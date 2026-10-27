Malaysia entqueert Eurovision Song Contest Asia



Vice Ganda, der philippinische wavvyboi , war dem malaysischen Fernsehsender zu queer (Bild: YouTube / EBU)

Heute, 12:08h 3 Min.

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Der malaysische Fernsehsender TV3 hat bei der Liveübertragung des Eurovision Song Contest Asia am Samstagabend einige Szenen bearbeitet, offenbar um queere Inhalte zu verschleiern. Nach Berichten von Zuschauer*innen und Branchenportalen schnitt der Privatsender während der Punktevergabe den Auftritt des philippinischen Jury-Sprechers Vice Ganda aus der Sendung. Sobald Ganda die philippinischen Jury-Punkte vergab, zeigte der Sender nur das ESC-Logo. Als er die Punktevergabe beendete  übrigens mit zwölf Punkten für Malaysia  wurde die malaysische Sängerin Aina Abdul gezeigt, wie sie sich für die Punkte bedankte.



Außerdem hat TV3 während des Opening Acts ("Bangkok Sounds & Senses") das Bildmaterial verändert, um Auftritte von Dragqueens nicht zu zeigen. Konkret schnitt der Sender auf Totaleinstellungen aus den Proben.



it turns out that Vice Ganda wasn't the only thing TV3 (Malaysia) censored in #EurovisionAsia2026  during the opening act, they cut to wide shots from the rehearsals to avoid showing some of the drag queens on stage

[ @SilverlikeSemla & me] https://t.co/gBTnEorb2V pic.twitter.com/ypayLzuvXw ESC Fent (@ESCFent) November 15, 2026 / ESCFent

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Vice Ganda ist auf den Philippinen die wohl bekannteste queere TV-Persönlichkeit. Der 50-Jährige, der bereits den ESC-Vorentscheid moderiert hatte, identifiziert sich öffentlich als schwul und nichtbinär und nutzt dabei sowohl männliche als auch weibliche Pronomen. Als er ab Ende der 1990er-Jahre in Comedy-Bars in Manila als Stand-up-Comedian und Sänger begann, machte er seine queere Identität von Anfang an zum zentralen Bestandteil seiner Bühnenfigur und seines Humors.



2009 schaffte er den Durchbruch mit der täglichen TV-Show "It's Showtime", einer bunte, rund zweieinhalbstündigen Mischung aus Comedy, Musik, Tanz, Spielshow und Talentsuche, die bis heute läuft. Außerdem setzt sich Ganda aktiv für die queere Community ein. So unterstützt er ein Antidiskriminierungsgesetz auf den Philippinen und nutzt seine große Medienpräsenz als Sprachrohr für marginalisierte Stimmen.

In den sozialen Medien sowie in der ESC-Community löste das Vorgehen Malaysias Kritik aus. Beobachter*innen stellen infrage, inwiefern der vom europäischen Vorbild übernommene Anspruch auf Vielfalt und Inklusion bei einer Ausweitung des Formats auf Länder mit restriktiver Mediengesetzgebung durchsetzbar ist. Weder TV3 noch die Europäische Rundfunkunion (EBU), unter deren Lizenz der Wettbewerb stattfindet, äußerten sich bislang offiziell zu den Gründen für den Schnitt.

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Malaysia droht Homosexuellen mit Folterstrafen

Homosexualität ist in Malaysia gesetzlich verboten. Es drohen bis zu 20 Jahre Haft, Geldstrafen sowie nach Scharia-Recht Folterstrafen wie Stockschläge. In der Hauptstadt Kuala Lumpur ist der Umgang mit queeren Menschen allerdings im Alltag oft liberaler als in konservativ-islamistischen Bundesstaaten.



Beim Finale im One Bangkok Forum traten insgesamt elf Länder an  unter ihnen ist allerdings laut dem Demokratieindex der Economist Intelligence Unit kein einziges Land, das als vollständige Demokratie eingestuft wird. Siegerin wurde die philippinische Sängerin Carmelle mit dem Latino-Dance-Song "Sobra-Sobra" (queer.de berichtete). Insgesamt war die Show mit einem sichtlich niedrigeren Budget produziert worden als das europäische Original.

Auch Zensurversuche beim Original-ESC

Bereits zuvor hatte es beim ESC immer wieder Zensurversuche gegeben. 2018 schnitt ein staatlicher chinesischer Sender etwa den irischen Beitrag heraus, in dem zwei Jungs Händchen hielten (queer.de berichtete). Seit diesem Vorfall setzt die EBU auch gegenüber Lizenznehmern in Drittländern vertraglich durch, dass alle Wettbewerbsbeiträge unzensiert und vollständig gezeigt werden müssen und die EBU-Grundwerte (Universalität, Inklusivität und Vielfalt) nicht unterlaufen werden dürfen.



| Direktlink | Der gesamte ESC Asia ist auf YouTube abrufbar

Beim ESC Asia sind die Regeln jedoch lockerer, auch weil die EBU nur Lizenzgeber ist und die ausstrahlenden Sender teilweise Zensurgesetze in ihren Ländern erfüllen müssen. Anders als beim europäischen ESC, dessen Regelwerk öffentlich einsehbar ist, hat das TV-Produktions- und Lizenzunternehmen Voxovation die Lizenzverträge mit den teilnehmenden Sendern auch nicht offengelegt. (dk)