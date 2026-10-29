"Schule der Vielfalt" startet in Bayern

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Der Kick-off für das Landesnetzwerk "Schule der Vielfalt" fand in München statt (Bild: LSVD+ Bayern e.V.)

Das Netzwerk "Schule der Vielfalt" startet nun auch in Bayern. Der LSVD+ Verband Queere Vielfalt Bayern hat die Trägerschaft für das neue Landesnetzwerk übernommen, wie der Verband bei einem Kick-off in München bekannt gab. Ab 2027 sollen Ehrenamtliche Schulen dabei unterstützen, queer­feindlicher Diskriminierung und Gewalt entgegenzutreten. Ende 2025 stand die Bildungsinitiative im Freistaat noch vor dem Aus, weil sich kein Träger fand.



"Die besten Mittel gegen Queer­feindlichkeit sind Wissen und Zusammenhalt. Bayerische Schulen müssen sichere Orte sein", erklärte Markus Apel aus dem Landesvorstand. Bisher fehle es in Bayern an flächendeckenden Strukturen und Förderung für queere Bildungsarbeit. "Jetzt nehmen wir die Veränderung gemeinsam mit engagierten Schulen selbst in die Hand."



Das bayerische Netzwerk ist Teil des Bundesnetzwerks Schule der Vielfalt, das vom Verband Queere Bildung getragen wird. "Keine Schule darf allein vor der Aufgabe stehen, ein sicherer Lern- und Arbeitsort für queere Menschen zu werden", sagte Geschäftsführerin Kira Splitt. Sie zeigte sich dankbar, "dass gerade in diesen Zeiten Menschen Verantwortung übernehmen".



Interessierte Schulen, Schüler*­innen, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte können sich ab sofort per E-Mail an die Landeskoordination unter wenden. (cw)