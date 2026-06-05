Christmas Avenue: Alles neu macht der November

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Seit 2019 lockt die Christmas Avenue mit ihrem queeren Winterzauber zahlreiche Weihnachts- und Glühweinbegeisterte in den Nollendorfkiez. Karaoke, DJ-Sets, Köstlichkeiten und Kunst sorgen für eine einzigartige Mischung aus Weihnachtsmarkt und queerer Lebensfreude. In den vergangenen Jahren erstreckte sich Berlins erster queerer Weihnachtsmarkt unter den Gleisen der Hochbahn am Nollendorfplatz Richtung Bülowstraße. Doch damit ist jetzt Schluss!



anuux on the hunt hat EXKLUSIV mit Sebastian Ahlefeld, dem Pressesprecher der Christmas Avenue, gesprochen. Ob oder wie es mit dem Budenglück im Regenbogenkiez weitergeht, erfahrt ihr bei anuux!

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Du bist seit Beginn an dabei. Los ging es 2019 noch in überschaubarer Größe auf dem Nollendorfplatz, direkt vor dem Metropol Theater. Wann seid ihr unter die Bahngleise gezogen und warum?



Aufgrund des Ausbaus einer Jelbi-Mobilitätsstation auf dem Parkplatz vor dem Metropol Theater mussten wir für 2020 einen neuen Standort suchen. Mit Unterstützung der damaligen Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und der BVG entstand die Idee, die Christmas Avenue unter die Hochbahn zu verlegen.



Was zunächst ärgerlich war, entpuppte sich letztlich als echter Glücksfall. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir die Christmas Avenue unter der U2 zwar erst 2021 eröffnen, doch der neue Standort schenkte uns viele zusätzliche Möglichkeiten. Gleichzeitig wurden wir zu Berlins einzigem überdachten Weihnachtsmarkt  und genau das hat uns über die Jahre besonders gemacht.



Die Christmas Avenue unter der U2 (Bild: Claudius Rauch)

Es klingt so, als wüchse die Avenue stetig. Wie hat sich der Markt in all den Jahren entwickelt?



Wir sind tatsächlich jedes Jahr ein Stück größer geworden. Dabei haben wir aus jeder Christmas Avenue neue Ideen und Erfahrungen mitgenommen und diese im darauffolgenden Jahr umgesetzt. Das betrifft die Dekoration, die Marktstände und die kulinarischen Angebote, aber ganz besonders unser außergewöhnliches Bühnenprogramm.



Wir wollen uns stets weiterentwickeln, ohne dabei das zu verlieren, was die Christmas Avenue ausmacht: ihre besondere Atmosphäre, ihre Offenheit und die Möglichkeit, gemeinsam eine unbeschwerte Zeit zu verbringen.

Der bisherige Standort gehört nun der Vergangenheit an. Bedeutet das auch das Aus für die Christmas Avenue?



Nein, ganz im Gegenteil! Es beginnt ein neues Kapitel. Leider stand uns die Fläche unter dem Viadukt aus verschiedenen Gründen nicht mehr so zur Verfügung, wie wir es für eine Christmas Avenue gebraucht hätten  weder nach unseren eigenen Qualitätsansprüchen noch im Sinne unserer Gäste.



Nach vielen Gesprächen und einem intensiven Austausch mit dem Bezirk, den zuständigen Behörden, der BVG sowie Polizei und Feuerwehr haben wir eine neue Lösung gefunden.



Du möchtest wissen, wo du zukünftig das queere Festtagsglück finden kannst? Dann ab auf anuux.de ins Magazin unter Lifestyle & Sex. It's Crism! (jow)