werde die Kraft der Bühnen gefeiert, die sich aus der Kreativität der Künstler*innen speise. "Damit geben wir auch ein Versprechen: Die Freiheit der Bühnen unbedingt zu schützen, damit ihre Visionen sichtbar bleiben." (dpa/cw)

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