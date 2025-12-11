Beyoncé und Jay-Z: Selbst die Hochzeitsgäste waren ahnungslos

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Raph_PH / wikipedia) Beyoncé hat bislang selten über ihre Hochzeit vor 18 Jahren gesprochen (Bild:

Die meisten Gäste der Hochzeit von Beyoncé und Jay-Z wussten nicht, dass sie eine Trauung besuchen würden. Das hat die 45-jährige Sängerin dem Magazin "i-D" erzählt. "Wir hatten eine sehr kleine Hochzeit bei uns zu Hause", sagte sie in dem Interview. "Wir haben den Gästen gesagt, dass wir eine Party feiern, und niemand wusste, dass er zu unserer Hochzeit kommt, außer unseren Eltern und ein paar Freunden."



Das Paar hatte am 4. April 2008 in seinem Zuhause in New York geheiratet und bislang kaum über den Tag gesprochen.



Ein Kleid von Mama



Bei ihrem Brautkleid verließ sich Beyoncé auf ihre Mutter Tina Knowles. "Mein Lieblingskleid, das meine Mutter entworfen hat, war mein Hochzeitskleid. Es war wunderschön schlicht und mit ihrer Liebe gemacht", sagte sie. "Ein Kleid zu tragen, das sie entworfen hat, war mir sehr wichtig, wichtiger als jedes Designerkleid."



Zu sehen bekamen die Fans das Kleid erst drei Jahre nach der Hochzeit. 2011 zeigte Beyoncé es im Musikvideo zu ihrem Song "I Was Here".

Die Vier als Glückszahl



Auch das Datum war kein Zufall. Das Paar wählte den vierten Tag des vierten Monats, weil die Zahl für beide eine besondere Bedeutung hat. Beyoncé kam am 4. September zur Welt, Jay-Z am 4. Dezember.

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Wie "People" berichtete, waren nur 40 Gäste geladen. Darunter waren Beyoncés frühere Destiny's-Child-Kolleginnen Kelly Rowland und Michelle Williams sowie Coldplay-Frontmann Chris Martin mit seiner damaligen Ehefrau Gwyneth Paltrow, einer langjährigen Freundin der Sängerin. Dazu kamen Beyoncés Eltern und Schwester Solange sowie Mutter, Großmutter, Schwester und Nichte des heute 56-jährigen Rappers. Getraut wurde das Paar von Rudy Rasmus, dem Pastor von Beyoncés Mutter. Bei der Feier danach legte DJ Cassidy auf.



Im Januar 2012 kam Tochter Blue Ivy zur Welt, im Juni 2017 folgten die Zwillinge Rumi und Sir. Alle drei haben inzwischen einen eigenen Stil entwickelt, wie Beyoncé im Gespräch mit "i-D" verrät. "Ich freue mich so sehr darauf, mein ganzes Archiv an meine Kinder weiterzugeben", sagte sie. "Ich werde es genießen zu sehen, wie sie sich an den Outfits der roten Teppiche und Tourneen bei ihren Eltern bedienen, falls sie sich jemals dafür interessieren." (spot/cw)