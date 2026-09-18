Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in

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Die Schwulen­beratung Berlin ist mit rund 300 Mitarbeitenden die größte LSBTIQ* Hilfsorganisation Europas. Für den Checkpoint BLN suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken- und Gesundheitspfleger:in
(30 Stunden pro Woche).

Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an (www.checkpoint-bln.de).

Zur Verstärkung unseres interdisziplinären Teams suchen wir eine engagierte medizinische Fachkraft.

Deine Aufgaben
● Durchführung von Blutentnahmen, Anlegen von Infusionen sowie Verabreichung von Impfungen und Antibiotika
● Vorbereitung und Nachbereitung der Behandlungsräume
● Umsetzung von Hygiene- und Qualitätsstandards
● Dokumentation in der Praxissoftware sowie statistische Erfassung
● Übernahme von Empfangstätigkeiten bei Krankheitsvertretungen

Das bringst du mit
● Ausbildung als MFA, Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder vergl. Qualifikation
● Sicherer Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und gängiger Software
● Deutsch- und Englischkenntnisse mindestens auf B2-Niveau
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung
● Eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Wünschenswert
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community oder sehr gute Kenntnisse ihrer Lebenswelten
● Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum sowie zu aktuellen Präventions- und Schadensminderungsstrategien
● Weitere Sprachkenntnisse

Wir bieten
● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
● Vergütung angelehnt an den TV-L (MFA: EG6 | Kranken- und Gesundheitspfleger:in: EG 8)
● 30 Urlaubstage pro Jahr und JobTicket
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Mitarbeit in einem diversen Team

Bewerbung
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/10 bis einschließlich 13.12.2027 an: jobs@schwulenberatungberlin.de

Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN): j.kohl@checkpoint-bln.de

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