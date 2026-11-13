Zehn queere Filme bei "Around the World in 14 Films"

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Das Berliner Festival "Around the World in 14 Films" zeigt in diesem Jahr zehn queere Filme. Das "nicht-heteronormative Kino" sei auch 2026 wieder "stark im Programm" vertreten, teilte das Festival mit, das vom 26. November bis 6. Dezember erneut Höhepunkte des internationalen Kinojahres in die Hauptstadt holt.



Als "Festival der Festivals" versammelt "Around the World in 14 Films" Werke, die 2026 auf Festivals wie Cannes, Venedig, Locarno, Sundance und San Sebastián für Aufsehen sorgten. Gezeigt werden die Filme im CineStar in der KulturBrauerei sowie in den Yorck-Kinos Delphi Lux und Neues Off.

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Eröffnungsfilm von Fabian Stumm

Eröffnet wird das Festival am 26. November mit der Berlin-Premiere von Fabian Stumms "Die Ideen". Nach seiner preisgekrönten queeren Beziehungssatire "Sad Jokes" (2024) erzählt Stumm in dem tragikomischen Episodenfilm in sechs Episoden von Menschen in Momenten des Übergangs. Stumm schrieb das Drehbuch, führte Regie und steht erneut selbst vor der Kamera. Zum Ensemble gehören unter anderem Maren Eggert, Marie-Lou Sellem, Anneke Kim Sarnau, Romina Küper, Godehard Giese, Angela Winkler, Jonas Dassler und Anna Schudt.



Ira Sachs ("Passages", "Peter Hujar's Day") erzählt in "The Man I Love" vom Schauspieler Jimmy George, einer schillernden Figur der queeren Szene im New York der Achtzigerjahre. Jimmy hat eine Aids-bedingte Lungenentzündung überlebt, doch statt sich zu schonen, versammelt er seine Theaterfreund*innen, um gemeinsam den queeren Film "Once Upon a Time in the East" auf die Bühne zu bringen. Hollywoodstar Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") spielt Jimmy laut Festival "mit einer wilden, beinahe maßlosen Hingabe".



Ebenfalls mit neuen Filmen vertreten sind der kanadische Autorenfilmer Denis Côté, der mit "Nobody's Violence" einen exzentrischen Thriller vorlegt, und der britische Regisseur Andrew Haigh ("45 Years", "All of Us Strangers"). Er verwandelt in "Ein langer Winter" eine Erzählung des irischen Schriftstellers Colm Tóibín in einen ungewöhnlichen Winterwestern in den Rocky Mountains.

"Club Kid" bildet den Abschluss

Zu den queeren Entdeckungen gehört der Animationsfilm "Tangles  Durcheinander" von Leah Nelson über eine junge queere Zeichnerin, die einen Umgang mit der Alzheimer-Erkrankung ihrer Mutter finden muss. In "La Gradiva" von Marine Atlan reist eine französische Abiturklasse nach Neapel, wo erste Liebe, verletzter Stolz und der Kampf um Anerkennung warten. Das Festival nennt ihn "einen der besten und wichtigsten Debütfilme des Jahres". Ann Oren ("Piaffe") erzählt in "Objet A", gedreht auf 16-Millimeter-Film, von zwei Handchirurg*innen, die mit Pilzen menschliche Haut züchten und privat in einem Kosmos aus Ritualen, Machtspielen und Fetischen leben.



Der iranische Regisseur Massih Parsaei inszeniert sein in einem winterlichen Berlin spielendes Spielfilmdebüt "Lovers Sleep Alone" als Studie über die Kunst, unsichtbar zu bleiben. "Elephants in the Fog" von Abinash Bikram Shah führt in den Dschungel Nepals und verbindet ein sinnliches und politisches Thrillerdrama mit einer queeren Geschichte über die Widersprüche von Zugehörigkeit.



Den Abschluss bildet "Club Kid" von Jordan Firstman, einer der überraschendsten Filme des diesjährigen Festivals von Cannes. Der frühere Instagram-Provokateur und Star aus Sebastián Silvas Sexkomödie "Rotting in the Sun" feiert in seinem auf 35-Millimeter-Film gedrehten Spielfilmdebüt das queere Nachtleben nicht als jugendlichen Irrweg, sondern als Ort, an dem Menschen sich "immer wieder neu erfinden und gegenseitig auffangen". (cw)