Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60399

Zensur

Malaysia entqueert Eurovision Song Contest Asia

Der Eurovision Song Contest Asia sollte wie in Europa ein Fest der Vielfalt sein. Das extrem queerfeindliche Malaysia hatte aber andere Vorstellungen.


Vice Ganda, der philippinische wavvyboi, war dem malaysischen Fernsehsender zu queer (Bild: YouTube / EBU)

Der malaysische Fernsehsender TV3 hat bei der Liveübertragung des Eurovision Song Contest Asia am Samstagabend einige Szenen bearbeitet, offenbar um queere Inhalte zu verschleiern. Nach Berichten von Zuschauer*innen und Branchenportalen schnitt der Privatsender während der Punktevergabe den Auftritt des philippinischen Jury-Sprechers Vice Ganda aus der Sendung. Sobald Ganda die philippinischen Jury-Punkte vergab, zeigte der Sender nur das ESC-Logo. Als er die Punktevergabe beendete  übrigens mit zwölf Punkten für Malaysia  wurde die malaysische Sängerin Aina Abdul gezeigt, wie sie sich für die Punkte bedankte.

/ ESCFent
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Außerdem hat TV3 während des Opening Acts ("Bangkok Sounds & Senses") das Bildmaterial verändert, um Auftritte von Dragqueens nicht zu zeigen. Konkret schnitt der Sender auf Totaleinstellungen aus den Proben.

/ ESCFent
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Vice Ganda ist auf den Philippinen die wohl bekannteste queere TV-Persönlichkeit. Der 50-Jährige, der bereits den ESC-Vorentscheid moderiert hatte, identifiziert sich öffentlich als schwul und nichtbinär und nutzt dabei sowohl männliche als auch weibliche Pronomen. Als er ab Ende der 1990er-Jahre in Comedy-Bars in Manila als Stand-up-Comedian und Sänger begann, machte er seine queere Identität von Anfang an zum zentralen Bestandteil seiner Bühnenfigur und seines Humors.

2009 schaffte er den Durchbruch mit der täglichen TV-Show "It's Showtime", einer bunte, rund zweieinhalbstündigen Mischung aus Comedy, Musik, Tanz, Spielshow und Talentsuche, die bis heute läuft. Außerdem setzt sich Ganda aktiv für die queere Community ein. So unterstützt er ein Antidiskriminierungsgesetz auf den Philippinen und nutzt seine große Medienpräsenz als Sprachrohr für marginalisierte Stimmen.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

In den sozialen Medien sowie in der ESC-Community löste das Vorgehen Malaysias Kritik aus. Beobachter*innen stellen infrage, inwiefern der vom europäischen Vorbild übernommene Anspruch auf Vielfalt und Inklusion bei einer Ausweitung des Formats auf Länder mit restriktiver Mediengesetzgebung durchsetzbar ist. Weder TV3 noch die Europäische Rundfunkunion (EBU), unter deren Lizenz der Wettbewerb stattfindet, äußerten sich bislang offiziell zu den Gründen für den Schnitt.

- Werbung -

Malaysia droht Homosexuellen mit Folterstrafen

Homosexualität ist in Malaysia gesetzlich verboten. Es drohen bis zu 20 Jahre Haft, Geldstrafen sowie nach Scharia-Recht Folterstrafen wie Stockschläge. In der Hauptstadt Kuala Lumpur ist der Umgang mit queeren Menschen allerdings im Alltag oft liberaler als in konservativ-islamistischen Bundesstaaten.

Beim Finale im One Bangkok Forum traten insgesamt elf Länder an  unter ihnen ist allerdings laut dem Demokratieindex der Economist Intelligence Unit kein einziges Land, das als vollständige Demokratie eingestuft wird. Siegerin wurde die philippinische Sängerin Carmelle mit dem Latino-Dance-Song "Sobra-Sobra" (queer.de berichtete). Insgesamt war die Show mit einem sichtlich niedrigeren Budget produziert worden als das europäische Original.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Auch Zensurversuche beim Original-ESC

Bereits zuvor hatte es beim ESC immer wieder Zensurversuche gegeben. 2018 schnitt ein staatlicher chinesischer Sender etwa den irischen Beitrag heraus, in dem zwei Jungs Händchen hielten (queer.de berichtete). Seit diesem Vorfall setzt die EBU auch gegenüber Lizenznehmern in Drittländern vertraglich durch, dass alle Wettbewerbsbeiträge unzensiert und vollständig gezeigt werden müssen und die EBU-Grundwerte (Universalität, Inklusivität und Vielfalt) nicht unterlaufen werden dürfen.

Direktlink | Der gesamte ESC Asia ist auf YouTube abrufbar
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Beim ESC Asia sind die Regeln jedoch lockerer, auch weil die EBU nur Lizenzgeber ist und die ausstrahlenden Sender teilweise Zensurgesetze in ihren Ländern erfüllen müssen. Anders als beim europäischen ESC, dessen Regelwerk öffentlich einsehbar ist, hat das TV-Produktions- und Lizenzunternehmen Voxovation die Lizenzverträge mit den teilnehmenden Sendern auch nicht offengelegt. (dk)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Eurovision Song Contest
15.11.26 | Eurovision Song Contest Asia
Der ESC erobert Asien: Gelungener Auftakt in Bangkok
14.11.26 | Schweiz
"Alle schwulen Personen" erschießen: Hassaufruf beim ESC bleibt ohne Folgen
13.11.26 | Verkündungs-Clip mit Horst Lichter
"Wetten, dass..?": Hazel Brugger moderiert die Außenwette
09.11.26 | Nicht mehr "nachweisbar"
Cliff Richard: Sänger gibt neues Update zu Krebserkrankung
28.10.26 | Zwei Länder zieren sich noch
Mindestens 36 Länder nehmen beim nächsten ESC teil
27.10.26 | Erst Zusage, dann Absage
Niederlande machen doch nicht beim ESC mit
-w-
Neu auf queer.de
Zensur
Malaysia entqueert Eurovision Song Contest Asia
Terrorismus
CSD-Attentäter erhielt Bürgergeld im Gefängnis im Libanon
Stellenausschreibung
Checkpoint Berlin sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) / Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in
Bild des Tages
Ein Jahr voller Bauarbeiter, Cops und Seeleute
Seltene Einblicke
Beyoncé und Jay-Z: Selbst die Hochzeitsgäste waren ahnungslos
Konzerte in Budapest und Prag fallen aus
Placebo: Jubiläumstour erneut unterbrochen
Video des Tages
Ein Paar, eine Fremde und sehr viel Begehren