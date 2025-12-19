

In der Ausschusssitzung wurde es knapp

Heute, 13:16h 3 Min.

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Bei einer richtungsweisenden Abstimmung im Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung am vergangenen Freitag haben sich die Vereinigten Staaten auf die Seite von insgesamt 69 Staaten gestellt, die Verweise auf queere Opfer aus einer zentralen Menschenrechtsresolution tilgen wollten. Der von Ägypten im Namen der meisten Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in New York eingebrachte Änderungsantrag wurde mit 74 Gegenstimmen bei 69 Ja-Stimmen, 24 Enthaltungen und 26 nicht abgegebenen Stimmen denkbar knapp abgelehnt.



In der alle zwei Jahre von den nordischen Ländern eingebrachten Resolution werden Staaten dazu aufgefordert, außergerichtliche und willkürliche Hinrichtungen zu verhindern und strafrechtlich zu verfolgen. Dabei listet der Text Gruppen auf, die einem besonders hohen Risiko gezielter tödlicher Gewalt ausgesetzt sind  darunter Journalist*­innen, Menschenrechtler*­innen, Geflüchtete sowie Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung (seit 2002 im Text verankert) oder ihrer Geschlechts­identität (seit 2012) angegriffen werden.

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Nach Angaben der internationalen LGBTI-Organisation "Outright International" ist es das erste Mal seit Einführung der Passage im Jahr 2002, dass die USA für deren Streichung votierten. Noch im Jahr 2010 hatte Washington maßgeblich daran mitgewirkt, vorübergehend gestrichene Bezüge zur sexuellen Orientierung wieder in den UN-Text aufzunehmen  damals hieß der US-Präsident allerdings Barack Obama. Unter der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump stimmten die USA nun gemeinsam mit Staaten wie Russland, China und Saudi-Arabien gegen die ausdrückliche Nennung, während unter anderem Südafrika, Japan, Brasilien und die europäischen Staaten für den Erhalt der Schutzformulierung votierten.



Das Abstimmungsergebnis (Italien stimmte ebenfalls gegen den Streichungsantrag, der Abstimmungsknopf der italienischen Delegation war jedoch defekt) (Bild: UN)

Schrumpfende Mehrheiten alarmieren Menschenrechtsorganisationen



Obwohl der Gesamtentwurf der Resolution im Anschluss mitsamt den LGBTI-Verweisen bei 131 Ja-Stimmen, null Gegenstimmen und 47 Enthaltungen den Ausschuss passierte, werten queere Organisationen das knappe Ergebnis beim Änderungsantrag als Warnsignal. Im Jahr 2024 war ein identischer Streichungsversuch noch deutlich klarer mit 78 zu 47 Stimmen gescheitert. Die Mehrheit für LGBTI-Rechte reduzierte sich also innerhalb von zwei Jahren von 31 auf fünf Stimmen.



Wie notwendig die ausdrückliche Benennung bleibt, verdeutlicht der Bericht "Killed for Who They Are" von Outright International: Zwischen Januar 2020 und Juli 2026 dokumentierte die Organisation weltweit mehr als 230 gezielte Tötungen von queeren Personen. Aufgrund von Kriminalisierung, Diskriminierung und mangelnder Strafverfolgung in vielen Ländern gehen Fachleute von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus. Ohne ausdrückliche Erwähnung in UN-Dokumenten sinkt der diplomatische Druck auf Behörden, queerfeindliche Tatmotive bei Tötungsdelikten überhaupt zu untersuchen.

Entscheidung im UN-Plenum steht noch bevor

Mit dem Überstehen der Ausschussphase ist die Debatte noch nicht beendet. Im Dezember wird der Resolutionsentwurf dem Plenum der UN-Generalversammlung zur endgültigen Abstimmung vorgelegt. Dort könnten Gegner*innen von LGBTI-Rechten erneut einen Änderungsantrag einbringen, um die Schutzpassagen in letzter Instanz zu kippen.



Die USA erzielten hier bereits letzten Dezember einen Sieg mit anderen queerfeindlichen Ländern: Gemeinsam mit islamischen Ländern, Russland, China und anderen verhinderte die Trump-Regierung, dass queere Menschen in der neuen UN-Behindertenresolution nicht mehr erwähnt werden (queer.de berichtete). (dk)