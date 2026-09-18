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Stellenausschreibung
Checkpoint Berlin sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) / Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz
- Heute, 11:42h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin ist mit rund 300 Mitarbeitenden die größte LSBTIQ* Hilfsorganisation Europas. Für den Checkpoint BLN suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n
medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz
(19,5 Stunden pro Woche).
Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an (www.checkpoint-bln.de).
Wir suchen eine engagierte medizinische Fachkraft, die Interesse an der Verbindung von praktischer Versorgung und wissenschaftlicher Evaluation hat.
Deine Aufgaben
● Mitarbeit in der wissenschaftlichen Evaluation
- Dokumentation medizinischer Befunde und Info der Nutzer:innen über die Ergebnisse
- Erfassung von Behandlungs- und Beratungsleistungen in Datenbanken
- Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und deren Pflege
- Mitarbeit bei wissenschaftlichen Auswertungen und Berichten
● Mitarbeit im Pflege- und Laborteam
- Blutentnahmen, Anlegen von Infusionen, Impfungen und geben Antibiotika
- Vorbereitung und Nachbereitung der Behandlungsräume
- Umsetzung von Hygiene- und Qualitätsstandards
- Dokumentation in der Praxissoftware sowie statistische Erfassung
- Übernahme von Empfangstätigkeiten bei Krankheitsvertretungen
Das bringst du mit
● Ausbildung als MFA, Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder vergl. Qualifikation
● Sicherer Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und gängiger Software
● Deutsch- und Englischkenntnisse mindestens auf B2-Niveau
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung
● Eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
Wünschenswert
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community oder sehr gute Kenntnisse ihrer Lebenswelten
● Erfahrung in der Mitarbeit an Studien, idealerweise als Study Nurse (inkl. GCP-Zertifikat)
● Kenntnisse in Statistikprogrammen (z. B. SPSS oder vergleichbare Programme)
● Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, Präventions- und Schadensminderung
● Weitere Sprachkenntnisse
Wir bieten
● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
● Vergütung angelehnt an den TV-L (MFA: EG6 | Kranken- und Gesundheitspfleger:in: EG 8)
● 30 Urlaubstage pro Jahr und JobTicket
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Mitarbeit in einem diversen Team
Bewerbung
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/09 bis einschließlich 13.12.2026 an:
Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN):