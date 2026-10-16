"Lieblingsmenschen": Das sagt der echte Amir über den Film

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Heute, 05:30h 6 Min.

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Eigentlich suchte er nur eine Wohnung in Berlin  und landete in einer der berühmtesten und skurrilsten WGs Deutschlands. Amir Farahani floh wegen seiner Queerness aus dem Iran nach Deutschland und zog mit der damals 101-jährigen Agnes zusammen, die 2024 gestorben ist.



Aus ihrer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft ist nun der Film "Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir" mit Katharina Thalbach entstanden, der am 19. November in die Kinos kommt. Im queer.de-Interview hatte bereits Hauptdarsteller Bardo Böhlefeld über seine Rolle als Amir gesprochen. Nun sprechen wir mit dem echten Amir über Queersein im Iran, generationenübergreifende Freundschaft und Altersarmut.

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Poster zum Film: "Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir" startet am 19. November 2026 im Kino

Du warst bereits an einigen Dokumentationen über deine Geschichte beteiligt. Wie stark warst du in die Entstehung dieses fiktionalen Films eingebunden?



Nachdem unsere Geschichte durch Artikel, Reportagen und Medienberichte viral gegangen war, haben sich einige Produzent*­innen bei mir gemeldet und gefragt, ob sie meine Geschichte verfilmen dürften. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich für Fabian Halbig entschieden, einen Produzenten aus München.



Vom Drehbuch über die Dreharbeiten bis zur Fertigstellung des Films hat es vier Jahre gedauert. Wir waren ständig im Austausch über das Skript. Immer wieder habe ich es gelesen und gesagt: Das passt nicht zu meiner Geschichte. Dann wurde es geändert.



Wie schnell gelangte deine Geschichte damals an die Öffentlichkeit?



Es ging sehr schnell, besonders durch die Arte-Reportage "Agnes und Amir: WG mit einer 101-Jährigen". Wenn ich mich nicht irre, haben sie über drei Millionen Menschen gesehen. Das war ein krasser Ansturm auf uns. Danach nahm meine Sichtbarkeit stetig zu. Ich habe auch ständig unseren Tagesablauf gepostet.



Aus dieser Freundschaft ist auch die Idee eines Mehrgenerationenhauses entstanden. Kannst du erzählen, was dahintersteckt?



Das Konzept ist neu, bis jetzt ist noch kein Haus entstanden. Nach dem viralen Erfolg unserer Geschichte haben sich viele Menschen über Instagram und per Mail bei mir gemeldet. Sie wünschen sich ein solches Zuhause für ihre Mutter, ihren Vater oder für ihre Kinder. Einige wollten mich sogar dafür bezahlen, bei ihnen einzuziehen und mich um ihre Angehörigen zu kümmern.



Damals habe ich mich gefragt: Was kann ich tun? Ich kann mich schließlich nicht aufteilen und nicht gleichzeitig überall sein. So bin ich auf die Idee der Generationenhäuser gekommen. Ich möchte sie in ganz Deutschland umsetzen. Sie wären eine Alternative zu Pflege- und Altenheimen und würden den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.



Jetzt soll aus diesem Plan Wirklichkeit werden. Dafür brauche ich natürlich Unterstützung. Das Konzept lebt von Menschen: Es ist darauf ausgelegt, dass Menschen in das Projekt investieren und mit diesem Geld Generationenhäuser entstehen. Wer Wohnraum sucht  jüngere Menschen, Studierende, Alleinerziehende oder Personen mit niedrigem Einkommen oder finanziellen Schwierigkeiten -, kann dort zu einer niedrigeren Miete wohnen. Gleichzeitig können ältere Menschen dort leben. Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.



Wir haben in Deutschland zwei große Probleme, die auch politisch debattiert werden: Einsamkeit im Alter und hohe Mieten. Mit diesem Konzept kann ich beides lösen.



Wie sollen die Generationenhäuser konkret aussehen?



Ich möchte sie als eine Art Generationenpark aufbauen. Dafür möchte ich ein Grundstück kaufen oder mieten. Ich bin gerade auch mit einer Gemeinde in Kontakt, um auszuloten, ob sie mir ein Grundstück in Erbbaurecht überlassen würde, damit ich mehrere Häuser darauf bauen kann. In jedem Haus würden beispielsweise acht Menschen leben, jedes Zimmer wäre für eine Person vorgesehen. Alle würden gemeinsam in einem zweigeschossigen Haus wohnen.



Der Film erzählt von einer Wahlfamilie: Eine Person ist von Altersarmut betroffen, eine andere ist als queere Person geflüchtet und wird von der Gesellschaft rassistisch ausgegrenzt. Kann Freundschaft selbst eine alternative Form von Familie sein?



