Checkpoint Berlin sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) / Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz

Heute, 11:42h 2 Min.

2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit rund 300 Mitarbeitenden die größte LSBTIQ* Hilfsorganisation Europas. Für den Checkpoint BLN suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n



medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz

(19,5 Stunden pro Woche).



Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an (www.checkpoint-bln.de).



Wir suchen eine engagierte medizinische Fachkraft, die Interesse an der Verbindung von praktischer Versorgung und wissenschaftlicher Evaluation hat.



Deine Aufgaben

● Mitarbeit in der wissenschaftlichen Evaluation

- Dokumentation medizinischer Befunde und Info der Nutzer:­innen über die Ergebnisse

- Erfassung von Behandlungs- und Beratungsleistungen in Datenbanken

- Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und deren Pflege

- Mitarbeit bei wissenschaftlichen Auswertungen und Berichten

● Mitarbeit im Pflege- und Laborteam

- Blutentnahmen, Anlegen von Infusionen, Impfungen und geben Antibiotika

- Vorbereitung und Nachbereitung der Behandlungsräume

- Umsetzung von Hygiene- und Qualitätsstandards

- Dokumentation in der Praxissoftware sowie statistische Erfassung

- Übernahme von Empfangstätigkeiten bei Krankheitsvertretungen



Das bringst du mit

● Ausbildung als MFA, Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder vergl. Qualifikation

● Sicherer Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und gängiger Software

● Deutsch- und Englischkenntnisse mindestens auf B2-Niveau

● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung

● Eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise



Wünschenswert

● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community oder sehr gute Kenntnisse ihrer Lebenswelten

● Erfahrung in der Mitarbeit an Studien, idealerweise als Study Nurse (inkl. GCP-Zertifikat)

● Kenntnisse in Statistikprogrammen (z. B. SPSS oder vergleichbare Programme)

● Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, Präventions- und Schadensminderung

● Weitere Sprachkenntnisse



Wir bieten

● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

● Vergütung angelehnt an den TV-L (MFA: EG6 | Kranken- und Gesundheitspfleger:in: EG 8)

● 30 Urlaubstage pro Jahr und JobTicket

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Mitarbeit in einem diversen Team



Bewerbung

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/09 bis einschließlich 13.12.2026 an:



Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN):