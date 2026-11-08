Placebo: Jubiläumstour erneut unterbrochen

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Placebo müssen ihre Tour zum 30-jährigen Bandjubiläum erneut unterbrechen. Nach München und Wien fallen auch die Konzerte in Budapest und Prag aus. Das gab die Band am Freitag auf Instagram bekannt, nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt in der ungarischen Hauptstadt. In Prag hätte die Gruppe an diesem Sonntag gespielt.



Grund ist weiterhin eine schwere Kehlkopfentzündung von Sänger Brian Molko (53). Er habe in der vergangenen Woche alle ärztlichen Anweisungen befolgt, sich aber nicht ausreichend erholt, heißt es in dem Statement. Molko brauche mehr Ruhe, bevor er ohne Gefahr bleibender Schäden singen könne. Am Montagmorgen soll er erneut untersucht werden.

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"Wir sind untröstlich"

Molko und Bassist Stefan Olsdal (52) entschuldigen sich für die erneut kurzfristige Absage. "Wir sind untröstlich, denn wir wollten nichts mehr, als an diesem Wochenende in Budapest und Prag für euch zu spielen, so wie auch in München und Wien, und es tut uns so leid, welche Enttäuschung das verursachen wird", schreiben die beiden. "Wir wissen, dass viele von euch von weit her angereist sind. Seid also versichert, dass wir alles tun werden, um diese Shows nachzuholen und es wiedergutzumachen." Ticketinhaber sollen ihre Karten aufbewahren und würden über Nachholtermine oder Rückerstattungen informiert.



Wutausbruch in Mailand



Wie blank die Nerven bei Molko schon vor den ersten Absagen offenbar lagen, zeigte sich bei seinem letzten Konzert im Unipol Forum in Assago bei Mailand. Dort entdeckte er laut "Daily Mail" mehrere Zuschauer*innen, die trotz seines Kameraverbots filmten. Molko zeigte ins Publikum und schimpfte: "Wenn du und du und du euer verdammtes Handy nicht weglegen könnt, während ich hier oben mit Covid-19 stehe Ich rede mit DIR, Motherfucker, wir werden anfangen, Leute aus dem verdammten Publikum zu entfernen, verstanden?"



Die Menge brachte der Sänger mit seiner Wutrede zum Jubeln. Molko legte nach: "Ich bin seit zwei Wochen krank und habe keine Show abgesagt." Das Kate-Bush-Cover "Running Up That Hill" sang er demnach mit dem Rücken zum Publikum. Vor jeder Show der Jubiläumstour bitten Placebo per Einblendung darum, die Telefone wegzustecken.

Wie geht es weiter?

Laut der Tourseite der Band ist am Montag, dem Tag der nächsten Untersuchung, das Konzert in der ausverkauften Berliner Uber Arena angesetzt. Am 21. November folgt die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Zum Berliner Termin äußerte sich die Band in ihrem Statement nicht. (spot/cw)