Vielfalt kann die Stärke einer Gesellschaft sein. Es kommt darauf an, worauf wir uns fokussieren. "Lieblingsmenschen" zeigt, dass zwei Menschen Bedürfnisse haben, die sich ergänzen können. So kann Familie entstehen.



Genauso ist es in meiner jetzigen Situation: Ich wohne mit einer anderen Frau zusammen, die mich adoptiert hat. Sie ist offiziell meine Mutter.



Wie alt ist sie?



83. Man kann voneinander profitieren, sich gegenseitig helfen und unterstützen.



| Direktlink | Trailer zum Film

Wie viel von deinem eigenen Leben steckt im Film?



Sehr viel. Meine eigene Geschichte auf der Leinwand zu sehen, hat unglaublich intensive Gefühle ausgelöst. Ich habe die ganze Zeit geheult, gelacht und wieder geheult. Automatisch lief dabei die Realität in meinem Kopf mit. Immer wieder hatte ich meine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen vor Augen und glich sie mit dem ab, was auf der Leinwand passierte.



Vielleicht ist manches anders dargestellt. Wenn wir zum Beispiel zu Hause getanzt haben, wird daraus im Film ein Turnier. Aber das, was umgesetzt, getan und gesagt wird, ist echt. Das Gefühl ist echt, das Erlebnis ist echt.



Wie hätte Agnes auf den Film reagiert?



Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich riesig gefreut hätte. Als unsere Geschichte im Fernsehen lief, haben wir immer zusammen vor dem Fernseher gesessen und uns die Beiträge angeschaut. Sie hat sich jedes Mal kaputtgelacht und sich sehr gefreut.



In "Lieblingsmenschen" kommt die politische Lage im Iran zur Sprache. Wie zufrieden bist du mit der Darstellung?



Ich finde es richtig, dass der Film zeigt: Die LGBTI-Community hat im Iran keinen Platz  genauso wenig wie andere Menschen, denen grundlegende Freiheiten und Rechte fehlen. Diese Community ist allerdings besonders gefährdet.



Als ich nach Deutschland kam, hatte ich viel mehr Möglichkeiten und Freiheit, mich selbst kennenzulernen. Ich identifiziere mich als pansexuell. In Deutschland durfte ich alles machen, was ich wollte. Im Iran war das anders. Dort musst du dich verstecken: vor deiner Familie, der Regierung, der Schule und der Universität. Du bist ständig gefesselt.

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Wie können wir als Redaktion Sichtbarkeit für LGBTI-Menschen im Iran schaffen und Solidarität zeigen?



Als ich noch im Iran lebte, fühlte ich mich durch Berichte aus dem Ausland über die LGBTI-Community unterstützt. Hier in Deutschland hat mich "Rainbow Refugees" aufgefangen  auch nachdem mein Asylantrag abgelehnt worden war. Ohne diese Hilfe wäre ich vielleicht in den Iran abgeschoben worden.



Heute werden die Asylanträge queerer Freund*innen von mir abgelehnt, weil sie im Iran angeblich sicher leben könnten, solange sie ihre Sexualität geheim halten. Deshalb brauchen Geflüchtete vor allem rechtliche Unterstützung.



"Lieblingsmenschen" kann auch anderen queeren Menschen aus dem Iran Mut machen. Viele verstecken sich hier weiterhin aus Angst vor Ausgrenzung durch ihre Familien oder die iranische Community. Wenn ich offen über meine Sexualität spreche, kann das anderen zeigen, dass sie es auch wagen können.



Oft bleiben wir in unseren eigenen Generationen gefangen und sprechen wenig mit Menschen außerhalb unserer Altersgruppe. Wie können wir verschiedene Generationen wieder stärker miteinander ins Gespräch bringen?



Man sollte von sich aus auf andere zugehen. Man muss zunächst akzeptieren und respektieren, was andere Menschen einem sagen oder von einem erwarten, und sie nicht einfach in eine Ecke drängen, indem man sagt: Du musst glauben, was ich dir sage, du musst tun, was ich tue.



Wenn ich nicht weiß, wer du bist oder was du erlebt hast, kann ich überhaupt nichts über dich sagen. Deshalb finde ich es wichtig, aufeinander einzugehen, zuzuhören und andere nicht sofort auszugrenzen oder zu beurteilen.

Infos zum Film



Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir. Deutschland 2026. Regie: Helena Hufnagel. Cast: Katharina Thalbach, Bardo Böhlefeld, Ulrike Kriener, Noah Saavedra, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Jannik Schümann, Sara Fazilat. Laufzeit: 108 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 6. Verleih: X Verleih. Kinostart: 19. November 2026